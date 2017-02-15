Продажи обновленного Hyundai Solaris стартовали на китайском рынке
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На китайском рынке уже начались продажи Hyundai Verna нового поколения, эту модель российские покупатели знают как Solaris. У дилеров появилась его 5-дверная версия. После доработки у модели появилась новая решетка радиатора, иная оптика и задний бампер. Внутренний дизайн остался таким же, как у седана.
На рынке Китая машину можно приобрести с 1,4-литровым двигателем мощностью 100 л.с. и 1,6-литровым агрегатом, генерирующим 123 л.с. В базовой комплектации авто оснащается 6-скоростной «механикой» или «автоматом».
Стоить хэтчбек будет от 78 800 до 108 800 юаней, что соответствует примерно 665 000 - 918 000 рублей.
В самую простую комплектацию входят системы ABS и EBD, 2 подушки безопасности и кондиционер, а в модифицированной версии предусмотрена мультимедийная система с 7-дюймовым дисплеем.
ИМХО, постоянно где-то читаю, что цены снижают и все такое, но чтобы во всех автосалонах по моему фигня. Лучше всего смотреть всю инфу непосредственно на сайте автосалона в который вы собираетесь обращаться, тогда точно будет актуальная информация
Продажи обновленного Hyundai Solaris стартовали на китайском рынке
На рынке Китая машину можно приобрести с 1,4-литровым двигателем мощностью 100 л.с. и 1,6-литровым агрегатом, генерирующим 123 л.с. В базовой комплектации авто оснащается 6-скоростной «механикой» или «автоматом». Стоить хэтчбек будет от 78 800 до 108 800 юаней, что соответствует примерно 665 000 - 918 000 рублей. В самую простую комплектацию входят системы ABS и EBD, 2 подушки безопасности и кондиционер, а в модифицированной версии предусмотрена мультимедийная система с 7-дюймовым дисплеем.
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