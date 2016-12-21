Продажи обновленного SsangYong Actyon начались в России
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Отечественным покупателям доступна вся информациях о комплектациях автомобиля и его стоимости. Кроссовер будет поставляться в одной моторной гамме – с 2-х литровым двигателем мощностью на 149 л.с.
Трансмиссия доступна в механическом и автоматическом исполнении. Базовые версии автомобиля обладают системой переднего привода, более «заряженные» варианты кроссовера оснащены полным приводом.
Минимальная стоимость Actyon составляет 1 169 000 рублей. Самая «заряженная» версия кроссовера нового поколения - Premium - доступна россиянам за 1 990 000 рублей.
SsangYong Actyon оснастили функциями ABS, EBD, круиз-контролем, подушкой безопасности, обогревом и кондиционированием. Дорогостоящая версия модели имеет возможность подогрева передних и задних сидений, а также рулевого колеса. Кроме этого, производитель оборудовал транспортное средство датчиками света и дождя, а также камерой заднего обозрения.
| SsangYong - молодцы!!! Автомобили действительно превосходят многие бренды по доступности, комплектации и иногда в качестве. Это новый бренд, но еще 5-7 лет и он будет у всех на устах, какими сейчас являются Hyidai, KIA.
| Желаю успехов и процветания!!!
Новый бренд??? Вы издеваетесь???
Продажи обновленного SsangYong Actyon начались в России
Трансмиссия доступна в механическом и автоматическом исполнении. Базовые версии автомобиля обладают системой переднего привода, более «заряженные» варианты кроссовера оснащены полным приводом. Минимальная стоимость Actyon составляет 1 169 000 рублей. Самая «заряженная» версия кроссовера нового поколения - Premium - доступна россиянам за 1 990 000 рублей. SsangYong Actyon оснастили функциями ABS, EBD, круиз-контролем, подушкой безопасности, обогревом и кондиционированием. Дорогостоящая версия модели имеет возможность подогрева передних и задних сидений, а также рулевого колеса. Кроме этого, производитель оборудовал транспортное средство датчиками света и дождя, а также камерой заднего обозрения.
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