14 февраля 2017, 16:59

Продажи Subaru XV Hyper Edition начнутся в мае

Спецверсия авто создана на базе текущего поколения модели, специально для российского рынка. Всего в продажу поступит 150 автомобилей, начальная цена - 1 809 900 рублей.
Subaru XV Hyper Edition - полноприводный кроссовер, оснащается 2-литровым бензиновым двигателем и бесступенчатой трансмиссией Lineartronic. Дорожный просвет 220 мм поможет проехать там, где не смогут другие модели. Система полного привода позволит преодолевать сугробы и обледеневшие участки дороги. Благодаря маневренности и комплексной системе безопасности Subaru XV получил высшие оценки в рейтингах безопасности по всему миру.
 
Экстерьер автомобиля выполнен в цвете Hyper Blue. На кузове расположен шильдик с названием спецверсии, в салоне – еще и с порядковым номером. Модель оснащается оригинальными аксессуарами Subaru и имеет дополнительную защиту от механических повреждений. На все автомобили будет установлена система ЭРА-ГЛОНАСС.

Комплектации и технические характеристики

Subaru XV ZD 2.0 CVT 4x4
Год выпуска, с2015
Год выпуска, по2016
Кузовкроссовер
Количество дверей/мест5/5
Тип двигателябензиновый
Мощность, л.с./ об/мин150
Объем двигателя1995
Тип трансмисиивариатор
Приводполный
Городской цикл9.1
Загородный цикл5.7
Смешанный цикл7.0
ТопливоАИ-95
Все характеристики
Новинки и концепт кары Субару ХВ

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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум Subaru XV
Думаю, что наши люди, просто еще, не привыкли к таким коробкам передач CVT все из-за сложности конструкции, за-то есть очевидные плюсы, такой коробки. Если следить за ней, то и прослужит она долго и надежно.
Abrus
Тест Subaru XV: городская душа
Я наоборот хотел автоматическую коробку. Там вариатор бесступенчатый в новых икс ви.
Фёдор Пражский
Subaru XV: маленький кроссовер на большом бездорожье
В свое время, при выборе автомобиля, субару не рассматривал вообще, пока не побывал в Тушино и не посмотрел заезд по бездорожью. Мнение поменялось в корне, когда сам сел за руль XV-ки, получил полное удовольствие от езды. Сейчас смело могу себя считать субароводом, другие производители не интересуют ...
Bobrin
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Продажи Subaru XV Hyper Edition начнутся в мае
Subaru XV Hyper Edition - полноприводный кроссовер, оснащается 2-литровым бензиновым двигателем и бесступенчатой трансмиссией Lineartronic. Дорожный просвет 220 мм поможет проехать там, где не смогут другие модели. Система полного привода позволит преодолевать сугробы и обледеневшие участки дороги. Благодаря маневренности и комплексной системе безопасности Subaru XV получил высшие оценки в рейтингах безопасности по всему миру. Экстерьер автомобиля выполнен в цвете Hyper Blue. На кузове расположен шильдик с названием спецверсии, в салоне – еще и с порядковым номером. Модель оснащается оригинальными аксессуарами Subaru и имеет дополнительную защиту от механических повреждений. На все автомобили будет установлена система ЭРА-ГЛОНАСС.
2017-02-14
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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