15 июня 2017, 14:20
Прохождение обязательного техосмотра в Renault оценивают в 100 рублей
Владельцы Renault старше 4 лет имеют возможность пройти Гостехосмотр в официальной дилерской сети марки по специальной цене - 100 рублей. Оговоренные сроки – до конца июля 2017 года.
За эти более чем лояльные деньги сервисмены проведут проверку автомобиля на специально оборудованных аккредитованных пунктах осмотра, по результату которой будет выдана диагностическая карта.
Наряду с этим на дилерских СТО можно отремонтировать лобовое стекло по специальной цене от 500 руб., а также осуществить ремонт вмятин без покраски.
Данная летняя кампания включает в себя комплекс-сервис «Чистый воздух», в который входят очиститель системы кондиционирования, салонный фильтр, работы по очистке и замене, а также 10 контрольных проверок автомобиля по цене от 3 150 рублей.
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