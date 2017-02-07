7 февраля 2017, 17:29

Производство Lamborghini Urus начнется в апреле

Информацию во время общения с прессой подтвердил глава бренда Lamborghini Стефано Доменикали. Urus станет первым в истории бренда внедорожником. Премьера новинки, стоимость которой превысит 180 000 евро, пройдет в рамках международного автосалона во Франкфурте.
По словам Стефано Доменикали, в апреле 2017 года мощности Lamborghini приступят к сборке предсерийной партии новых Urus, в то время как товарные образцы встанут на конвейер осенью.
 
Ранее сообщалось, что под капотом Urus расположится гибридный мотор, которые ранее использовался при создании «зеленой» модификации Audi Q7. Помимо гибридной модификации, в основу нового Lamborghini Urus ляжет также 4-литровый V6, который оснащен системой двойного наддува. Следует отметить, что зачастую автомобили итальянского бренда комплектуются объемными атмосферными моторами.
 
Стоит напомнить, что гибридный Audi Q7 обладает мощностью в 373 л.с. при 700 Нм крутящего момента. Расход топлива в комбинированном цикле составляет 1,8 литра на 100 км, а исключительно на электротяге кроссовер способен пройти около 56 км.

Комплектации и технические характеристики

Lamborghini Urus 5.2 CVT
Год выпуска, с2015
Год выпуска, по2016
Кузовкроссовер
Количество дверей/мест2/4
Тип двигателябензиновый
Мощность, л.с./ об/мин600
Тип трансмисииробот
Приводполный
Все характеристики
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Отзывы по теме
Форум Lamborghini Reventon
Блин, езжу на работу - быстро, но бензину много жрет собака, наверно придется поменять на малолитражку с гибридом.
lamba
Lamborghini Veneno не удовлетворил хозяина
FGNFGNFGGHMGHJHH
ВЛАД
Гибридный Lamborghini Ankonian
Ахуенная тачка! подарите мне её!!! =) )
Dj_KseNoN
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Производство Lamborghini Urus начнется в апреле
По словам Стефано Доменикали, в апреле 2017 года мощности Lamborghini приступят к сборке предсерийной партии новых Urus, в то время как товарные образцы встанут на конвейер осенью. Ранее сообщалось, что под капотом Urus расположится гибридный мотор, которые ранее использовался при создании «зеленой» модификации Audi Q7. Помимо гибридной модификации, в основу нового Lamborghini Urus ляжет также 4-литровый V6, который оснащен системой двойного наддува. Следует отметить, что зачастую автомобили итальянского бренда комплектуются объемными атмосферными моторами. Стоит напомнить, что гибридный Audi Q7 обладает мощностью в 373 л.с. при 700 Нм крутящего момента. Расход топлива в комбинированном цикле составляет 1,8 литра на 100 км, а исключительно на электротяге кроссовер способен пройти около 56 км.
2017-02-07
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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