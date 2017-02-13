Продажи на вторичном авторынке увеличились на 2 %

В январе, согласно данным аналитического агентства «Автостат», россияне приобрели 314 700 подержанных автомобилей, что говорит о росте спроса на 1,9 % в сравнении с январем 2016 года.
Первенство на вторичном автомобильном рынке страны по-прежнему удерживает Lada, автомобили этого бренда в январе нынешнего года разошлись тиражом в 85 300 экземпляров, что на 2,1 % больше, чем годом ранее. Сделки с этой маркой составляют четверть объема рынка.
Вторая строчка рейтинга наиболее популярных в России подержанных автомобилей досталась Toyota, владельцами машин этого бренда в январе стали 37 000 россиян, что говорит о снижении спроса на 0,8 % в сравнении с первым месяцем 2016 года. Тройку замыкает Nissan с показателями 16 700 проданных автомобилей с пробегом и падением спроса на 1,7 %, сообщает «Автостат».
Что касается рейтинга моделей, то тут лидерство по итогам января удерживает Lada 2114, которая на вторичном рынке России реализовалась 9 600 раз, спрос увеличился на 2,9 %. Второй по популярности моделью стал Ford Focus, новыми владельцами которого стали 7 900 россиян, что на 3,1 % больше, чем годом ранее. На третьей строчке рейтинга самых популярных иномарок с пробегом расположился седан Lada 2107, который на вторичном рынке реализовался 7 800 раз (снижение на 3,2 %).
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Первенство на вторичном автомобильном рынке страны по-прежнему удерживает Lada, автомобили этого бренда в январе нынешнего года разошлись тиражом в 85 300 экземпляров, что на 2,1 % больше, чем годом ранее. Сделки с этой маркой составляют четверть объема рынка. Вторая строчка рейтинга наиболее популярных в России подержанных автомобилей досталась Toyota, владельцами машин этого бренда в январе стали 37 000 россиян, что говорит о снижении спроса на 0,8 % в сравнении с первым месяцем 2016 года. Тройку замыкает Nissan с показателями 16 700 проданных автомобилей с пробегом и падением спроса на 1,7 %, сообщает «Автостат». Что касается рейтинга моделей, то тут лидерство по итогам января удерживает Lada 2114, которая на вторичном рынке России реализовалась 9 600 раз, спрос увеличился на 2,9 %. Второй по популярности моделью стал Ford Focus, новыми владельцами которого стали 7 900 россиян, что на 3,1 % больше, чем годом ранее. На третьей строчке рейтинга самых популярных иномарок с пробегом расположился седан Lada 2107, который на вторичном рынке реализовался 7 800 раз (снижение на 3,2 %).
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