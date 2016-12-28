Продажи кроссовера DFM AX7 стартуют в марте 2017 года
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Новинка уже прошла все необходимые сертификационные мероприятия, а значит, и в продажу поступит с обязательной системой ЭРА-ГЛОНАСС. Комплектации модели, а также стоимость будут названы ближе к весне.
Кроссовер ожидают на российском рынке с 2,0-литровым 143-сильным мотором и 173-сильным 2,3-литровым двигателем. По другим данным, эти же объемы могут выдавать 140 и 171 л.с. Первый агрегат будет агрегатироваться с 5-скоростной «механикой», более мощный движок - с 6-диапозонным «автоматом» Aisin. Есть только передний привод.
Напомним, новинку представили на Московской автовыставке в этом году, до этого мероприятия состоялась презентация на закрытой конференции дилеров компании Dongfeng.
Напомним, что скоро в России начнутся продажи седана DFM A30. На сегодняшний день на отечественном рынке доступны 2 автомобиля корпорации Dongfeng Motor Corporation. Седан S30, который стоит от 509 000 рублей и кросс-хэтч H30 Cross, цена которого начинается от 649 000 рублей.
ребят подскажите пожалуйста. дэу нексия 2006 года плавает стрелка температуры на ходу и печка хуже работает. на холостых работает хорошо всё включаеца и выключаеца. как дал движение температура с 90 на 60 и опять на 90.
А как тем кто живёт на ул. Кржижановского д.11,13 и тд. перед их домами на расстоянии 50 метров будет находиться "труба" с вредными выбросами. Государство в лице комитета СПб так печётся о здоровье граждан в спальном массиве, почему изменили первоначальную трассу вдоль железной дороги и протянули вдоль ...
Продажи кроссовера DFM AX7 стартуют в марте 2017 года
Кроссовер ожидают на российском рынке с 2,0-литровым 143-сильным мотором и 173-сильным 2,3-литровым двигателем. По другим данным, эти же объемы могут выдавать 140 и 171 л.с. Первый агрегат будет агрегатироваться с 5-скоростной «механикой», более мощный движок - с 6-диапозонным «автоматом» Aisin. Есть только передний привод. Напомним, новинку представили на Московской автовыставке в этом году, до этого мероприятия состоялась презентация на закрытой конференции дилеров компании Dongfeng. Напомним, что скоро в России начнутся продажи седана DFM A30. На сегодняшний день на отечественном рынке доступны 2 автомобиля корпорации Dongfeng Motor Corporation. Седан S30, который стоит от 509 000 рублей и кросс-хэтч H30 Cross, цена которого начинается от 649 000 рублей.
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