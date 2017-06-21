21 июня 2017, 17:30
Продажи нового Mazda CX-5 стартуют 1 июля
Минимальная цена кроссовера – 1 431 000 рублей. Это за версию Drive на «ручке» и 2-литровым 150-сильным мотором под капотом. Обновления ждали, и оно, как надеются в российском офисе Mazda, еще более усилит позиции CX-5 в качестве самой продаваемой модели в линейке компании.
Mazda CX-5
Выпускается с 2011 г.
Новый от 1 349 000 до 2 101 000 Р
Помимо уже упомянутого 2-литрового агрегата, есть и альтернативный вариант – 194-сильный мотор объемом 2,5 литра (194 л.с.). Привод как передний, так и полный (i-ACTIV AWD).
Приятной и отчасти полезной фишкой для будущих владельцев нового CX-5 станет опция открытия и закрытия багажника посредством электропривода. Комплектаций три: базовая Drive, Active и Supreme.
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За 5 лет присутствия на российском рынке доля CX-5 в сегменте среднеразмерных внедорожников увеличилась вдвое - до 8%. Новое поколение кроссовера еще больше закрепляет Mazda CX-5 как альтернативу премиальным игрокам рынка. Особенно это касается топовой комплектации Supreme, в которой наиболее полно представлено новое оборудование. Скажем, возможность проецирования информации о поездке на лобовое стекло
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Андрей Глазков, директор по маркетингу Mazda Motor Rus
Для справки: Mazda CX-5 появился в России в 2012 году и за текущее время разошелся тиражом 98 085 ед.
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
| Кому: Олег были проходили. мне тоже не понравилось
"Версия Mazda CX-5 2017 модельного года с 2-литровым бензиновым двигателям V4 способна развивать мощность 114 л.с. и 200 нм крутящего момента. Существует похожая модификация, но уже с объемом 2,5 литра, такой мотор генерирует мощность 140 л.с. и 251 нм крутящего момента." Таких двигателей даже на предыдущей ...
В начале аллегория неплохая, но никак к материалу не относится. Дизель роднее настоящим внедорожникам, а не этому ведру маркетинговому.
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