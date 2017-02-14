Продажи Subaru XV Hyper Edition начнутся в мае

Спецверсия авто создана на базе текущего поколения модели, специально для российского рынка. Всего в продажу поступит 150 автомобилей, начальная цена - 1 809 900 рублей.
Subaru XV Hyper Edition - полноприводный кроссовер, оснащается 2-литровым бензиновым двигателем и бесступенчатой трансмиссией Lineartronic. Дорожный просвет 220 мм поможет проехать там, где не смогут другие модели. Система полного привода позволит преодолевать сугробы и обледеневшие участки дороги. Благодаря маневренности и комплексной системе безопасности Subaru XV получил высшие оценки в рейтингах безопасности по всему миру.
Экстерьер автомобиля выполнен в цвете Hyper Blue. На кузове расположен шильдик с названием спецверсии, в салоне – еще и с порядковым номером. Модель оснащается оригинальными аксессуарами Subaru и имеет дополнительную защиту от механических повреждений. На все автомобили будет установлена система ЭРА-ГЛОНАСС.
Думаю, что наши люди, просто еще, не привыкли к таким коробкам передач CVT все из-за сложности конструкции, за-то есть очевидные плюсы, такой коробки. Если следить за ней, то и прослужит она долго и надежно.
В свое время, при выборе автомобиля, субару не рассматривал вообще, пока не побывал в Тушино и не посмотрел заезд по бездорожью. Мнение поменялось в корне, когда сам сел за руль XV-ки, получил полное удовольствие от езды. Сейчас смело могу себя считать субароводом, другие производители не интересуют ...
Subaru XV Hyper Edition - полноприводный кроссовер, оснащается 2-литровым бензиновым двигателем и бесступенчатой трансмиссией Lineartronic. Дорожный просвет 220 мм поможет проехать там, где не смогут другие модели. Система полного привода позволит преодолевать сугробы и обледеневшие участки дороги. Благодаря маневренности и комплексной системе безопасности Subaru XV получил высшие оценки в рейтингах безопасности по всему миру. Экстерьер автомобиля выполнен в цвете Hyper Blue. На кузове расположен шильдик с названием спецверсии, в салоне – еще и с порядковым номером. Модель оснащается оригинальными аксессуарами Subaru и имеет дополнительную защиту от механических повреждений. На все автомобили будет установлена система ЭРА-ГЛОНАСС.
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