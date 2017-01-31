Продажи сегмента SUV превысили 40 %

Доля моделей, которых можно отнести к сегменту SUV, на российском автомобильном рынке за 2016 год выросла на 6,1 % - до 40,65 %. Менее популярны транспортные средства B и C-класса.
По отчетам дилеров, дилерами реализовано 505 340 автомобилей в классе кроссоверов. Этот класс транспортных средств стал самым популярным среди россиян.
На втором месте находится лидер прежних лет - B-класс, который занял 25,5 % рынка в 2016 году. В общей сложности в России продано 316 460 ед. авто в этом сегменте. Показатель за минувший год вырос на 9,85 %.
На третьей позиции - C-класс с результатом 173 360 проданных авто.
В Берс Авто стал обслуживаться недавно, по сравнению с другим СТО, где я раньше ремонтировался, это небо и земля. Тут по крайней мере не пытаются накинуть лишнюю работу, чтоб как можно больше развести клиента. А ремонтируют только то, что действительно требует замены. На своем Сузуки Витара недавно заезжал ...
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По отчетам дилеров, дилерами реализовано 505 340 автомобилей в классе кроссоверов. Этот класс транспортных средств стал самым популярным среди россиян. На втором месте находится лидер прежних лет - B-класс, который занял 25,5 % рынка в 2016 году. В общей сложности в России продано 316 460 ед. авто в этом сегменте. Показатель за минувший год вырос на 9,85 %. На третьей позиции - C-класс с результатом 173 360 проданных авто.
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