15 февраля 2017, 10:39

Продажи обновленного Hyundai Solaris стартовали на китайском рынке

На китайском рынке уже начались продажи Hyundai Verna нового поколения, эту модель российские покупатели знают как Solaris. У дилеров появилась его 5-дверная версия. После доработки у модели появилась новая решетка радиатора, иная оптика и задний бампер. Внутренний дизайн остался таким же, как у седана.
На рынке Китая машину можно приобрести с 1,4-литровым двигателем мощностью 100 л.с. и 1,6-литровым агрегатом, генерирующим 123 л.с. В базовой комплектации авто оснащается 6-скоростной «механикой» или «автоматом».
 
Стоить хэтчбек будет от 78 800 до 108 800 юаней, что соответствует примерно 665 000 - 918 000 рублей.
 
В самую простую комплектацию входят системы ABS и EBD, 2 подушки безопасности и кондиционер, а в модифицированной версии предусмотрена мультимедийная система с 7-дюймовым дисплеем.

Комплектации и технические характеристики

Hyundai Solaris 1.6 МТ
Год выпуска, с2017
Год выпуска, по2018
Кузовседан
Количество дверей/мест4/5
Тип двигателябензиновый
Мощность, л.с./ об/мин123
Объем двигателя1591
Тип трансмисииМеханическая 6-ступенчатая
Приводпередний
Городской цикл8.0
Загородный цикл4.8
Смешанный цикл6.0
ТопливоАИ-92
Все характеристики
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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум Hyundai Solaris
ИМХО, постоянно где-то читаю, что цены снижают и все такое, но чтобы во всех автосалонах по моему фигня. Лучше всего смотреть всю инфу непосредственно на сайте автосалона в который вы собираетесь обращаться, тогда точно будет актуальная информация
Shadept
Конвейер петербургского завода Hyundai остановили на 5 суток
Мечтаю о таком авто
abonent
На Hyundai Solaris образовалась очередь
б белгороде с солярисом сплошное кидалово записался на базу в январе досих пор жду а сегодня менеджер сказал что завод откладывает выпуск баз еще на 4 месяца.
романтик
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Продажи обновленного Hyundai Solaris стартовали на китайском рынке
На рынке Китая машину можно приобрести с 1,4-литровым двигателем мощностью 100 л.с. и 1,6-литровым агрегатом, генерирующим 123 л.с. В базовой комплектации авто оснащается 6-скоростной «механикой» или «автоматом». Стоить хэтчбек будет от 78 800 до 108 800 юаней, что соответствует примерно 665 000 - 918 000 рублей. В самую простую комплектацию входят системы ABS и EBD, 2 подушки безопасности и кондиционер, а в модифицированной версии предусмотрена мультимедийная система с 7-дюймовым дисплеем.
2017-02-15
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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