15 июня 2017, 13:29

Продажи Nissan Juke в России могут возобновиться

Компания Nissan рассматривает возможность вновь поставлять кроссовер Nissan Juke на российский рынок в связи со стабилизацией экономической ситуации в стране и курса рубля.
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Напомним, что в конце 2015 и в начале 2016 года модельная линейка Nissan в России претерпела серьезные изменения. Осенью 2015 года производство в Ижевске и продажи Nissan Tiida остановлены. Прекращение продаж связано с сильно снизившимся за кризисное время спросом на хэтчбеки С- сегмента. Но сейчас он постепенно восстанавливается.
 
Примерно в то же время снят с производства в Санкт-Петербурге седан Nissan Teana, что связано с серьезным сокращением сегмента D на российском рынке, за исключением более дорогих брендов. Последние экземпляры из российского производства были проданы летом 2016 года. Несмотря на прекращение продаж модели, у клиентов есть доступ ко всем видам ремонта, гарантийного обслуживания и запасным частям.
 
Возможные сроки возобновления поставок и цены на «утраченные» модели Nissan, и Juke в частности, будут объявлены позже.
 
Сейчас акцент в продажах Nissan в России перемещается в сторону кроссоверов и внедорожников, производимых локально. Так, например, Nissan X-Trail и Nissan Qashqai, производимые на заводе Nissan в Санкт-Петербурге, уверенно занимают лидирующие позиции в своих сегментах и являются бестселлерами марки в стране, напоминает «Автостат».

Комплектации и технические характеристики

Nissan Juke 1.6 MT
Год выпуска, с2014
Год выпуска, по2014
Кузовкроссовер
Количество дверей/мест5
Тип двигателябензин
Мощность, л.с./ об/мин190 / 140 при 5600
Объем двигателя1618
Тип трансмисиимеханика 6
Приводпередний
Городской цикл6.3
Загородный цикл4.2
Смешанный цикл5
ТопливоАИ-95
Все характеристики
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Форум Nissan Juke
Хочу купить себе Nissan Juke. Что посоветуете, в какой комплектации и в каких салонах брать?
Елизавета
Nissan сделал Juke из бумаги
Хоть из бумаги, хоть из чего - всё-равно Урод Уродович
Dan
Автомобили с акпп (на автомате) до 250000 рублей
Берите росийскую машину, зачем вам нужны лишние проблемы и денежные траты. Можно найти хорошую б/ у машу или новую. Хотя что больше вам нравится то и берите.
Anton
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Продажи Nissan Juke в России могут возобновиться
Напомним, что в конце 2015 и в начале 2016 года модельная линейка Nissan в России претерпела серьезные изменения. Осенью 2015 года производство в Ижевске и продажи Nissan Tiida остановлены. Прекращение продаж связано с сильно снизившимся за кризисное время спросом на хэтчбеки С- сегмента. Но сейчас он постепенно восстанавливается. Примерно в то же время снят с производства в Санкт-Петербурге седан Nissan Teana, что связано с серьезным сокращением сегмента D на российском рынке, за исключением более дорогих брендов. Последние экземпляры из российского производства были проданы летом 2016 года. Несмотря на прекращение продаж модели, у клиентов есть доступ ко всем видам ремонта, гарантийного обслуживания и запасным частям. Возможные сроки возобновления поставок и цены на «утраченные» модели Nissan, и Juke в частности, будут объявлены позже. Сейчас акцент в продажах Nissan в России перемещается в сторону кроссоверов и внедорожников, производимых локально. Так, например, Nissan X-Trail и Nissan Qashqai, производимые на заводе Nissan в Санкт-Петербурге, уверенно занимают лидирующие позиции в своих сегментах и являются бестселлерами марки в стране, напоминает «Автостат».
2017-06-15
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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