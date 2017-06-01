1 июня 2017, 09:18

Продажи самой доступной версии Jaguar F-Type начались в России

У российских дилеров Jaguar для заказа стала доступна версия спорткара F-Type с 4-цилиндровым двигателем, которая была представлена в апреле на автосалоне в Нью-Йорке. Однако спрос вряд ли будет большим ввиду стоимости авто.
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Автомобиль в кузове купе обойдется российскому покупателю от 4 500 000 рублей, а за родстер придется выложить не менее 5 200 000 рублей.
 
По данным российских СМИ, автомобили с 2-литровым турбомотором Ingenium мощностью 300 л.с. имеют 8-ступенчатый «автомат» и задний привод. Время разгона до 100 км/ч составляет 5,7 сек. Максимальная скорость отмечена 250 км/ч.
 
Тем не менее, это самая доступная версия Jaguar F-Type на российском рынке. Благодаря ее появлению автомобиль стал на 657 000 рублей дешевле. До этого спорткар предлагался только с 6- и 8-цилиндровыми моторами. При этом самая дорогая комплектация стоит 10 800 000 рублей.
 
Динамика продаж автомобилей бренда в целом не меняется, передает «Автостат»: с января по апрель 2017 года российские дилеры Jaguar продали 9 спорткаров F-Type – столько же, как и годом ранее.

Комплектации и технические характеристики

Jaguar F-Type S 3.0 MT Jaguar F-Type S 3.0 MT
Год выпуска, с2015 2015
Год выпуска, по2016 2016
Кузовкупе купе
Количество дверей/мест2/2 2/2
Тип двигателябензиновый бензиновый
Мощность, л.с./ об/мин380 380
Объем двигателя2995 2995
Тип трансмисииМеханическая 6-ступенчатая Механическая 6-ступенчатая
Приводзадний задний
Городской цикл12.8 12.8
Загородный цикл7.0 7.0
Смешанный цикл9.1 9.1
ТопливоАИ-95 АИ-95
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Продажи самой доступной версии Jaguar F-Type начались в России
Автомобиль в кузове купе обойдется российскому покупателю от 4 500 000 рублей, а за родстер придется выложить не менее 5 200 000 рублей. По данным российских СМИ, автомобили с 2-литровым турбомотором Ingenium мощностью 300 л.с. имеют 8-ступенчатый «автомат» и задний привод. Время разгона до 100 км/ч составляет 5,7 сек. Максимальная скорость отмечена 250 км/ч. Тем не менее, это самая доступная версия Jaguar F-Type на российском рынке. Благодаря ее появлению автомобиль стал на 657 000 рублей дешевле. До этого спорткар предлагался только с 6- и 8-цилиндровыми моторами. При этом самая дорогая комплектация стоит 10 800 000 рублей. Динамика продаж автомобилей бренда в целом не меняется, передает «Автостат»: с января по апрель 2017 года российские дилеры Jaguar продали 9 спорткаров F-Type – столько же, как и годом ранее.
2017-06-01
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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