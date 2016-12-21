21 декабря 2016, 12:08

Продажи обновленного SsangYong Actyon начались в России

Отечественным покупателям доступна вся информациях о комплектациях автомобиля и его стоимости. Кроссовер будет поставляться в одной моторной гамме – с 2-х литровым двигателем мощностью на 149 л.с.
Трансмиссия доступна в механическом и автоматическом исполнении. Базовые версии автомобиля обладают системой переднего привода, более «заряженные» варианты кроссовера оснащены полным приводом.
 
Минимальная стоимость Actyon составляет 1 169 000 рублей. Самая «заряженная» версия кроссовера нового поколения - Premium - доступна россиянам за 1 990 000 рублей.
 
SsangYong Actyon оснастили функциями ABS, EBD, круиз-контролем, подушкой безопасности, обогревом и кондиционированием. Дорогостоящая версия модели имеет возможность подогрева передних и задних сидений, а также рулевого колеса. Кроме этого, производитель оборудовал транспортное средство датчиками света и дождя, а также камерой заднего обозрения.

Комплектации и технические характеристики

SsangYong Actyon Welcome 2.0 MT
Год выпуска, с2015
Год выпуска, по2016
Кузовкроссовер
Количество дверей/мест5/5
Тип двигателябензиновый
Мощность, л.с./ об/мин149
Объем двигателя1998
Тип трансмисииМеханическая 6-ступенчатая
Приводпередний
Городской цикл9.7
Загородный цикл6.2
Смешанный цикл7.5
ТопливоАИ-95
Все характеристики
Купить авто Санг Енг, Санг Йонг, ССангЙонг Актион

В избранное

Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:

 
Комментарий появится на сайте после проверки модераторами. Для зарегистрированных пользователей проверки нет и комментарий появляется сразу
Отправить
Отзывы по теме
Форум SsangYong Actyon
Ездил и на советских и на РФ и на японских. 3 недели назад взял Актион 2014 механика-передний привод. Авто нравится. Чувствительная подвеска по сравнению с ПАТРИОТОМ. В целом - доволен.
Николай
SsangYong Actyon со штатной навигацией
не могу соединить навигационную систему с интернетом помогите
АНАТОЛИЙ
SsangYong увеличил продажи Actyon на 29%
| SsangYong - молодцы!!! Автомобили действительно превосходят многие бренды по доступности, комплектации и иногда в качестве. Это новый бренд, но еще 5-7 лет и он будет у всех на устах, какими сейчас являются Hyidai, KIA. | Желаю успехов и процветания!!! Новый бренд??? Вы издеваетесь???
Денис
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква SsangYong Автомудрость SsangYong АвтоПитер SsangYong Дизайн и тюнинг SsangYong Новинки и концепт кары SsangYong Новости и акции автосалонов SsangYong Автосалоны и дилеры марки SsangYong Аренда и прокат авто марки SsangYong Автоклубы и форумы автозавчастей марки SsangYong Автосервисы и магазины автозапчастей марки SsangYong
Главные материалы
Прощайте, иномарки. Какие машины больше не купим?
За рулем Renault Duster Dakar покоряем горную пустыню
Удовлетворяет ли вас качество российских авто?
Голосовать
Продажа SsangYong Actyon
Купить SsangYong ACTYON 2012 в Москве
649 999 Р
Купить SsangYong ACTYON 2011 в Москве
620 000 Р
Купить SsangYong ACTYON 2011 в Москве
542 399 Р
Купить SsangYong ACTYON 2011 в Москве
599 900 Р
Купить SsangYong Actyon 2011 в Москве
599 900 Р
Все объявления
Рейтинг по классам
Класс Среднеразмерные фургоны
Citroen Jumper и еще 12 моделей
Класс А
Suzuki Ignis и еще 28 моделей
Класс Пикапы
УАЗ 23632 и еще 25 моделей
Класс Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники
Chevrolet Traverse и еще 38 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого, налог
 

в Москве
Рассчитать размер налога на автомобиль Actyon
Продажи обновленного SsangYong Actyon начались в России
Трансмиссия доступна в механическом и автоматическом исполнении. Базовые версии автомобиля обладают системой переднего привода, более «заряженные» варианты кроссовера оснащены полным приводом. Минимальная стоимость Actyon составляет 1 169 000 рублей. Самая «заряженная» версия кроссовера нового поколения - Premium - доступна россиянам за 1 990 000 рублей. SsangYong Actyon оснастили функциями ABS, EBD, круиз-контролем, подушкой безопасности, обогревом и кондиционированием. Дорогостоящая версия модели имеет возможность подогрева передних и задних сидений, а также рулевого колеса. Кроме этого, производитель оборудовал транспортное средство датчиками света и дождя, а также камерой заднего обозрения.
2016-12-21
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Мотоциклы Грузовики Автобусы
ТТХ моделей По городам Карта портала
© 2007— 2016 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG