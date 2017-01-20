Производство универсала Lada Vesta SW начнется во II полугодии
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Универсал и версия Cross были представлены в качестве концепт-каров на автосалоне в Москве в августе 2016 года, а позже глава «АвтоВАЗа» Николя Мор пообещал начать производство показанных на ММАС концептов в течение полутора лет.
Сегодня СМИ сообщают со ссылкой на исполнительного вице-президента по продажам и маркетингу «АвтоВАЗ» Яна Птачека, что «АвтоВАЗ» приступит выпуск универсала Lada Vesta SW и его «внедорожной» версии Cross во второй половине 2017 года.
«Автомобили будут производить в Ижевске. Модели станут топ-версиями всего модельного ряда Lada», - заявил Птачек. Ранее сообщалось, что отечественный автопроизводитель вдвое увеличит объем экспорта.
На вкус и цвет.... Может Гешан ездит только по асфальту и возит только свою задницу и изредко еще какую нибудь телку, то ему конечно такой авто не нужен.А у меня уже почти 10 лет. Не разу не подвела и за все время только положительные эмоции. Что на рыбалке, что в лесу за грибами, что в походе. Не в ...
Производство универсала Lada Vesta SW начнется во II полугодии
Сегодня СМИ сообщают со ссылкой на исполнительного вице-президента по продажам и маркетингу «АвтоВАЗ» Яна Птачека, что «АвтоВАЗ» приступит выпуск универсала Lada Vesta SW и его «внедорожной» версии Cross во второй половине 2017 года. «Автомобили будут производить в Ижевске. Модели станут топ-версиями всего модельного ряда Lada», - заявил Птачек. Ранее сообщалось, что отечественный автопроизводитель вдвое увеличит объем экспорта.
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