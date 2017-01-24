Производство легковых авто в России сократилось, автобусов - увеличилось
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По некоторым данным, снижение составило более чем 7 % в сравнение с результатами 2015 года. При этом в конце минувшего года выпуск легковушек снова стал расти. Особенно результативными стали ноябрь и декабрь.
Как информирует Федеральная служба государственной статистики, в 2016 году количество выпущенных на российский рынок легковых авто снизилось на 7,4 %. Автомобильные заводы выпустили на авторынок страны лишь 1 100 000 автомобилей, в то время как в 2015 году России произвела 1 200 000 авто.
В то же время увеличилось производство автобусов и большегрузов. Так, в 2016 году заводы выпустили 137 000 грузовиков, что почти на 7 % больше, чем в 2015 году. При этом производство автобусов повысилось на 18,6 %, что почти на 40 000 ед. больше, чем предыдущие показатели.
Каждую субботу мы с друзьями ходим в баню попариться, очень хорошо после нее, если конечно с алкоголем не переусердствовать, а то потом на утро не очень хорошо, после последней бани все выходные проболел похмельем.
Производство легковых авто в России сократилось, автобусов - увеличилось
Как информирует Федеральная служба государственной статистики, в 2016 году количество выпущенных на российский рынок легковых авто снизилось на 7,4 %. Автомобильные заводы выпустили на авторынок страны лишь 1 100 000 автомобилей, в то время как в 2015 году России произвела 1 200 000 авто. В то же время увеличилось производство автобусов и большегрузов. Так, в 2016 году заводы выпустили 137 000 грузовиков, что почти на 7 % больше, чем в 2015 году. При этом производство автобусов повысилось на 18,6 %, что почти на 40 000 ед. больше, чем предыдущие показатели.
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