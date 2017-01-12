Продажи обновленного Audi SQ5 начнутся в России через полгода
Начальная стоимость нынешнего поколения SQ5 cоставляет 3 790 000 рублей, новинка, как ожидается, будет дороже.
Построенный на платформе MLB вседорожник получил новый двигатель V6 3.0 TFSI, который вместо компрессора оснащен турбиной типа twin-scroll, размещенной в развале блока цилиндров. Отдача двигателя осталась прежней и составляет 354 л.с., а вот крутящий момент вырос на 30 Нм - до 500 Нм. Агрегат сочетается с 8-ступенчатым Tiptronic.
Кроссовер разгоняется до 100 км/ч за 5,4 сек. – это на 0,1 сек. больше, чем экземпляр текущего поколения. В смешанном цикле автомобиль расходует 8,3 литра бензина на 100 км пути - на 0,4 литра меньше существующего варианта.
Новый SQ5 получил спортивную пневматическую подвеску с адаптивными амортизаторами, которая уменьшает дорожный просвет на 30 мм. К привычным режимам системы Audi Drive Select добавились еще два - offroad и lift/offroad. В качестве опции предлагается активный задний дифференциал.
Среди опций на выбор покупателя - информационно-развлекательная система MMI navigation plus с тачскином диагональю 8,3 дюйма и высокоскоростным интернетом LTE, а также 12-дюймовая виртуальная панель приборов Audi virtual cockpit.
Комплектации и технические характеристики
|Audi SQ5 3.0 АТ
|Год выпуска, с
|2015
|Год выпуска, по
|2016
|Кузов
|кроссовер
|Количество дверей/мест
|5/5
|Тип двигателя
|бензиновый
|Мощность, л.с./ об/мин
|354
|Объем двигателя
|2995
|Тип трансмисии
|Автоматическая, 8-ступенчатая
|Привод
|полный постоянный
|Городской цикл
|11.5
|Загородный цикл
|7.0
|Смешанный цикл
|8.7
|Топливо
|АИ-95
|Все характеристики
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