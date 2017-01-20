20 января 2017, 14:53

Производство универсала Lada Vesta SW начнется во II полугодии

Универсал и версия Cross были представлены в качестве концепт-каров на автосалоне в Москве в августе 2016 года, а позже глава «АвтоВАЗа» Николя Мор пообещал начать производство показанных на ММАС концептов в течение полутора лет.
Сегодня СМИ сообщают со ссылкой на исполнительного вице-президента по продажам и маркетингу «АвтоВАЗ» Яна Птачека, что «АвтоВАЗ» приступит выпуск универсала Lada Vesta SW и его «внедорожной» версии Cross во второй половине 2017 года.
 
«Автомобили будут производить в Ижевске. Модели станут топ-версиями всего модельного ряда Lada», - заявил Птачек. Ранее сообщалось, что отечественный автопроизводитель вдвое увеличит объем экспорта.
Новинки и концепт кары Lada

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Форум ВАЗ 2120 Надежда
На вкус и цвет.... Может Гешан ездит только по асфальту и возит только свою задницу и изредко еще какую нибудь телку, то ему конечно такой авто не нужен.А у меня уже почти 10 лет. Не разу не подвела и за все время только положительные эмоции. Что на рыбалке, что в лесу за грибами, что в походе. Не в ...
Виталий.
Форум ВАЗ 1111 Ока
Думаю авторазорка должна решить эту проблему.
X-men
Форум ВАЗ Lada 112
| а может ступечным конец!!!!! можно ещё колодки проверить, у меня на задних оторвались накладки и была типичная проблема.
vital58
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Производство универсала Lada Vesta SW начнется во II полугодии
Сегодня СМИ сообщают со ссылкой на исполнительного вице-президента по продажам и маркетингу «АвтоВАЗ» Яна Птачека, что «АвтоВАЗ» приступит выпуск универсала Lada Vesta SW и его «внедорожной» версии Cross во второй половине 2017 года. «Автомобили будут производить в Ижевске. Модели станут топ-версиями всего модельного ряда Lada», - заявил Птачек. Ранее сообщалось, что отечественный автопроизводитель вдвое увеличит объем экспорта.
2017-01-20
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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