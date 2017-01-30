30 января 2017, 14:18

Продажи Rolls-Royce в России уменьшились почти на четверть

По итогам 2016 года продажи Rolls-Royce в России сократились на 23 %, сообщает агентство «Автостат». В январе-декабре на российском рынке реализовано 110 автомобилей марки.
По информации «Автостата», самыми популярными моделями стали купе Wraith (46 ед.) и седан Ghost (29 ед.). Продажи появившегося на рынке в 2016 году кабриолета Dawn составили 19 экземпляров. Также за год было продано 16 седанов Phantom.
 
73 проданных Rolls-Royce остались в Москве и Подмосковье, 13 машин - в Санкт-Петербурге. По 3 Rolls-Royce зарегистрированы в Рязанской области и Краснодарском крае, по 2 — в Ханты-Мансийском АО, Кемеровской и Тульской областях, по одной машине появилось в Якутии, Пермском крае, Татарстане, Кабардино-Балкарии, Чечне, Ингушетии, Калининградской, Новосибирской, Владимирской, Воронежской, Ярославской и Ростовской областях.
 
Отметим, что в 2015 году на российском рынке продано 143 автомобиля Rolls-Royce.
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Комментарии
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Отзывы по теме
Для гостей только лучшее. С золотым блеском
я езжу на этой машине в школу с 1 класса а я щас в 11 классе
макка
Индийский Rolls-Royce стоит $1 000 000
а чего такая маленькая сумма???хотелось бы приобрести ;)
мерлин монро
Фантом для Винни
А можно было на русском языке написать?
So-so
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Продажи Rolls-Royce в России уменьшились почти на четверть
По информации «Автостата», самыми популярными моделями стали купе Wraith (46 ед.) и седан Ghost (29 ед.). Продажи появившегося на рынке в 2016 году кабриолета Dawn составили 19 экземпляров. Также за год было продано 16 седанов Phantom. 73 проданных Rolls-Royce остались в Москве и Подмосковье, 13 машин - в Санкт-Петербурге. По 3 Rolls-Royce зарегистрированы в Рязанской области и Краснодарском крае, по 2 — в Ханты-Мансийском АО, Кемеровской и Тульской областях, по одной машине появилось в Якутии, Пермском крае, Татарстане, Кабардино-Балкарии, Чечне, Ингушетии, Калининградской, Новосибирской, Владимирской, Воронежской, Ярославской и Ростовской областях. Отметим, что в 2015 году на российском рынке продано 143 автомобиля Rolls-Royce.
2017-01-30
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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