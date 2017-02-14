Производство электрокара Tesla Model 3 начнется до конца февраля
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Американская компания Tesla объявила сроки старта производства Model 3, который называют самым доступным электромобилем. Уже через неделю начнётся сборка новинки, правда, только в тестовом режиме.
На данный момент выпуск электрокаров Tesla приостановлен, поскольку специалисты подготавливают конвейер к началу выпуска новинки. Через неделю стартует сборка в тестовом режиме, а к июлю этого года модель начнут производить в полном объеме.
Ранее основатель и руководитель бренда Илон Маск обещал, что новинка станет самым недорогим электрокаром в модельной линейке Tesla. Ожидается, что стоимость Model 3 составит минимум 35 000 долларов. В автономном режиме автомобиль сможет преодолевать до 350 км, набирая скорость 100 км/ч за 6 сек.
Известно, что уже в начале следующего года новые электрокары доберутся до своих заказчиков.
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Производство электрокара Tesla Model 3 начнется до конца февраля
На данный момент выпуск электрокаров Tesla приостановлен, поскольку специалисты подготавливают конвейер к началу выпуска новинки. Через неделю стартует сборка в тестовом режиме, а к июлю этого года модель начнут производить в полном объеме. Ранее основатель и руководитель бренда Илон Маск обещал, что новинка станет самым недорогим электрокаром в модельной линейке Tesla. Ожидается, что стоимость Model 3 составит минимум 35 000 долларов. В автономном режиме автомобиль сможет преодолевать до 350 км, набирая скорость 100 км/ч за 6 сек. Известно, что уже в начале следующего года новые электрокары доберутся до своих заказчиков.
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