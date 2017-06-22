22 июня 2017, 16:16

Продажи Porsche 911 GT2 RS завершились до выхода с конвейера

Экстремальная версия купе, вышедшая ограниченным тиражом, уже полностью распродана, несмотря на цену 260 000 евро. Ожидается, что новинка дебютирует на автосалоне во Франкфурте осенью.
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Тираж модели  Porsche 911 GT2 RS составит всего 1 000 ед. Часть тиража была зарезервирована за владельцами гибридного суперкара Porsche 918 Spyder.
 
Вероятно, что причиной столь серьезного интереса стали технические характеристики модели. Автомобиль получил доработанный 3,8-литровый 6-цилиндровый агрегат с турбинами увеличенного размера.
 
Двигатель с системой впрыска воды сможет генерировать 650 «лошадей». Это позволит машине разгоняться с места до «сотни» менее чем за 3 секунды, а до 200 км/ч - за 9 секунд. Максимальная скорость фиксируется на отметке 340 км/ч.

Комплектации и технические характеристики

Porsche 911 Turbo S 3.8 AMT 4x4
Год выпуска, с2015
Год выпуска, по2016
Кузовкабриолет
Количество дверей/мест2/4
Тип двигателябензиновый
Мощность, л.с./ об/мин580
Объем двигателя3800
Тип трансмисииРоботизированная 7
Приводполный
Городской цикл12.1
Загородный цикл7.6
Смешанный цикл9.3
ТопливоАИ-98
Все характеристики
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Отзывы по теме
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3,3 секунды и уже 100км\ч? Нет, я бы не ней точно убился бы.
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Продажи Porsche 911 GT2 RS завершились до выхода с конвейера
Тираж модели  Porsche 911 GT2 RS составит всего 1 000 ед. Часть тиража была зарезервирована за владельцами гибридного суперкара Porsche 918 Spyder. Вероятно, что причиной столь серьезного интереса стали технические характеристики модели. Автомобиль получил доработанный 3,8-литровый 6-цилиндровый агрегат с турбинами увеличенного размера. Двигатель с системой впрыска воды сможет генерировать 650 «лошадей». Это позволит машине разгоняться с места до «сотни» менее чем за 3 секунды, а до 200 км/ч - за 9 секунд. Максимальная скорость фиксируется на отметке 340 км/ч.
2017-06-22
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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