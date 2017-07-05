5 июля 2017, 10:23
Продажи Jeep в России выросли, но остаются низкими
По итогам июня текущего года продажи автомобилей Jeep в России составили 127 штук, что на 67% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За полгода спрос на машины этого бренда вырос на 22%.
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Российские дилеры Jeep начнут принимать заказы на новый компактный кроссовер Compass уже в следующем месяце ...Читать далее
Уже в этом месяце российские дилеры Jeep начнут принимать заказы на новый компактный кроссовер Compass. Автомобиль будет доступен с полным приводом и автоматической трансмиссией. Под капотом российской версии обновленного вседорожника окажется бензиновый двигатель Tigershark объемом 2,4 литра мощностью 150 или 184 л.с.
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09.01.2008, 21:48
Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
И снова о дизайне. Нынешнее поколение Jeep, то бишь, Cherokee KL ну уж явно страдает косоглазием и это меня отпугивает. Как потом такой продавать, кто его купит? Остается надеяться, что в 2016 году, во время рестайлинга, «офтальмологи» Chrysler этот родовой дефект исправят. А дальше …..будет невероятное ...
потерял ключи гранд черооки 93 г.в. там стоит экволайзер вопрос можно ли завести машину оббойдя или отключив экволайзер кто может помогите пожайлуста в решении этого вопроса заранее благодарен
У меня Джип Компасс 2,4 л. 2007 года. И слава Богу продал.
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