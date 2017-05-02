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2 мая 2017, 14:39

Проезд по участку ЗСД подорожает

С 15 мая 2017 года изменяется тариф на пунктах взимания платы на Богатырском проспекте. Стоимость проезда для владельцев легковых машин, которые платят наличными или банковскими картами, составит 100 рублей.
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Повышение тарифа на этом пункте оплаты при оплате наличными и банковскими картами называют «необходимой мерой по улучшению транспортной ситуации на наиболее востребованной развязке Западного скоростного диаметра». Пользователи в пиковые часы создают затруднения на подъездах к пунктам взимания платы и не оставляют возможности водителям с транспондерами проехать в быстрые полосы.

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Также повышение тарифов призвано увеличить число пользователей транспондерами. Устройства выдаются в офисах продаж ЗСД. Проезд с использованием электронного устройства быстрее и после вводимых изменений на пунктах оплаты минимум в 2 раза выгоднее, чем при оплате наличными. Например, маршрут Богатырский пр. – Приморский пр. обойдется при оплате наличными в 100 рублей круглосуточно, а при оплате транспондером стоимость за тот же маршрут может быть менее 12 рублей днем и менее 6 рублей ночью.

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Проезд по участку ЗСД подорожает
Повышение тарифа на этом пункте оплаты при оплате наличными и банковскими картами называют «необходимой мерой по улучшению транспортной ситуации на наиболее востребованной развязке Западного скоростного диаметра». Пользователи в пиковые часы создают затруднения на подъездах к пунктам взимания платы и не оставляют возможности водителям с транспондерами проехать в быстрые полосы.{{material_118999}} Это вызывает затруднения движения, снижает удобство использования магистрали, увеличивает время в пути для всех водителей. В том числе блокирующие основной ход водители мешают проезду транспорта, который следует мимо загруженных съездов.Также повышение тарифов призвано увеличить число пользователей транспондерами. Устройства выдаются в офисах продаж ЗСД. Проезд с использованием электронного устройства быстрее и после вводимых изменений на пунктах оплаты минимум в 2 раза выгоднее, чем при оплате наличными. Например, маршрут Богатырский пр. – Приморский пр. обойдется при оплате наличными в 100 рублей круглосуточно, а при оплате транспондером стоимость за тот же маршрут может быть менее 12 рублей днем и менее 6 рублей ночью.
2017-05-02
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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