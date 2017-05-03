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3 мая 2017, 12:47
Программы подготовки в автошколах предлагают разделить по уровням
Министерство транспорта России одобрило инициативу «Гильдии автошкол России» о разделении учебных программ по 2-уровневой системе. В школах предлагают ввести курсы для «любителей» без права работать водителем по найму и «профессионалов».
Инициатива позволит усовершенствовать существующие программы обучения в автошколах, которые показали свою несостоятельность и оторванность от реальных условий и передового европейского опыта. Водители, не планирующие работать по найму, а также граждане с ограниченными возможностями здоровья вынуждены изучать профессиональные учебные блоки в ущерб реальным знаниям и практике, таким как оформление европротокола или пользование парковками.
Также эксперты предлагают увеличить в автошколах количество практических часов по обучению вождению в реальной дорожной обстановке, ввести профессиональные стандарты водителей и сделать обязательным контраварийное вождение в рамках учебного процесса. Эти инициативы также нашли поддержку в Минтрансе.
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Наше предложение не означает ослабление учебной программы для водителей-«любителей», составляющих подавляющее большинство курсантов автошкол – напротив, часы, выделенные на обучение, мы предлагаем перераспределить более эффективно. Из теории необходимо убрать профессиональный блок. Вместо этого мы предлагаем включить в программу более необходимые водителям навыки управления транспортным средством в повседневных условиях. Это использование платных парковок в крупных городах, умение самостоятельно оформить мелкое ДТП по европротоколу – к сожалению, многие водители не знают, как это делать – и другие, более насущные вопросы.
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Сергей Лобарев, председатель правления «Гильдия автошкол России»
Плюсы и минусы
|Полезная инициатива, позволит качественнее готовить водителей.
|К сожалению, водителями берут работать даже без лицензий, поэтому вряд ли проф.курс будет пользоваться спросом.
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Хотел записаться на ТО, обещали перезвонить но так не кто не позвонил. Наверное не хотят работать. В результате не стал ждать и записался в другое СТО.
спасибо, довольно таки полезно, главное недалеко от моего дома, если что теперь знаю куда можно будет обратиться
невнимательность другого водителя, стоял себе на парковке, никого не трогал, тут таксист врезался мне в бок, сказал, что не заметил) ) ) )
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