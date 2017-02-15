15 февраля 2017, 18:51

Производство грузовиков Isuzu наладят в Ульяновске

Новые грузовики бренда могут появиться на российском рынке не раньше марта. Сейчас компания занимается выполнением заказов. Производство работает в 2 смены, не исключено. Что со временем введут еще одну.
Генеральный директор российского подразделения Isuzu Фабрис Горлье сообщил, что в ближайшее время в Ульяновске будет запущено производство новых тяжелых грузовиков серий C и E.
 
Ранее власти Ульяновской области сообщали, что Isuzu может начать выпуск еще одной линейки HCV с грузоподъемность от 30 тонн. Это связано с необходимость загрузить производство после окончания выполнения заказов.
 
Согласно официальным данным, за прошедший год Ульяновском автомобильном заводе японской компании Isuzu собрано около 2 700 автомобилей – это вдвое меньше проектной мощности площадки.
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Производство грузовиков Isuzu наладят в Ульяновске
Генеральный директор российского подразделения Isuzu Фабрис Горлье сообщил, что в ближайшее время в Ульяновске будет запущено производство новых тяжелых грузовиков серий C и E. Ранее власти Ульяновской области сообщали, что Isuzu может начать выпуск еще одной линейки HCV с грузоподъемность от 30 тонн. Это связано с необходимость загрузить производство после окончания выполнения заказов. Согласно официальным данным, за прошедший год Ульяновском автомобильном заводе японской компании Isuzu собрано около 2 700 автомобилей – это вдвое меньше проектной мощности площадки.
2017-02-15
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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