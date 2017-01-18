Продажи «КамАЗ» в России за год выросли на 15 %

Как сообщают сотрудники концерна, за 2016 год компания смогла увеличить продажи автомобилей до 20 000 ед. По данным аналитического агентства «Автостат», количество грузовиков в России составило около 54 000 ед.
По сравнению с 2015 годом, продажи выросли на 4,2 %. Покупателей привлекает выбор вариантов по приобретению техники. Согласно данным «Автостата», в прошлом году компания продала более 3 000 грузовиков по программам финансового сервиса.
У предприятия появились новые партнеры, имеющие широкую сеть филиалов и опыт финансирования грузовой автотехники. За год к реализации программ финансового сервиса присоединились более 70 дилерских центров.
| Проверяют щас наличие карты мастерской? Кто сталиквался?
Вообще транспортники должны проверять раз в три года. Карта мастерской нужна для блокировки карт водителя, ну и для выгрузки все информации из тахографа.
По сравнению с 2015 годом, продажи выросли на 4,2 %. Покупателей привлекает выбор вариантов по приобретению техники. Согласно данным «Автостата», в прошлом году компания продала более 3 000 грузовиков по программам финансового сервиса. У предприятия появились новые партнеры, имеющие широкую сеть филиалов и опыт финансирования грузовой автотехники. За год к реализации программ финансового сервиса присоединились более 70 дилерских центров.
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