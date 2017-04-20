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20 апреля 2017, 13:13
Продажи обновленной Toyota Camry стартовали в России
Toyota представила на российском рынке обновленную модель Camry. Изменения затронули одновременно все комплектации линейки седанов бренда, включая специальную серию Exclusive.
По данным пресс-службы компании, обновления коснулись как облика, так и оснащения седана. На всех комплектациях Camry теперь доступны светодиодные противотуманные фары. Начиная с комплектации «Элеганс Плюс», в оснащение входят LED-фары ближнего света. Цветовая палитра модели пополнилась новым темно-коричневым металликом.
Стайлинг-пакет «Премиум», который также появился в обновлении модели, включает в себя решетки радиатора оригинального дизайна и повторители указателей поворота, интегрированные в передний бампер. Camry Exclusive после обновления получила все опции данного пакета наряду с дополнительными изменениями в интерьере. Теперь интерьер популярной специальной серии можно заказать и в классическом исполнении с отделкой перфорированной черной кожей.
Отметим, что еще с момента запуска в 2016 году Camry Exclusive оснащена мультимедийной системой с 10-дюймовым сенсорным дисплеем, операционной системой Android и поддержкой сетей Wi-Fi. Toyota Camry Exclusive стала первой моделью на российском рынке с предустановленными в заводских условиях популярными сервисами Яндекса, включая Яндекс.Навигатор, Яндекс.Браузер и другие. В спецсерии Exclusive предложены 17-дюймовые легкосплавные диски особого дизайна и логотип специальной серии на крышке багажника.
Обновленные Camry и Camry Exclusive выпускаются на заводе Тойота в Санкт-Петербурге. Максимальная цена перепродажи на обновленную Toyota Camry по-прежнему начинается с отметки 1 407 000 рублей.
Добавим также, что по итогам I квартала 2017 года Camry вошла в топ-10 самых продаваемых автомобилей в России. Объем продаж модели увеличился на 17,1 %, а доля в сегменте – на 6 %, достигнув 39 %. Всего за первые 3 месяца реализовано 6 615 ед. Camry.
Комплектации и технические характеристики
|Toyota Camry Элеганс Плюс 2.5 AT
|Toyota Camry Элеганс Плюс 2.5 AT
|Год выпуска, с
|2015
|2015
|Год выпуска, по
|2016
|2016
|Кузов
|седан
|седан
|Количество дверей/мест
|4/5
|4/5
|Тип двигателя
|бензиновый
|бензиновый
|Мощность, л.с./ об/мин
|181
|181
|Объем двигателя
|2494
|2494
|Тип трансмисии
|Автоматическая, 6-ступенчатая
|Автоматическая, 6-ступенчатая
|Привод
|передний
|передний
|Городской цикл
|11.0
|11.0
|Загородный цикл
|5.9
|5.9
|Смешанный цикл
|7.8
|7.8
|Топливо
|АИ-95
|АИ-95
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магнитола не поет кл вык горит что делать клемы уже снимала
Нет.Хорошая машина, для нормального мужика то что нужно.И комфорт и вид всё классно.Ну а если кому нужно что-то хищное, как автору выше комментарий, так Вам не сюда.Вам Веерон нужен.Это там.
Больше рабочих мест - лучше для города и для бюджета. Понятно, почему Полтавченко так опекает автомобильных гигантов, предлагаем их выгодные условия входа в города. Всем это выгодно.
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