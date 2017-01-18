18 января 2017, 13:27

Продажи «КамАЗ» в России за год выросли на 15 %

Как сообщают сотрудники концерна, за 2016 год компания смогла увеличить продажи автомобилей до 20 000 ед. По данным аналитического агентства «Автостат», количество грузовиков в России составило около 54 000 ед.
По сравнению с 2015 годом, продажи выросли на 4,2 %. Покупателей привлекает выбор вариантов по приобретению техники. Согласно данным «Автостата», в прошлом году компания продала более 3 000 грузовиков по программам финансового сервиса.
 
У предприятия появились новые партнеры, имеющие широкую сеть филиалов и опыт финансирования грузовой автотехники. За год к реализации программ финансового сервиса присоединились более 70 дилерских центров. 
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Отзывы по теме
Форум КамАЗ 6460-63
Камаз 6460 проблема с головками постоянно лопают . Ремонтируют по гарантии но проблема то так и не понятна .При пробеге в 70 000 т уже поменяли 17 головок
Сергей
большие обороты. глохнет
При запуске двигателя- набирает большие обороты (3500 ) и глохнет
Камаз6460
Оформить карту для тахографа в Твери
| Проверяют щас наличие карты мастерской? Кто сталиквался? Вообще транспортники должны проверять раз в три года. Карта мастерской нужна для блокировки карт водителя, ну и для выгрузки все информации из тахографа.
lavazza23
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Продажи «КамАЗ» в России за год выросли на 15 %
По сравнению с 2015 годом, продажи выросли на 4,2 %. Покупателей привлекает выбор вариантов по приобретению техники. Согласно данным «Автостата», в прошлом году компания продала более 3 000 грузовиков по программам финансового сервиса. У предприятия появились новые партнеры, имеющие широкую сеть филиалов и опыт финансирования грузовой автотехники. За год к реализации программ финансового сервиса присоединились более 70 дилерских центров. 
2017-01-18
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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