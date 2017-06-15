15 июня 2017, 13:29
Продажи Nissan Juke в России могут возобновиться
Компания Nissan рассматривает возможность вновь поставлять кроссовер Nissan Juke на российский рынок в связи со стабилизацией экономической ситуации в стране и курса рубля.
Напомним, что в конце 2015 и в начале 2016 года модельная линейка Nissan в России претерпела серьезные изменения. Осенью 2015 года производство в Ижевске и продажи Nissan Tiida остановлены. Прекращение продаж связано с сильно снизившимся за кризисное время спросом на хэтчбеки С- сегмента. Но сейчас он постепенно восстанавливается.
Примерно в то же время снят с производства в Санкт-Петербурге седан Nissan Teana, что связано с серьезным сокращением сегмента D на российском рынке, за исключением более дорогих брендов. Последние экземпляры из российского производства были проданы летом 2016 года. Несмотря на прекращение продаж модели, у клиентов есть доступ ко всем видам ремонта, гарантийного обслуживания и запасным частям.
Возможные сроки возобновления поставок и цены на «утраченные» модели Nissan, и Juke в частности, будут объявлены позже.
Сейчас акцент в продажах Nissan в России перемещается в сторону кроссоверов и внедорожников, производимых локально. Так, например, Nissan X-Trail и Nissan Qashqai, производимые на заводе Nissan в Санкт-Петербурге, уверенно занимают лидирующие позиции в своих сегментах и являются бестселлерами марки в стране, напоминает «Автостат».
Комплектации и технические характеристики
|Nissan Juke 1.6 MT
|Год выпуска, с
|2014
|Год выпуска, по
|2014
|Кузов
|кроссовер
|Количество дверей/мест
|5
|Тип двигателя
|бензин
|Мощность, л.с./ об/мин
|190 / 140 при 5600
|Объем двигателя
|1618
|Тип трансмисии
|механика 6
|Привод
|передний
|Городской цикл
|6.3
|Загородный цикл
|4.2
|Смешанный цикл
|5
|Топливо
|АИ-95
|Все характеристики
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Отзывы по теме
Хочу купить себе Nissan Juke. Что посоветуете, в какой комплектации и в каких салонах брать?
Хоть из бумаги, хоть из чего - всё-равно Урод Уродович
Берите росийскую машину, зачем вам нужны лишние проблемы и денежные траты. Можно найти хорошую б/ у машу или новую. Хотя что больше вам нравится то и берите.
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