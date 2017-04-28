Проезд по выделенкам могут сделать свободным
Так, Национальный автомобильный союз выступил с предложением снять ограничение для движения в вечернее и ночное время. Соответствующее письмо было направлено премьер-министру Дмитрию Медведеву. Как поясняют авторы инициативы, с 21:00 до 06:00 часов плотность движения маршрутных транспортных средств на выделенных полосах снижается, а количество пассажиров становится минимальным. При этом другие полосы по-прежнему могут быть загружены.
Особенно актуально снятие запрета проезда по выделенкам будет для Москвы. Совсем скоро в городе начнется реализация программы по благоустройству «Моя улица», в рамках которой дорожники будут приводить в порядок дорожный асфальт в центре. Работы продлятся до конца лета.
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На мой взгляд, хорошая и вполне разумная инициатива. Пробки нещадно уничтожают наше время. Вместо того чтобы проводить время в кругу семьи, автомобилисты вынуждены сидеть в своих авто, медленно передвигаясь от одного пункта назначения к другому. В ночное время движение по выделенкам не создаст помех для городского транспорта. Тут рисков никаких нет. А вот когда начинать отсчет вечернему времени, не все однозначно. Потому как в некоторых местах заторы «живут» допоздна, и общественный транспорт - единственная альтернатива. Будет не логично, если ранний доступ к выделенным полосам приведет к образованию на них заторов.
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Андрей Жуков, руководитель проекта Carprofi
В настоящий момент штраф за выезд на полосу, предназначенную для движения общественного транспорта, в Москве и Санкт-Петербурге составляет 3 000 рублей. В других российских городах сумма взыскания за это нарушение в 2 раза меньше. Опыт показывает, что люди быстро привыкают к правилам. Если принципы движения по выделенным полосам будут грамотно донесены до водителей, то их будут соблюдать, как и остальные ПДД, и опасаться массовых нарушений в этой связи точно не стоит. Однако найдутся и те, кто будет злоупотреблять послаблениями, а это, в свою очередь, может привести к увеличению заторов.
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Я с осторожностью отношусь к изменениям. Нужно подумать и посмотреть, не спровоцирует ли это увеличение количества нарушений. Необходимо сделать пробные участки и наблюдать за изменением ситуации, а лишь потом принимать решение. Сейчас многие автомобилисты руководствуются принципом: «если поехал один, значит можно всем». Что касается выходных дней, то здесь все сомнительно. Обычно в субботу и воскресенье трафик транспорта и так меньше, поэтому снятие запрета проезда по выделенкам теряет свою актуальность.
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Дмитрий Веселов , активист общественного движения «Убитые Дороги»
Как считает специалист, уменьшить число заторов можно путем развития общественного транспорта: сделать его доступным, комфортным и быстрым. Также необходимо стимулировать водителей покупать малолитражки (меньше заторов при парковке) не «гнобить» без оснований мототранспорт, развивать велодорожки, держать в нормативном состоянии тротуары. Наконец, неплохо было бы стимулировать компании и учреждения осуществлять развозку своих сотрудников.
Одной из дополнительных мер, уменьшающих пробки на дорогах, могло бы стать использование так называемых «умных» светофоров. Они не только бы управляли движением на всех магистралях, используя данные о трафике в реальном времени, но и могли бы планово включать и выключать движение по выделенным полосам, что в конечном итоге разгрузило бы дороги и снизило заторы.
От обычных «умные» светофоры отличаются наличием системы адаптивного управления. Кроме классического дорожного контроллера, объекты оснащены детекторами транспорта, которые считывают информацию и передают ее в центр управления дорожным движением. В зависимости от интенсивности потока транспорта зеленый сигнал светофора может быть продлен на том или ином участке улицы.
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Пару лет назад мы сделали пилотный проект на Васильевском острове», где все светофоры были оснащены детекторами транспорта и подключены к центру управления дорожного движения. Перед этим мы задавали параметры для транспортной модели, а после реализации провели исследование, которое показало: ситуация в районе по части заторов улучшилась на 35%.
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Зам. директора по развитию СПб ГКУ «Дирекция по организации дорожного движения Санкт-Петербурга» Сергей Зайченков
В прошлом году на выделенные полосы уже «покушались». Тогда «Гильдия автошкол» предлагала открыть их для проезда машин инвалидов. Такую преференцию объясняли тем, что в плотных транспортных потоках переносить многочасовые переезды людям с ограниченными возможностями здоровья бывает очень непросто. Сами автомобилисты отреагировали на меру неоднозначно. Многих смутил тот факт, что ситуация повторится, как с парковками для инвалидов, и на выделенных полосах может появиться немало мошенников, желающих воспользоваться правом не стоять в пробках.
Действительно, если пускать на выделенки частные автомобили, то теряется основной смысл - приоритет проезда автобусов, троллейбусов и маршрутных такси. При таком порядке падает скорость их перемещения, что опять же приведет к пробкам. Сейчас в мегаполисах, напротив, пытаются пересадить водителей на общественный транспорт, чтобы разгрузить поток и улучшить экологическую обстановку. Если такого большого плюса, как приоритетный проезд автобусов, по выделенным полосам не будет, то и водителям незачем оставлять свои личные автомобили.
Пока что по «особым» полосам должны передвигаться исключительно машины экстренных служб и общественный транспорт. Любые послабления, даже основанные на временных промежутках, приведут к пробкам, в том числе, и на этих полосах. А они, как известно, зачастую в буквальном смысле спасают жизни, потому что по ним передвигаются кареты «Скорой помощи» и пожарные машины.
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