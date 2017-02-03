Продажи обновленного Toyota Highlander стартовали в России
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Первое время россиянам будут доступны только 2 комплектации автомобиля. 7-местный Highlander предлагается в комплектациях «Престиж» за 3 635 000 рублей и «Люкс Safety» за 3 789 000 рублей.
Highlander получил измененную радиаторную решетку, оптику и бампера, а также новые 19-дюймовые колесные диски. Добавлены 3 новых цвета кузова - серебристый, коричневый и темно-красный. В салоне появилась новая отделка с кожей коричневого цвета, при этом сохранены вентиляция передних сидений и фоновая подсветка салона.
Под капотом - 3,5-литровый бензиновый V6 серии 2GR-FKS с комбинированной подачей топлива D-4S (сочетает прямой и распределенный впрыск) и отдачей 249 л.с. и 356 Нм. Мотор трудится в связке с новым 8-ступенчатым "автоматом" и полным приводом. С этим мотором разгон до 100 км/ч занимает 8,8 сек., максимальная скорость - 180 км/ч.
В базовое оснащение входят галогенные фары, покрышки 245/55 R19 с литыми дисками, подогрев руля, лобового стекла и сидений, 3-зонный климат-контроль, зеркала с подогревом, отделка сидений перфорированной кожей, бесключевой доступ в салон и запуск мотора, круиз-контроль, датчики света, дождя и давления в шинах, камера заднего вида. Есть мультимедийная система с навигацией и 8-дюймовым экраном, а также аудиосистема с 6-ю колонками.
Комплектация «Люкс Safety» дополнена 4 камерами кругового обзора и аудиосистемой с 12-ю колонками. Сюда же входит и пакет безопасности с адаптивным круиз-контролем, функциями слежения за усталостью водителя и положением на полосе, системой предупреждения о фронтальном столкновении с автоматическим торможением, распознавателем дорожных знаков и автоматическим переключателем дальнего света на ближний.
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Продажи обновленного Toyota Highlander стартовали в России
Highlander получил измененную радиаторную решетку, оптику и бампера, а также новые 19-дюймовые колесные диски. Добавлены 3 новых цвета кузова - серебристый, коричневый и темно-красный. В салоне появилась новая отделка с кожей коричневого цвета, при этом сохранены вентиляция передних сидений и фоновая подсветка салона.{{material_117564}}Под капотом - 3,5-литровый бензиновый V6 серии 2GR-FKS с комбинированной подачей топлива D-4S (сочетает прямой и распределенный впрыск) и отдачей 249 л.с. и 356 Нм. Мотор трудится в связке с новым 8-ступенчатым "автоматом" и полным приводом. С этим мотором разгон до 100 км/ч занимает 8,8 сек., максимальная скорость - 180 км/ч. В базовое оснащение входят галогенные фары, покрышки 245/55 R19 с литыми дисками, подогрев руля, лобового стекла и сидений, 3-зонный климат-контроль, зеркала с подогревом, отделка сидений перфорированной кожей, бесключевой доступ в салон и запуск мотора, круиз-контроль, датчики света, дождя и давления в шинах, камера заднего вида. Есть мультимедийная система с навигацией и 8-дюймовым экраном, а также аудиосистема с 6-ю колонками. Комплектация «Люкс Safety» дополнена 4 камерами кругового обзора и аудиосистемой с 12-ю колонками. Сюда же входит и пакет безопасности с адаптивным круиз-контролем, функциями слежения за усталостью водителя и положением на полосе, системой предупреждения о фронтальном столкновении с автоматическим торможением, распознавателем дорожных знаков и автоматическим переключателем дальнего света на ближний.
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