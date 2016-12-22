22 декабря 2016, 09:08

Продажи обновленного Ford EcoSport начнут с Бразилии

Поставки кроссовера новой генерации в эту страну будут произведены в ближайшее время. Как сообщалось ранее, модель получила некоторые изменения как во внешнем дизайне, так и в техническом оснащении.
EcoSport отличается от предшественника новой радиаторной решеткой, противотуманками и оптикой. Также машину оснастили сенсорным экраном и современной мультимедийной системой.
 
Модель будет предлагаться с несколькими вариантами двигателей: объемом на 1,5 и 2 литра.
 
Напомним, что презентация публике кроссовера Ford EcoSport состоялась осенью в рамках автосалона в Лос-Анджелесе. Уже тогда производители заявили об ориентации автомобиля исключительно на бразильский рынок.
 
В нашей стране авто выпускается на производственной площадке в Набережных Челнах.
 
Обновленная версия EcoSport получила расширенный спектр опций, призванных сделать вождение машины в зимнее время комфортнее, чем прежде. Автомобиль прошел комплекс тестовых испытаний, которые доказали высокий уровень соответствия модели российским климатическим условиям.

Комплектации и технические характеристики

Ford EcoSport Trend Plus 2.0 MT 4х4
Год выпуска, с2015
Год выпуска, по2016
Кузовкроссовер
Количество дверей/мест5/5
Тип двигателябензиновый
Мощность, л.с./ об/мин140
Объем двигателя1999
Тип трансмисииМеханическая 5-ступенчатая
Приводполный
Городской цикл11.4
Загородный цикл6.5
Смешанный цикл8.3
ТопливоАИ-95
Все характеристики
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Сергей
Тест Ford EcoSport: он перспективный
Да, красивенький. Этакий апельсинчик. И клиренс приличный. В салонах говорят, что на тесте пока нема. Вот бы откатать новичка!!! так ведь, дадут вокруг салона только.
Saimaa
Форум Ford Fusion
Езжу уже более пяти лет, и на работу, и на дачу -- вполне доволен. Надёжный, за свои деньги наверное лучший вариант. ДОСТОИНСТВА Приятный салон, удобный руль. Мощный движок. Автомобиль легко управляемый, манёвренный, динамичный. Отличная штатная магнитола, хорошее радио. Брали на Корчагина, 3 в дилерском ...
AlexKuzmin
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Продажи обновленного Ford EcoSport начнут с Бразилии
EcoSport отличается от предшественника новой радиаторной решеткой, противотуманками и оптикой. Также машину оснастили сенсорным экраном и современной мультимедийной системой. Модель будет предлагаться с несколькими вариантами двигателей: объемом на 1,5 и 2 литра. Напомним, что презентация публике кроссовера Ford EcoSport состоялась осенью в рамках автосалона в Лос-Анджелесе. Уже тогда производители заявили об ориентации автомобиля исключительно на бразильский рынок. В нашей стране авто выпускается на производственной площадке в Набережных Челнах. Обновленная версия EcoSport получила расширенный спектр опций, призванных сделать вождение машины в зимнее время комфортнее, чем прежде. Автомобиль прошел комплекс тестовых испытаний, которые доказали высокий уровень соответствия модели российским климатическим условиям.
2016-12-22
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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