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20 апреля 2017, 13:13

Продажи обновленной Toyota Camry стартовали в России

Toyota представила на российском рынке обновленную модель Camry. Изменения затронули одновременно все комплектации линейки седанов бренда, включая специальную серию Exclusive.
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По данным пресс-службы компании, обновления коснулись как облика, так и оснащения седана. На всех комплектациях Camry теперь доступны светодиодные противотуманные фары. Начиная с комплектации «Элеганс Плюс», в оснащение входят LED-фары ближнего света. Цветовая палитра модели пополнилась новым темно-коричневым металликом.
 
Стайлинг-пакет «Премиум», который также появился в обновлении модели, включает в себя решетки радиатора оригинального дизайна и повторители указателей поворота, интегрированные в передний бампер. Camry Exclusive после обновления получила все опции данного пакета наряду с дополнительными изменениями в интерьере. Теперь интерьер популярной специальной серии можно заказать и в классическом исполнении с отделкой перфорированной черной кожей.
 
Отметим, что еще с момента запуска в 2016 году Camry Exclusive оснащена мультимедийной системой с 10-дюймовым сенсорным дисплеем, операционной системой Android и поддержкой сетей Wi-Fi. Toyota Camry Exclusive стала первой моделью на российском рынке с предустановленными в заводских условиях популярными сервисами Яндекса, включая Яндекс.Навигатор, Яндекс.Браузер и другие. В спецсерии Exclusive предложены 17-дюймовые легкосплавные диски особого дизайна и логотип специальной серии на крышке багажника.
 
Обновленные Camry и Camry Exclusive выпускаются на заводе Тойота в Санкт-Петербурге. Максимальная цена перепродажи на обновленную Toyota Camry по-прежнему начинается с отметки 1 407 000 рублей.
Добавим также, что по итогам I квартала 2017 года Camry вошла в топ-10 самых продаваемых автомобилей в России. Объем продаж модели увеличился на 17,1 %, а доля в сегменте – на 6 %, достигнув 39 %. Всего за первые 3 месяца реализовано 6 615 ед. Camry.

Комплектации и технические характеристики

Toyota Camry Элеганс Плюс 2.5 ATToyota Camry Элеганс Плюс 2.5 AT
Год выпуска, с2015 2015
Год выпуска, по2016 2016
Кузовседан седан
Количество дверей/мест4/5 4/5
Тип двигателябензиновый бензиновый
Мощность, л.с./ об/мин181 181
Объем двигателя2494 2494
Тип трансмисииАвтоматическая, 6-ступенчатая Автоматическая, 6-ступенчатая
Приводпередний передний
Городской цикл11.0 11.0
Загородный цикл5.9 5.9
Смешанный цикл7.8 7.8
ТопливоАИ-95 АИ-95
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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум Toyota Camry
магнитола не поет кл вык горит что делать клемы уже снимала
алена
Тест-драйв Toyota Camry: седативный препарат
Нет.Хорошая машина, для нормального мужика то что нужно.И комфорт и вид всё классно.Ну а если кому нужно что-то хищное, как автору выше комментарий, так Вам не сюда.Вам Веерон нужен.Это там.
schiko
Toyota начала выпуск новой Camry в Петербурге
Больше рабочих мест - лучше для города и для бюджета. Понятно, почему Полтавченко так опекает автомобильных гигантов, предлагаем их выгодные условия входа в города. Всем это выгодно.
Андрей
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Продажи обновленной Toyota Camry стартовали в России
По данным пресс-службы компании, обновления коснулись как облика, так и оснащения седана. На всех комплектациях Camry теперь доступны светодиодные противотуманные фары. Начиная с комплектации «Элеганс Плюс», в оснащение входят LED-фары ближнего света. Цветовая палитра модели пополнилась новым темно-коричневым металликом. Стайлинг-пакет «Премиум», который также появился в обновлении модели, включает в себя решетки радиатора оригинального дизайна и повторители указателей поворота, интегрированные в передний бампер. Camry Exclusive после обновления получила все опции данного пакета наряду с дополнительными изменениями в интерьере. Теперь интерьер популярной специальной серии можно заказать и в классическом исполнении с отделкой перфорированной черной кожей. Отметим, что еще с момента запуска в 2016 году Camry Exclusive оснащена мультимедийной системой с 10-дюймовым сенсорным дисплеем, операционной системой Android и поддержкой сетей Wi-Fi. Toyota Camry Exclusive стала первой моделью на российском рынке с предустановленными в заводских условиях популярными сервисами Яндекса, включая Яндекс.Навигатор, Яндекс.Браузер и другие. В спецсерии Exclusive предложены 17-дюймовые легкосплавные диски особого дизайна и логотип специальной серии на крышке багажника. Обновленные Camry и Camry Exclusive выпускаются на заводе Тойота в Санкт-Петербурге. Максимальная цена перепродажи на обновленную Toyota Camry по-прежнему начинается с отметки 1 407 000 рублей.Добавим также, что по итогам I квартала 2017 года Camry вошла в топ-10 самых продаваемых автомобилей в России. Объем продаж модели увеличился на 17,1 %, а доля в сегменте – на 6 %, достигнув 39 %. Всего за первые 3 месяца реализовано 6 615 ед. Camry.
2017-04-20
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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