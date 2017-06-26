26 июня 2017, 15:11
Производитель подушек безопасности Takata стал банкротом
Печально известный производитель подушек безопасности Takata заявил о банкротстве. Несмотря на организационный процесс, организация продолжит в ближайшее время поставлять сменные подушки безопасности.
Напомним, что Takata оказалась в центре скандала в 2014 году, когда выяснилось, что ее подушки безопасности взрывались при срабатывании из-за проблем с системой нагнетания воздуха. Металлические осколки летели в водителя и пассажиров, из-за чего 17 человек погибли и более 100 получили ранения. В результате Takata пришлось заменить более 100 млн подушек безопасности. В январе компания согласилась выплатить в США штраф в размере 1 млрд долларов.
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Отметим, что из-за продукции Takata неоднократно отзывалась продукция ряда автопроизводителей. Одна из крупнейших кампаний случилась весной этого года.
Toyota Motor Corp. Отозвала по всему миру единоразово около 2 900 000 автомобилей из-за потенциальных проблем с подушками безопасности, производимых компанией Takata Corp. Проблемные автомобили бренда обнаружились и в России.
В сервис приглашены владельцы моделей Corolla, Auris, Yaris TMMF. Дефект подушек безопасности заключался в том, что после длительного пребывания в горячих условиях они могут взорваться.
На днях стало известно об отзыве компанией Subaru 24 400 автомобилей моделей модели Impreza и Forester, проданных с сентября 2007 года по октябрь 2010 года, ввиду проблем с подушками безопасности Takata.
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