12 января 2017, 10:27

Продажи обновленного Audi SQ5 начнутся в России через полгода

Модель II поколения только представили на выставке в Детройте, а российское представительство компании уже рассказало, когда ждать новинку. Цены на SQ5 пока не раскрываются и будут известны ближе к старту реализации.

Начальная стоимость нынешнего поколения SQ5 cоставляет 3 790 000 рублей, новинка, как ожидается, будет дороже.

Ранее мы писали
Спорткар R8, A3 и А5 в кузове кабриолет, купе ТТ, и хэтчбэк А1 Sportback станут недоступны покупателям уже ...
Читать далее

Построенный на платформе MLB вседорожник получил новый двигатель V6 3.0 TFSI, который вместо компрессора оснащен турбиной типа twin-scroll, размещенной в развале блока цилиндров. Отдача двигателя осталась прежней и составляет 354 л.с., а вот крутящий момент вырос на 30 Нм - до 500 Нм. Агрегат сочетается с 8-ступенчатым Tiptronic.

Кроссовер разгоняется до 100 км/ч за 5,4 сек. – это на 0,1 сек. больше, чем экземпляр текущего поколения. В смешанном цикле автомобиль расходует 8,3 литра бензина на 100 км пути - на 0,4 литра меньше существующего варианта.

Новый SQ5 получил спортивную пневматическую подвеску с адаптивными амортизаторами, которая уменьшает дорожный просвет на 30 мм. К привычным режимам системы Audi Drive Select добавились еще два - offroad и lift/offroad. В качестве опции предлагается активный задний дифференциал.

Среди опций на выбор покупателя - информационно-развлекательная система MMI navigation plus с тачскином диагональю 8,3 дюйма и высокоскоростным интернетом LTE, а также 12-дюймовая виртуальная панель приборов Audi virtual cockpit.

 

Комплектации и технические характеристики

Audi SQ5 3.0 АТ
Год выпуска, с2015
Год выпуска, по2016
Кузовкроссовер
Количество дверей/мест5/5
Тип двигателябензиновый
Мощность, л.с./ об/мин354
Объем двигателя2995
Тип трансмисииАвтоматическая, 8-ступенчатая
Приводполный постоянный
Городской цикл11.5
Загородный цикл7.0
Смешанный цикл8.7
ТопливоАИ-95
Все характеристики
Купить авто Ауди SQ 5

В избранное

Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:

 
Комментарий появится на сайте после проверки модераторами. Для зарегистрированных пользователей проверки нет и комментарий появляется сразу
Отправить
Отзывы по теме
Форум Audi A6
Не вижу никаких препятствий, а почему не хотят ставить? а что если в Сис-моторс на Корчагина спроситьЮ мне там ставили и с гарантией?
AlexKuzmin
Форум Audi A2
| Господа! | хочу купить А2, но не могу ни с кем связаться здесь! | нужен авто с дизельным двигателем до 350тыр. 89657777471
юрок
Форум Audi Coupe
полный привод с 200 ауди пойдет на купе!?????
Стас...
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Audi Автомудрость Audi АвтоПитер Audi Дизайн и тюнинг Audi Новинки и концепт кары Audi Новости и акции автосалонов Audi Автосалоны и дилеры марки Audi Аренда и прокат авто марки Audi Автоклубы и форумы автозавчастей марки Audi Автосервисы и магазины автозапчастей марки Audi
Главные материалы
Год ожиданий. Чем порадует авторынок в 2017-м?
Как протекают продажи Renault Duster Dakar Edition
Приходится ли Вам сегодня экономить на авто?
Голосовать
Продажа Audi SQ5
Купить Audi SQ5 2015 в Москве
2 490 000 Р
Купить Audi SQ5 2015 в Москве
2 490 000 Р
Все объявления
Рейтинг по классам
Класс Компактные кроссоверы и внедорожники
Subaru Impreza XV и еще 65 моделей
Класс F Luxury
Bentley Arnage и еще 10 моделей
Класс Суперкары
Ferrari 308 GTS и еще 22 модели
Класс F
Aston Martin Rapide и еще 14 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого, налог
 

в Москве
Рассчитать размер налога на автомобиль SQ5
Продажи обновленного Audi SQ5 начнутся в России через полгода
Начальная стоимость нынешнего поколения SQ5 cоставляет 3 790 000 рублей, новинка, как ожидается, будет дороже.{{material_117544}} Построенный на платформе MLB вседорожник получил новый двигатель V6 3.0 TFSI, который вместо компрессора оснащен турбиной типа twin-scroll, размещенной в развале блока цилиндров. Отдача двигателя осталась прежней и составляет 354 л.с., а вот крутящий момент вырос на 30 Нм - до 500 Нм. Агрегат сочетается с 8-ступенчатым Tiptronic. Кроссовер разгоняется до 100 км/ч за 5,4 сек. – это на 0,1 сек. больше, чем экземпляр текущего поколения. В смешанном цикле автомобиль расходует 8,3 литра бензина на 100 км пути - на 0,4 литра меньше существующего варианта. Новый SQ5 получил спортивную пневматическую подвеску с адаптивными амортизаторами, которая уменьшает дорожный просвет на 30 мм. К привычным режимам системы Audi Drive Select добавились еще два - offroad и lift/offroad. В качестве опции предлагается активный задний дифференциал. Среди опций на выбор покупателя - информационно-развлекательная система MMI navigation plus с тачскином диагональю 8,3 дюйма и высокоскоростным интернетом LTE, а также 12-дюймовая виртуальная панель приборов Audi virtual cockpit. 
2017-01-12
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Мотоциклы Грузовики Автобусы
ТТХ моделей По городам Карта портала
© 2007— 2016 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG