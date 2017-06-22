22 июня 2017, 16:16
Продажи Porsche 911 GT2 RS завершились до выхода с конвейера
Экстремальная версия купе, вышедшая ограниченным тиражом, уже полностью распродана, несмотря на цену 260 000 евро. Ожидается, что новинка дебютирует на автосалоне во Франкфурте осенью.
Тираж модели Porsche 911 GT2 RS составит всего 1 000 ед. Часть тиража была зарезервирована за владельцами гибридного суперкара Porsche 918 Spyder.
Вероятно, что причиной столь серьезного интереса стали технические характеристики модели. Автомобиль получил доработанный 3,8-литровый 6-цилиндровый агрегат с турбинами увеличенного размера.
Двигатель с системой впрыска воды сможет генерировать 650 «лошадей». Это позволит машине разгоняться с места до «сотни» менее чем за 3 секунды, а до 200 км/ч - за 9 секунд. Максимальная скорость фиксируется на отметке 340 км/ч.
Комплектации и технические характеристики
|Porsche 911 Turbo S 3.8 AMT 4x4
|Год выпуска, с
|2015
|Год выпуска, по
|2016
|Кузов
|кабриолет
|Количество дверей/мест
|2/4
|Тип двигателя
|бензиновый
|Мощность, л.с./ об/мин
|580
|Объем двигателя
|3800
|Тип трансмисии
|Роботизированная 7
|Привод
|полный
|Городской цикл
|12.1
|Загородный цикл
|7.6
|Смешанный цикл
|9.3
|Топливо
|АИ-98
|Все характеристики
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
3,3 секунды и уже 100км\ч? Нет, я бы не ней точно убился бы.
На фотографии нет ни одного из названных
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