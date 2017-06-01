1 июня 2017, 16:51
Chevrolet начал продажи спецверсии Camaro
Премьере пятой части блокбастера «Трансформеры», намеченной на 22 июня, посвящена ограниченная серия Сhevrolet Camaro Performance. Ее продажи стартовали в России с сегодняшнего дня, 1 июня.
Camaro в роли легендарного робота-автобота Bumblebee cтал едва ли не символом картины. Именно Camaro 1977 года стал первым автоботом в кино. С тех пор зрители каждого фильма встречают на экране знакомого желтого Bumblebee с черными полосками.
В июне российским покупателям предложат cпецверсию Сamaro, которая выглядит как настоящий автобот Bumblebee. Эта версия включает в себя пакет дополнительного оборудования Performance. Camaro получит выхлопную систему Chevrolet Performance, которая обеспечивает новый звук и оригинальный внешний вид.
Также доступен комплект наклеек панели между задними фонарями, черный логотип решетки радиатора и крышки багажника, тонированные задние фонари, комплект колпачков литого диска. Ограниченная серия будет представлена в желтом цвете Bright Yellow с декоративными черными полосами Rally Stripe по цене от 3 265 000 рублей. Также пакет аксессуаров будет доступен владельцам Chevrolet Camaro в качестве дополнительного оборудования.
Продажи Chevrolet Camaro 6-го поколения в России стартовали в декабре 2016 года. За первые 5 месяцев продано более 130 автомобилей, что на сегодня является лучшим результатом с момента официального запуска модели в России в 2012 году. Почти половина продаж пришлись на ограниченную серию, отличающуюся характерным дизайном, и приуроченную к юбилею модели, – 50th Anniversary Edition.
Комплектации и технические характеристики
|Chevrolet Camaro 6.2 AT
|Год выпуска, с
|2013
|Год выпуска, по
|2014
|Кузов
|купе
|Количество дверей/мест
|2
|Тип двигателя
|бензин
|Мощность, л.с./ об/мин
|400 / 298 при 5900
|Объем двигателя
|6162
|Тип трансмисии
|автомат 6
|Привод
|задний
|Городской цикл
|20.9
|Загородный цикл
|10.2
|Смешанный цикл
|14.1
|Топливо
|АИ-95
|Все характеристики
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Привет всем , вот я хочу купить камаро 13 года , но мне не нравится ее новый кузов , задние фары не красивые , можно ли поменять фары с пампером и поставить старый , например 2011 года ?
Камаро красавчик конечно. И с таким красавчиком сбежали от нас. Ну хоть дилеры в беде не оставят. http:// www.zr.ru/ content/ news/ 778828-favorit-motors-nachinaet-kompensacionnye-vyplaty-vladelcam-chevrolet-i-opel/
Мне бы такого Камаро на тест… я бы на нем отжег. но...
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