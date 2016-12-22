Продажи обновленного Ford EcoSport начнут с Бразилии
Вконтакте
Facebook
Поставки кроссовера новой генерации в эту страну будут произведены в ближайшее время. Как сообщалось ранее, модель получила некоторые изменения как во внешнем дизайне, так и в техническом оснащении.
EcoSport отличается от предшественника новой радиаторной решеткой, противотуманками и оптикой. Также машину оснастили сенсорным экраном и современной мультимедийной системой.
Модель будет предлагаться с несколькими вариантами двигателей: объемом на 1,5 и 2 литра.
Напомним, что презентация публике кроссовера Ford EcoSport состоялась осенью в рамках автосалона в Лос-Анджелесе. Уже тогда производители заявили об ориентации автомобиля исключительно на бразильский рынок.
В нашей стране авто выпускается на производственной площадке в Набережных Челнах.
Обновленная версия EcoSport получила расширенный спектр опций, призванных сделать вождение машины в зимнее время комфортнее, чем прежде. Автомобиль прошел комплекс тестовых испытаний, которые доказали высокий уровень соответствия модели российским климатическим условиям.
"Зато, как говорят, местные рыбаки, много краба, завезенного в свое время с Дальнего Востока, а также морских ежей - лови, не хочу. На обед нам подали по порции вкуснейшей рыбы, северных мидий и крабовых палочек (не путать с той «химией», что предлагает наша городская торговля) - где еще отведаешь таких ...
Езжу уже более пяти лет, и на работу, и на дачу -- вполне доволен. Надёжный, за свои деньги наверное лучший вариант.
ДОСТОИНСТВА
Приятный салон, удобный руль.
Мощный движок. Автомобиль легко управляемый, манёвренный, динамичный.
Отличная штатная магнитола, хорошее радио.
Брали на Корчагина, 3 в дилерском ...
Продажи обновленного Ford EcoSport начнут с Бразилии
EcoSport отличается от предшественника новой радиаторной решеткой, противотуманками и оптикой. Также машину оснастили сенсорным экраном и современной мультимедийной системой. Модель будет предлагаться с несколькими вариантами двигателей: объемом на 1,5 и 2 литра. Напомним, что презентация публике кроссовера Ford EcoSport состоялась осенью в рамках автосалона в Лос-Анджелесе. Уже тогда производители заявили об ориентации автомобиля исключительно на бразильский рынок. В нашей стране авто выпускается на производственной площадке в Набережных Челнах. Обновленная версия EcoSport получила расширенный спектр опций, призванных сделать вождение машины в зимнее время комфортнее, чем прежде. Автомобиль прошел комплекс тестовых испытаний, которые доказали высокий уровень соответствия модели российским климатическим условиям.
В избранное