Продажи кроссовера Toyota C-HR стартовали в Японии
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Покупателям доступны гибридная и обычная комплектации. Внедорожник оснастили турбированным двигателем объемом 1,2 литра и мощностью 116 л.с. Производители предлагают пакет безопасности Toyota Safety Sense P.
Цена на C-HR начинается от 2 516 400 йен - примерно 1 332 000 руб. по действующему курсу. Гибридная модификация обойдется минимум в 2 646 000 йен (около 1 401 000 рублей).
Как и в Европе, на родине кроссовер доступен с бензиновым турбомотором 1.2 литра мощностью 116 л.с. и с установкой, состоящей из бензинового агрегата 1.8 литра и электродвигателя. Суммарная отдача гибридного C-HR - 122 л.с. Кросс с бензиновым движком предложат с полным приводом, гибрид — только переднеприводный.
В пакете безопасности Toyota Safety Sense P предусмотрены адаптивный круиз-контроль, системы распознавания дорожных знаков, слежения за рядностью движения и автоматического переключения света фар, система предотвращения фронтального столкновения с функцией обнаружения пешеходов.
Производство кроссовера для домашнего рынка налажено на одном из японских заводов. В компании рассчитывают продавать в Японии по 6 тысяч таких автомобилей ежемесячно. Европейскую модификацию C-HR выпускают в Турции, там же будут собирать «паркетник» для США.
Здравствуйте Всем, та же проблема. 4 Раннер Спорт Эдишен 2005 г.в. Стояли родные стойки, на стиралке два раза выкидывало на встречку. Поставили стойки с прадика стиралку стал проходить спокойно, но стало сильней раскачивать и на скорости подкидывает зад. Роман вы решили свою проблему? Если да то как ...
Продажи кроссовера Toyota C-HR стартовали в Японии
Цена на C-HR начинается от 2 516 400 йен - примерно 1 332 000 руб. по действующему курсу. Гибридная модификация обойдется минимум в 2 646 000 йен (около 1 401 000 рублей). Как и в Европе, на родине кроссовер доступен с бензиновым турбомотором 1.2 литра мощностью 116 л.с. и с установкой, состоящей из бензинового агрегата 1.8 литра и электродвигателя. Суммарная отдача гибридного C-HR - 122 л.с. Кросс с бензиновым движком предложат с полным приводом, гибрид — только переднеприводный. В пакете безопасности Toyota Safety Sense P предусмотрены адаптивный круиз-контроль, системы распознавания дорожных знаков, слежения за рядностью движения и автоматического переключения света фар, система предотвращения фронтального столкновения с функцией обнаружения пешеходов. Производство кроссовера для домашнего рынка налажено на одном из японских заводов. В компании рассчитывают продавать в Японии по 6 тысяч таких автомобилей ежемесячно. Европейскую модификацию C-HR выпускают в Турции, там же будут собирать «паркетник» для США.
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