26 июня 2017, 16:02
Продажи обновленного Subaru XV начнутся осенью
Текущее поколение Subaru XV, которое через несколько месяцев станет неактуальным, в России продается только в специальной версии Hyper Edition. Его стоимость составляет порядка 1 800 000 рублей.
Мировая премьера нового поколения Subaru XV состоялась в марте на Женевском автосалоне. Полноприводный кроссовер был представлен с 2-литровым двигателем с непосредственным впрыском топлива, увеличенной жесткостью кузова и шасси, меньшим весом.
Основные линии кузова остались прежними, узнаваемыми, но нюансы есть, и они освежили автомобиль. Колесные диски 18 радиуса из алюминиевого сплава получили новый дизайн. В палитру кузовных красок введены 2 свежих оттенка: стальной Cool Gray Khaki и оранжевый Sunshine Orange.
Дорожный просвет по-прежнему составляет 220 мм. Новая платформа позволила увеличить жесткость кузова и шасси более чем на 70 % (до 100 % на некоторые элементы, по сравнению с предыдущим поколением), добиться значительных изменений в системе подвески и более низкого центра тяжести. Кроме того, анонсировано и более острое рулевое управление.
Компания заявляет об увеличении жесткости крепления подвески, улучшении характеристики демпфирования, за счет чего движение по неровным поверхностям стало плавнее, повысилась устойчивость автомобиля. Крепление заднего стабилизатора осуществляется непосредственно к кузову, что позволило уменьшить крены на 50%, по сравнению с предыдущим поколением модели. Передаточное число рулевого управления уменьшено с 14:1 до 13:1 для лучшей управляемости.
В дополнение к системе постоянного полного привода Symmetrical AWD новый XV оснащается системой X-MODE. Технология служит делу улучшения ходовых качеств автомобиля на бездорожье и на участках с низким коэффициентом сцепления. Она позволяет менять параметры работы двигателя, трансмиссии, полного привода и системы стабилизации. Кроме того, Х-Mode включает в себя систему помощи при спуске (Hill Descent Control), которая поддерживает скорость автомобиля постоянной, обеспечивая безопасное движение по склону большой крутизны.
Поколдовали японцы и над 2-литровым бензиновым мотором с непосредственным впрыском топлива, обновив порядка 80% деталей. Агрегат стал легче на 12 кг, прибавил чутка в мощности и стал более эффективен в плане сгорания топлива.
Комплектации и технические характеристики
|Subaru XV ZD 2.0 CVT 4x4
|Год выпуска, с
|2015
|Год выпуска, по
|2016
|Кузов
|кроссовер
|Количество дверей/мест
|5/5
|Тип двигателя
|бензиновый
|Мощность, л.с./ об/мин
|150
|Объем двигателя
|1995
|Тип трансмисии
|вариатор
|Привод
|полный
|Городской цикл
|9.1
|Загородный цикл
|5.7
|Смешанный цикл
|7.0
|Топливо
|АИ-95
|Все характеристики
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Думаю, что наши люди, просто еще, не привыкли к таким коробкам передач CVT все из-за сложности конструкции, за-то есть очевидные плюсы, такой коробки. Если следить за ней, то и прослужит она долго и надежно.
Я наоборот хотел автоматическую коробку. Там вариатор бесступенчатый в новых икс ви.
В свое время, при выборе автомобиля, субару не рассматривал вообще, пока не побывал в Тушино и не посмотрел заезд по бездорожью. Мнение поменялось в корне, когда сам сел за руль XV-ки, получил полное удовольствие от езды. Сейчас смело могу себя считать субароводом, другие производители не интересуют ...
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