Проезд по участку ЗСД подорожает
Повышение тарифа на этом пункте оплаты при оплате наличными и банковскими картами называют «необходимой мерой по улучшению транспортной ситуации на наиболее востребованной развязке Западного скоростного диаметра». Пользователи в пиковые часы создают затруднения на подъездах к пунктам взимания платы и не оставляют возможности водителям с транспондерами проехать в быстрые полосы.
Это вызывает затруднения движения, снижает удобство использования магистрали, увеличивает время в пути для всех водителей. В том числе блокирующие основной ход водители мешают проезду транспорта, который следует мимо загруженных съездов.
Также повышение тарифов призвано увеличить число пользователей транспондерами. Устройства выдаются в офисах продаж ЗСД. Проезд с использованием электронного устройства быстрее и после вводимых изменений на пунктах оплаты минимум в 2 раза выгоднее, чем при оплате наличными. Например, маршрут Богатырский пр. – Приморский пр. обойдется при оплате наличными в 100 рублей круглосуточно, а при оплате транспондером стоимость за тот же маршрут может быть менее 12 рублей днем и менее 6 рублей ночью.
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