3 февраля 2017, 09:43

Продажи обновленного Toyota Highlander стартовали в России

Первое время россиянам будут доступны только 2 комплектации автомобиля. 7-местный Highlander предлагается в комплектациях «Престиж» за 3 635 000 рублей и «Люкс Safety» за 3 789 000 рублей.
Highlander получил измененную радиаторную решетку, оптику и бампера, а также новые 19-дюймовые колесные диски. Добавлены 3 новых цвета кузова - серебристый, коричневый и темно-красный. В салоне появилась новая отделка с кожей коричневого цвета, при этом сохранены вентиляция передних сидений и фоновая подсветка салона.
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Под капотом - 3,5-литровый бензиновый V6 серии 2GR-FKS с комбинированной подачей топлива D-4S (сочетает прямой и распределенный впрыск) и отдачей 249 л.с. и 356 Нм. Мотор трудится в связке с новым 8-ступенчатым "автоматом" и полным приводом. С этим мотором разгон до 100 км/ч занимает 8,8 сек., максимальная скорость - 180 км/ч.
 
В базовое оснащение входят галогенные фары, покрышки 245/55 R19 с литыми дисками, подогрев руля, лобового стекла и сидений, 3-зонный климат-контроль, зеркала с подогревом, отделка сидений перфорированной кожей, бесключевой доступ в салон и запуск мотора, круиз-контроль, датчики света, дождя и давления в шинах, камера заднего вида. Есть мультимедийная система с навигацией и 8-дюймовым экраном, а также аудиосистема с 6-ю колонками.
 
Комплектация «Люкс Safety» дополнена 4 камерами кругового обзора и аудиосистемой с 12-ю колонками. Сюда же входит и пакет безопасности с адаптивным круиз-контролем, функциями слежения за усталостью водителя и положением на полосе, системой предупреждения о фронтальном столкновении с автоматическим торможением, распознавателем дорожных знаков и автоматическим переключателем дальнего света на ближний.

Комплектации и технические характеристики

Toyota Highlander Элеганс 3.5 AT 4х4
Год выпуска, с2015
Год выпуска, по2016
Кузовкроссовер
Количество дверей/мест5/7
Тип двигателябензиновый
Мощность, л.с./ об/мин249
Объем двигателя3456
Тип трансмисииАвтоматическая, 6-ступенчатая
Приводполный
Городской цикл14.4
Загородный цикл8.4
Смешанный цикл10.6
ТопливоАИ-95
Все характеристики
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Форум Toyota Highlander
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Продажи обновленного Toyota Highlander стартовали в России
Highlander получил измененную радиаторную решетку, оптику и бампера, а также новые 19-дюймовые колесные диски. Добавлены 3 новых цвета кузова - серебристый, коричневый и темно-красный. В салоне появилась новая отделка с кожей коричневого цвета, при этом сохранены вентиляция передних сидений и фоновая подсветка салона.{{material_117564}}Под капотом - 3,5-литровый бензиновый V6 серии 2GR-FKS с комбинированной подачей топлива D-4S (сочетает прямой и распределенный впрыск) и отдачей 249 л.с. и 356 Нм. Мотор трудится в связке с новым 8-ступенчатым "автоматом" и полным приводом. С этим мотором разгон до 100 км/ч занимает 8,8 сек., максимальная скорость - 180 км/ч. В базовое оснащение входят галогенные фары, покрышки 245/55 R19 с литыми дисками, подогрев руля, лобового стекла и сидений, 3-зонный климат-контроль, зеркала с подогревом, отделка сидений перфорированной кожей, бесключевой доступ в салон и запуск мотора, круиз-контроль, датчики света, дождя и давления в шинах, камера заднего вида. Есть мультимедийная система с навигацией и 8-дюймовым экраном, а также аудиосистема с 6-ю колонками. Комплектация «Люкс Safety» дополнена 4 камерами кругового обзора и аудиосистемой с 12-ю колонками. Сюда же входит и пакет безопасности с адаптивным круиз-контролем, функциями слежения за усталостью водителя и положением на полосе, системой предупреждения о фронтальном столкновении с автоматическим торможением, распознавателем дорожных знаков и автоматическим переключателем дальнего света на ближний.
2017-02-03
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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