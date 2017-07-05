5 июля 2017, 10:23

Продажи Jeep в России выросли, но остаются низкими

По итогам июня текущего года продажи автомобилей Jeep в России составили 127 штук, что на 67% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За полгода спрос на машины этого бренда вырос на 22%.
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Российские дилеры Jeep начнут принимать заказы на новый компактный кроссовер Compass уже в следующем месяце ...
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Так, за 6 месяцев 2017-го дилеры Jeep реализовали 753 автомобиля. Наиболее значительный рост — на 98 % по сравнению с тем же периодом прошлого года — показал флагман бренда Grand Cherokee. За первое полугодие текущего года было продано 445 машин этой модели. Второе место занял Cherokee с продажами на уровне около 165 штук. Также было реализовано 53 внедорожника Wrangler и 84 компактных SUV Renegade.

Уже в этом месяце российские дилеры Jeep начнут принимать заказы на новый компактный кроссовер Compass. Автомобиль будет доступен с полным приводом и автоматической трансмиссией. Под капотом российской версии обновленного вседорожника окажется бензиновый двигатель Tigershark объемом 2,4 литра мощностью 150 или 184 л.с.
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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум Jeep Cherokee
И снова о дизайне. Нынешнее поколение Jeep, то бишь, Cherokee KL ну уж явно страдает косоглазием и это меня отпугивает. Как потом такой продавать, кто его купит? Остается надеяться, что в 2016 году, во время рестайлинга, «офтальмологи» Chrysler этот родовой дефект исправят. А дальше …..будет невероятное ...
Docker78
Форум Jeep Grand Cherokee
потерял ключи гранд черооки 93 г.в. там стоит экволайзер вопрос можно ли завести машину оббойдя или отключив экволайзер кто может помогите пожайлуста в решении этого вопроса заранее благодарен
сергей
Форум Jeep Compass
У меня Джип Компасс 2,4 л. 2007 года. И слава Богу продал.
Григорий
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Продажи Jeep в России выросли, но остаются низкими
{{material_119570}}Так, за 6 месяцев 2017-го дилеры Jeep реализовали 753 автомобиля. Наиболее значительный рост — на 98 % по сравнению с тем же периодом прошлого года — показал флагман бренда Grand Cherokee. За первое полугодие текущего года было продано 445 машин этой модели. Второе место занял Cherokee с продажами на уровне около 165 штук. Также было реализовано 53 внедорожника Wrangler и 84 компактных SUV Renegade. Уже в этом месяце российские дилеры Jeep начнут принимать заказы на новый компактный кроссовер Compass. Автомобиль будет доступен с полным приводом и автоматической трансмиссией. Под капотом российской версии обновленного вседорожника окажется бензиновый двигатель Tigershark объемом 2,4 литра мощностью 150 или 184 л.с.
2017-07-05
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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