19 июня 2017, 15:16
Продажи китайских авто в России пошли в рост
Аналитики зафиксировали положительную динамику продаж китайских автомобилей впервые за 11 месяцев. Россияне купили по сравнению с прошлым годом на 7 % больше машин производства КНР.
Наибольшим спросом на российском рынке пользуется марка Lifan. Ее показатели практически не изменились и к прошлому году. Далее идет Chery, результаты реализации автомобилей этого бренда выросли на 13 %. Замыкает тройку лидеров Geely, хотя его результаты значительно упали - на 41 %.
Продажи автомобилей других китайских марок в мае выглядят следующим образом: Haval (173 ед.), Changan (133 ед.), Zotye (119 ед.), FAW (42 ед.), Foton (35 ед.), DFM (31 ед.), Brilliance (21 ед.), BAW (15 ед.).
На некоторые бренды спрос увеличился в разы – например, почти в 4 раза на Zotye. Этому способствует клиентоориентированность китайских производителей. Так, недавно стало известно, что российская версия Zotye Т600 получит новый двигатель.
Комплектация с 2-литровым турбированным двигателем и 6-диапазонной автоматической трансмиссией будет стоить на российском рынке 1 228 880 рублей и появится в салонах в ближайшие месяцы.
Текущая версия Zotye Т600 предлагается только с 1,5-литровым турбомотором мощностью 160 л.с., которая работает в паре с 5-супенчатой «механикой». Цена модели с таким силовым агрегатом в зависимости от «начинки» составляет от 890 000 до 974 000 рублей.
Под капотом у китайской версии внедорожника T600 Coupe установлен новый 1,8-литровый турбированный двигатель, способный выдавать 177 л.с. Силовой агрегат работает в тандеме с роботизированной, либо с механической коробками переключения передач. Китайским покупателям доступны 162 и 190-сильные агрегаты, которые будут идти отдельным пакетом.
От стандартного кроссовера T600 новая версия Coupe отличается новой решеткой радиатора, переработанными бамперами, головной оптикой. В салоне выходящей в свет версии появились новая передняя и цифровая панели. Функционал автомобиля несколько расширен, стало доступно такое оборудование, как беспроводная зарядка, панорамный люк, новая система кондиционирования, зимний пакет с подогревом сидений и лобового стекла, а также электронный ручник. Но, повторим, что эта версия доступна только китайским покупателям. В России в ближайшее время может появиться версия Т600 на газомоторном топливе.
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