Продажи китайских автомобилей в России снизились на 21 %
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По данным агентства «Автостат», всего за прошлый год в России продано 30 700 легковых и легких коммерческих автомобилей китайских марок, тогда как в 2015 году продажи превысили 39 000 ед.
Наиболее популярным китайским брендом на российском рынке был и остается Lifan – рост составил 15 %, объем – 17 400 ед. На второй позиции – Chery с 4 700 проданными авто, падение составило 4 %. Тройку лидеров замыкает Geely – реализовано 4 400 ед. авто, падение составило 61 %, сообщает "Автостат".
Продажи китайских автомобилей в России снизились на 21 %
Наиболее популярным китайским брендом на российском рынке был и остается Lifan – рост составил 15 %, объем – 17 400 ед. На второй позиции – Chery с 4 700 проданными авто, падение составило 4 %. Тройку лидеров замыкает Geely – реализовано 4 400 ед. авто, падение составило 61 %, сообщает "Автостат". Расклад по остальным китайским компаниям следующий: 1 100 экземпляров DFM, 863 ед. Brilliance, 829 - FAW, 540 - Changan, 301 - Zotye, 114 – Haima.
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