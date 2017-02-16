16 февраля 2017, 09:13

Продажи обновленного Nissan Qashqai стартовали в России

Цена нового автомобиля начинается от 1 024 000 рублей, что на 2,5 % выше в сравнении с прошлогодними ценниками. Новинка оборудована системой экстренного вызова ЭРА-ГЛОНАСС.
Стоит отметить, что кроссовер являлся самой продаваемой моделью бренда на российском рынке в прошлом году, поскольку продажи выросли на 77,6 %, до 18 700 ед.
 
Комплектации оборудованы технологией помощи при экстренном торможении Nissan Brake Assistant, системой стабилизации автомобиля ESP, системой активного контроля траектории движения и гашения колебаний кузова, дверными замками с защитой от случайного открытия детьми, указателями поворота с системой «одно касание», системой автоматического запуска и остановки двигателя Start-Stop и пр.
 
В продаже также появился автомобиль в версии Quantum Edition, который предлагается в комплектациях QE и QE+. В подкапотном пространстве поместили силовой агрегат объемом 2 литра с бесступенчатой коробкой X-Tronic. Доступен как полный привод, так и передний.
 
Стартовая цена Qashqai QE – от 1 488 000 рублей, Nissan Qashqai QE+ – от 1 547 000 рублей.

Комплектации и технические характеристики

Nissan Qashqai XE 2.0 MT
Год выпуска, с2015
Год выпуска, по2016
Кузовкроссовер
Количество дверей/мест5/5
Тип двигателябензин
Мощность, л.с./ об/мин144
Объем двигателя1997
Тип трансмисииМеханическая 6-ступенчатая
Приводпередний
Городской цикл10.7
Загородный цикл6
Смешанный цикл7.7
ТопливоАИ-95
Все характеристики
Купить авто Нисан, Ниссан Кашкай

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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум Nissan Quashqai
Уважаемые водители автомобиля Кашкай 2014, подскажите плиз, может у кого было такое, при скорости от 70 ка в час и выше, начинает появляться скрежет как будто камешки по крыши стучат, чем больше скорость, тем чаше звук, как сбрасываешь до 50 - 60 скрипение пропадает, не пойму что это!
Евгений
Nissan сделал Juke из бумаги
Хоть из бумаги, хоть из чего - всё-равно Урод Уродович
Dan
Тест Nissan Qashqai: вторая колонна
Хорошая машина. Лично тестил, удобная.
Reznikov
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Продажи обновленного Nissan Qashqai стартовали в России
Стоит отметить, что кроссовер являлся самой продаваемой моделью бренда на российском рынке в прошлом году, поскольку продажи выросли на 77,6 %, до 18 700 ед. Комплектации оборудованы технологией помощи при экстренном торможении Nissan Brake Assistant, системой стабилизации автомобиля ESP, системой активного контроля траектории движения и гашения колебаний кузова, дверными замками с защитой от случайного открытия детьми, указателями поворота с системой «одно касание», системой автоматического запуска и остановки двигателя Start-Stop и пр.  В продаже также появился автомобиль в версии Quantum Edition, который предлагается в комплектациях QE и QE+. В подкапотном пространстве поместили силовой агрегат объемом 2 литра с бесступенчатой коробкой X-Tronic. Доступен как полный привод, так и передний. Стартовая цена Qashqai QE – от 1 488 000 рублей, Nissan Qashqai QE+ – от 1 547 000 рублей.
2017-02-16
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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