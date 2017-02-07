Производство Lamborghini Urus начнется в апреле

Информацию во время общения с прессой подтвердил глава бренда Lamborghini Стефано Доменикали. Urus станет первым в истории бренда внедорожником. Премьера новинки, стоимость которой превысит 180 000 евро, пройдет в рамках международного автосалона во Франкфурте.
По словам Стефано Доменикали, в апреле 2017 года мощности Lamborghini приступят к сборке предсерийной партии новых Urus, в то время как товарные образцы встанут на конвейер осенью.
Ранее сообщалось, что под капотом Urus расположится гибридный мотор, которые ранее использовался при создании «зеленой» модификации Audi Q7. Помимо гибридной модификации, в основу нового Lamborghini Urus ляжет также 4-литровый V6, который оснащен системой двойного наддува. Следует отметить, что зачастую автомобили итальянского бренда комплектуются объемными атмосферными моторами.
Стоит напомнить, что гибридный Audi Q7 обладает мощностью в 373 л.с. при 700 Нм крутящего момента. Расход топлива в комбинированном цикле составляет 1,8 литра на 100 км, а исключительно на электротяге кроссовер способен пройти около 56 км.
По словам Стефано Доменикали, в апреле 2017 года мощности Lamborghini приступят к сборке предсерийной партии новых Urus, в то время как товарные образцы встанут на конвейер осенью. Ранее сообщалось, что под капотом Urus расположится гибридный мотор, которые ранее использовался при создании «зеленой» модификации Audi Q7. Помимо гибридной модификации, в основу нового Lamborghini Urus ляжет также 4-литровый V6, который оснащен системой двойного наддува. Следует отметить, что зачастую автомобили итальянского бренда комплектуются объемными атмосферными моторами. Стоит напомнить, что гибридный Audi Q7 обладает мощностью в 373 л.с. при 700 Нм крутящего момента. Расход топлива в комбинированном цикле составляет 1,8 литра на 100 км, а исключительно на электротяге кроссовер способен пройти около 56 км.
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