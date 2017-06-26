26 июня 2017, 15:11

Производитель подушек безопасности Takata стал банкротом

Печально известный производитель подушек безопасности Takata заявил о банкротстве. Несмотря на организационный процесс, организация продолжит в ближайшее время поставлять сменные подушки безопасности.
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Напомним, что Takata оказалась в центре скандала в 2014 году, когда выяснилось, что ее подушки безопасности взрывались при срабатывании из-за проблем с системой нагнетания воздуха. Металлические осколки летели в водителя и пассажиров, из-за чего 17 человек погибли и более 100 получили ранения. В результате Takata пришлось заменить более 100 млн подушек безопасности. В январе компания согласилась выплатить в США штраф в размере 1 млрд долларов.
 
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Отметим, что из-за продукции Takata неоднократно отзывалась продукция ряда автопроизводителей. Одна из крупнейших кампаний случилась весной этого года.
 
Toyota Motor Corp. Отозвала по всему миру единоразово около 2 900 000 автомобилей из-за потенциальных проблем с подушками безопасности, производимых компанией Takata Corp. Проблемные автомобили бренда обнаружились и в России.
 
В сервис приглашены владельцы моделей Corolla, Auris, Yaris TMMF. Дефект подушек безопасности заключался в том, что после длительного пребывания в горячих условиях они могут взорваться.

На днях стало известно об отзыве компанией Subaru 24 400 автомобилей моделей модели Impreza и Forester, проданных с сентября 2007 года по октябрь 2010 года, ввиду проблем с подушками безопасности Takata.  

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Отзывы по теме
Авторитет (автомобили с пробегом) | отзывы
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| Кому: Николай0808, Вам-то чего бояться плохих дорог на Хавале? Кроме всего прочего, там же, я наколько знаю, оцинковка кузова идет, даже если из-под колес других машин что-то будет вылетать, сколы ржаветь не будут.
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Производитель подушек безопасности Takata стал банкротом
Напомним, что Takata оказалась в центре скандала в 2014 году, когда выяснилось, что ее подушки безопасности взрывались при срабатывании из-за проблем с системой нагнетания воздуха. Металлические осколки летели в водителя и пассажиров, из-за чего 17 человек погибли и более 100 получили ранения. В результате Takata пришлось заменить более 100 млн подушек безопасности. В январе компания согласилась выплатить в США штраф в размере 1 млрд долларов. {{material_116660}} Отметим, что из-за продукции Takata неоднократно отзывалась продукция ряда автопроизводителей. Одна из крупнейших кампаний случилась весной этого года. Toyota Motor Corp. Отозвала по всему миру единоразово около 2 900 000 автомобилей из-за потенциальных проблем с подушками безопасности, производимых компанией Takata Corp. Проблемные автомобили бренда обнаружились и в России. В сервис приглашены владельцы моделей Corolla, Auris, Yaris TMMF. Дефект подушек безопасности заключался в том, что после длительного пребывания в горячих условиях они могут взорваться.На днях стало известно об отзыве компанией Subaru 24 400 автомобилей моделей модели Impreza и Forester, проданных с сентября 2007 года по октябрь 2010 года, ввиду проблем с подушками безопасности Takata.  
2017-06-26
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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