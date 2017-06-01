1 июня 2017, 16:51

Chevrolet начал продажи спецверсии Camaro

Премьере пятой части блокбастера «Трансформеры», намеченной на 22 июня, посвящена ограниченная серия Сhevrolet Camaro Performance. Ее продажи стартовали в России с сегодняшнего дня, 1 июня.
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Camaro в роли легендарного робота-автобота Bumblebee cтал едва ли не символом картины. Именно Camaro 1977 года стал первым автоботом в кино. С тех пор зрители каждого фильма встречают на экране знакомого желтого Bumblebee с черными полосками.
 
В июне российским покупателям предложат cпецверсию Сamaro, которая выглядит как настоящий автобот Bumblebee. Эта версия включает в себя пакет дополнительного оборудования Performance. Camaro получит выхлопную систему Chevrolet Performance, которая обеспечивает новый звук и оригинальный внешний вид.
Chevrolet Camaro
Выпускается с 1976 г.
Новый от 2 055 000 до 2 635 000 Р
Объявлений: 14
Отзывов: 1
Также  доступен комплект наклеек панели между задними фонарями, черный логотип решетки радиатора и крышки багажника, тонированные задние фонари, комплект колпачков литого диска. Ограниченная серия будет представлена в желтом цвете Bright Yellow с декоративными черными полосами Rally Stripe по цене от 3 265 000 рублей. Также пакет аксессуаров будет доступен владельцам Chevrolet Camaro в качестве дополнительного оборудования.
 
Продажи Chevrolet Camaro 6-го поколения в России стартовали в декабре 2016 года. За первые 5 месяцев продано более 130 автомобилей, что на сегодня является лучшим результатом с момента официального запуска модели в России в 2012 году. Почти половина продаж пришлись на ограниченную серию, отличающуюся характерным дизайном, и приуроченную к юбилею модели, – 50th Anniversary Edition.

Комплектации и технические характеристики

Chevrolet Camaro 6.2 AT
Год выпуска, с2013
Год выпуска, по2014
Кузовкупе
Количество дверей/мест2
Тип двигателябензин
Мощность, л.с./ об/мин400 / 298 при 5900
Объем двигателя6162
Тип трансмисииавтомат 6
Приводзадний
Городской цикл20.9
Загородный цикл10.2
Смешанный цикл14.1
ТопливоАИ-95
Все характеристики
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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум Chevrolet Camaro
Привет всем , вот я хочу купить камаро 13 года , но мне не нравится ее новый кузов , задние фары не красивые , можно ли поменять фары с пампером и поставить старый , например 2011 года ?
Martin7o7
Chevrolet рассказал о дизайне нового Camaro
Камаро красавчик конечно. И с таким красавчиком сбежали от нас. Ну хоть дилеры в беде не оставят. http:// www.zr.ru/ content/ news/ 778828-favorit-motors-nachinaet-kompensacionnye-vyplaty-vladelcam-chevrolet-i-opel/
Kat_ilar
Тест Chevrolet Camaro: однажды в Америке
Мне бы такого Камаро на тест… я бы на нем отжег. но...
Zulurg
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Chevrolet начал продажи спецверсии Camaro
Camaro в роли легендарного робота-автобота Bumblebee cтал едва ли не символом картины. Именно Camaro 1977 года стал первым автоботом в кино. С тех пор зрители каждого фильма встречают на экране знакомого желтого Bumblebee с черными полосками. В июне российским покупателям предложат cпецверсию Сamaro, которая выглядит как настоящий автобот Bumblebee. Эта версия включает в себя пакет дополнительного оборудования Performance. Camaro получит выхлопную систему Chevrolet Performance, которая обеспечивает новый звук и оригинальный внешний вид.{{model_1844}} Также  доступен комплект наклеек панели между задними фонарями, черный логотип решетки радиатора и крышки багажника, тонированные задние фонари, комплект колпачков литого диска. Ограниченная серия будет представлена в желтом цвете Bright Yellow с декоративными черными полосами Rally Stripe по цене от 3 265 000 рублей. Также пакет аксессуаров будет доступен владельцам Chevrolet Camaro в качестве дополнительного оборудования. Продажи Chevrolet Camaro 6-го поколения в России стартовали в декабре 2016 года. За первые 5 месяцев продано более 130 автомобилей, что на сегодня является лучшим результатом с момента официального запуска модели в России в 2012 году. Почти половина продаж пришлись на ограниченную серию, отличающуюся характерным дизайном, и приуроченную к юбилею модели, – 50th Anniversary Edition.
2017-06-01
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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