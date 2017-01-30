Продажи Rolls-Royce в России уменьшились почти на четверть
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По итогам 2016 года продажи Rolls-Royce в России сократились на 23 %, сообщает агентство «Автостат». В январе-декабре на российском рынке реализовано 110 автомобилей марки.
По информации «Автостата», самыми популярными моделями стали купе Wraith (46 ед.) и седан Ghost (29 ед.). Продажи появившегося на рынке в 2016 году кабриолета Dawn составили 19 экземпляров. Также за год было продано 16 седанов Phantom.
73 проданных Rolls-Royce остались в Москве и Подмосковье, 13 машин - в Санкт-Петербурге. По 3 Rolls-Royce зарегистрированы в Рязанской области и Краснодарском крае, по 2 — в Ханты-Мансийском АО, Кемеровской и Тульской областях, по одной машине появилось в Якутии, Пермском крае, Татарстане, Кабардино-Балкарии, Чечне, Ингушетии, Калининградской, Новосибирской, Владимирской, Воронежской, Ярославской и Ростовской областях.
Отметим, что в 2015 году на российском рынке продано 143 автомобиля Rolls-Royce.
Продажи Rolls-Royce в России уменьшились почти на четверть
По информации «Автостата», самыми популярными моделями стали купе Wraith (46 ед.) и седан Ghost (29 ед.). Продажи появившегося на рынке в 2016 году кабриолета Dawn составили 19 экземпляров. Также за год было продано 16 седанов Phantom. 73 проданных Rolls-Royce остались в Москве и Подмосковье, 13 машин - в Санкт-Петербурге. По 3 Rolls-Royce зарегистрированы в Рязанской области и Краснодарском крае, по 2 — в Ханты-Мансийском АО, Кемеровской и Тульской областях, по одной машине появилось в Якутии, Пермском крае, Татарстане, Кабардино-Балкарии, Чечне, Ингушетии, Калининградской, Новосибирской, Владимирской, Воронежской, Ярославской и Ростовской областях. Отметим, что в 2015 году на российском рынке продано 143 автомобиля Rolls-Royce.
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