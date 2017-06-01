1 июня 2017, 09:18
Продажи самой доступной версии Jaguar F-Type начались в России
У российских дилеров Jaguar для заказа стала доступна версия спорткара F-Type с 4-цилиндровым двигателем, которая была представлена в апреле на автосалоне в Нью-Йорке. Однако спрос вряд ли будет большим ввиду стоимости авто.
Автомобиль в кузове купе обойдется российскому покупателю от 4 500 000 рублей, а за родстер придется выложить не менее 5 200 000 рублей.
По данным российских СМИ, автомобили с 2-литровым турбомотором Ingenium мощностью 300 л.с. имеют 8-ступенчатый «автомат» и задний привод. Время разгона до 100 км/ч составляет 5,7 сек. Максимальная скорость отмечена 250 км/ч.
Тем не менее, это самая доступная версия Jaguar F-Type на российском рынке. Благодаря ее появлению автомобиль стал на 657 000 рублей дешевле. До этого спорткар предлагался только с 6- и 8-цилиндровыми моторами. При этом самая дорогая комплектация стоит 10 800 000 рублей.
Динамика продаж автомобилей бренда в целом не меняется, передает «Автостат»: с января по апрель 2017 года российские дилеры Jaguar продали 9 спорткаров F-Type – столько же, как и годом ранее.
Комплектации и технические характеристики
|Jaguar F-Type S 3.0 MT
|Jaguar F-Type S 3.0 MT
|Год выпуска, с
|2015
|2015
|Год выпуска, по
|2016
|2016
|Кузов
|купе
|купе
|Количество дверей/мест
|2/2
|2/2
|Тип двигателя
|бензиновый
|бензиновый
|Мощность, л.с./ об/мин
|380
|380
|Объем двигателя
|2995
|2995
|Тип трансмисии
|Механическая 6-ступенчатая
|Механическая 6-ступенчатая
|Привод
|задний
|задний
|Городской цикл
|12.8
|12.8
|Загородный цикл
|7.0
|7.0
|Смешанный цикл
|9.1
|9.1
|Топливо
|АИ-95
|АИ-95
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