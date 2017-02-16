Продажи обновленного Nissan Qashqai стартовали в России
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Цена нового автомобиля начинается от 1 024 000 рублей, что на 2,5 % выше в сравнении с прошлогодними ценниками. Новинка оборудована системой экстренного вызова ЭРА-ГЛОНАСС.
Стоит отметить, что кроссовер являлся самой продаваемой моделью бренда на российском рынке в прошлом году, поскольку продажи выросли на 77,6 %, до 18 700 ед.
Комплектации оборудованы технологией помощи при экстренном торможении Nissan Brake Assistant, системой стабилизации автомобиля ESP, системой активного контроля траектории движения и гашения колебаний кузова, дверными замками с защитой от случайного открытия детьми, указателями поворота с системой «одно касание», системой автоматического запуска и остановки двигателя Start-Stop и пр.
В продаже также появился автомобиль в версии Quantum Edition, который предлагается в комплектациях QE и QE+. В подкапотном пространстве поместили силовой агрегат объемом 2 литра с бесступенчатой коробкой X-Tronic. Доступен как полный привод, так и передний.
Стартовая цена Qashqai QE – от 1 488 000 рублей, Nissan Qashqai QE+ – от 1 547 000 рублей.
Уважаемые водители автомобиля Кашкай 2014, подскажите плиз, может у кого было такое, при скорости от 70 ка в час и выше, начинает появляться скрежет как будто камешки по крыши стучат, чем больше скорость, тем чаше звук, как сбрасываешь до 50 - 60 скрипение пропадает, не пойму что это!
Продажи обновленного Nissan Qashqai стартовали в России
Стоит отметить, что кроссовер являлся самой продаваемой моделью бренда на российском рынке в прошлом году, поскольку продажи выросли на 77,6 %, до 18 700 ед. Комплектации оборудованы технологией помощи при экстренном торможении Nissan Brake Assistant, системой стабилизации автомобиля ESP, системой активного контроля траектории движения и гашения колебаний кузова, дверными замками с защитой от случайного открытия детьми, указателями поворота с системой «одно касание», системой автоматического запуска и остановки двигателя Start-Stop и пр. В продаже также появился автомобиль в версии Quantum Edition, который предлагается в комплектациях QE и QE+. В подкапотном пространстве поместили силовой агрегат объемом 2 литра с бесступенчатой коробкой X-Tronic. Доступен как полный привод, так и передний. Стартовая цена Qashqai QE – от 1 488 000 рублей, Nissan Qashqai QE+ – от 1 547 000 рублей.
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