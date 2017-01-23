23 января 2017, 17:23

Продажи китайских автомобилей в России снизились на 21 %

По данным агентства «Автостат», всего за прошлый год в России продано 30 700 легковых и легких коммерческих автомобилей китайских марок, тогда как в 2015 году продажи превысили 39 000 ед.
Наиболее популярным китайским брендом на российском рынке был и остается Lifan – рост составил 15 %, объем – 17 400 ед. На второй позиции – Chery с 4 700 проданными авто, падение составило 4 %. Тройку лидеров замыкает Geely – реализовано 4 400 ед. авто, падение составило 61 %, сообщает "Автостат".
 
Расклад по остальным китайским компаниям следующий: 1 100 экземпляров DFM, 863 ед. Brilliance, 829 - FAW, 540 - Changan, 301 - Zotye, 114 – Haima.

В избранное

Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:

 
Комментарий появится на сайте после проверки модераторами. Для зарегистрированных пользователей проверки нет и комментарий появляется сразу
Отправить
Отзывы по теме
Тест SY Stavic: сильный размер
Кто посоветует увлекательную игру, чтоб понравилась на пару лет и не надоесть?
ThomastuP
Код для магнитолы
| Кому: Олег Здравствуйте код ещё нужен ? Пишите на audio@fordcode.ru. Помогут 100%
Гуру
большие обороты. глохнет
При запуске двигателя- набирает большие обороты (3500 ) и глохнет
Камаз6460
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры Аренда и прокат авто Автоклубы и форумы автозавчастей Автосервисы и магазины автозапчастей
Главные материалы
Лонг-тест Mitsubishi Outlander: японская зона
Ремонт вместо денег. ОСАГО против водителей
Приходится ли Вам сегодня экономить на авто?
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс Спортивные внедорожники
BMW X5M и еще 1 модель
Класс Компактные кроссоверы и внедорожники Business
Honda CR-V и еще 7 моделей
Класс А
Suzuki Ignis и еще 28 моделей
Класс Компакт-вэны
Citroen Xsara Picasso и еще 19 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого, налог
 

в Москве
Рассчитать размер налога на автомобиль
Продажи китайских автомобилей в России снизились на 21 %
Наиболее популярным китайским брендом на российском рынке был и остается Lifan – рост составил 15 %, объем – 17 400 ед. На второй позиции – Chery с 4 700 проданными авто, падение составило 4 %. Тройку лидеров замыкает Geely – реализовано 4 400 ед. авто, падение составило 61 %, сообщает "Автостат". Расклад по остальным китайским компаниям следующий: 1 100 экземпляров DFM, 863 ед. Brilliance, 829 - FAW, 540 - Changan, 301 - Zotye, 114 – Haima.
2017-01-23
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Мотоциклы Грузовики Автобусы
ТТХ моделей По городам Карта портала
© 2007— 2017 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG