Прощайте, иномарки. Какие машины больше не купим?
Из списка Hyundai, официально представленных на российском рынке, исчез хэтчбек Veloster. Автомобиль оснащался бензиновыми моторами объемом 1,6 литра: атмосферным мощностью 132 л. с. в сочетании с 6-ступенчатым «автоматом» и турбированным с отдачей 186 л. с. в паре с 7-ступенчатой роботизированной КПП. Спрос на него был настолько низким, а цены настолько высокими, что компании попросту стало невыгодно поставлять машину на российский авторынок.
Кроме того, корейский автопроизводитель распрощался с хэтчбеком Solaris. Возможность переноса выпуска хэтчбека на «Автотор», где собираются другие модели «корейцев», не обсуждается: слишком непопулярны нынче представители данного сегмента.
Классический вариант Suzuki SX4 дилеры распродали еще весной этого года. Автомобиль оснащался 1,6-литровым мотором на 117 л.с., МКПП или вариатором на выбор, с передним или полным приводом. Правда, без японского вседорожника россиян оставили ненадолго. Уже этой осенью ему на смену пришел обновленный вариант SX4, со свежей внешностью, более богатым оснащением и, увы, нереальным ценником.
Многоцелевой Renault Kangoo также покинул российский авторынок. Машина предлагалась в кузове «минивэн» либо в 2-дверном варианте фургона. Максимальная грузоподъемность - 700 кг. За 2015 год в нашей стране дилерам Renault удалось реализовать лишь 662 Kangoo.
Тем не менее французы пополнили модельный ряд: на московском заводе началось производство кроссовера Kaptur. Примечательно, что эту машину поставляют и в другие страны, тем самым стимулируя производственную площадку в РФ.
У Peugeot линейка в России тоже стала скуднее. Компания больше не будет продавать на российском авторынке кроссовер 4008, поскольку он не пользуется популярностью у потребителей, при этом конкуренцию в своем сегменте имеет большую. В этом году дилеры с трудом распродали остатки машин 2014 года выпуска с 2-литровым бензиновым двигателем мощностью 150 л. с., который работает совместно с вариатором. Помимо этого, российский авторынок покинул седан Peugeot 301. В последнее время автомобиль был доступен только с одним бензиновым мотором объемом 1,6 литра мощностью 115 л.с., который сочетался и с АКПП.
Затяжной кризис ухудшил дела еще одной французской компании – Citroen. Так, российский рынок покинули сразу 2 автомобиля: C5 в кузове «седан» и «универсал», а также компактный хэтчбек C3 Picasso.
Весной этого года Volkswagen прекратил продажи в России седана Phaeton. Правда, такое решение объясняется сменой поколения модели. Через пару лет она вновь вернется в страну. А вот российское представительство General Motors прекратило продажи Cadillac ATS. Вместо него укрепляет позиции бренда теперь свеженький CTS, который будет доступен с новым 3,6-литровым V6 с непосредственным впрыском топлива.
Mitsubishi остановила продажи ASX. Как пояснили в компании, кроссовер поставляется из Японии, а курсовая разница оказывает значительное влияние на формирование итоговой цены. Вседорожник попросту оказался неподъемным по цене для российских потребителей. Также японский автопроизводитель убрал из перечня доступных машин седан Lancer.
Коснулось сокращение и модельного ряда Nissan. Производитель прекратил продажи кроссоверов Juke и седанов Teana. По словам директора по связям с общественностью представительства бренда в России Романа Скольского, вседорожник еще может вернуться в нашу страну, но при условии, что позиции рубля окрепнут. А вот возобновление производства Teana не планируется – спрос на машины этого сегмента сильно упал. Об импорте в новых реалиях не может быть и речи.
Гибрид Toyota Prius тоже больше не продается в стране. Как пояснили в компании, это связано с грядущей сменой поколений модели. В Toyota намерены привезти на российский авторынок гибриды следующей генерации, но, когда именно это случится, вопрос пока открыт. Помимо этого, из-за низкого потребительского спроса Toyota остановила поставки своего спорт-купе GT86 - как минимум, до конца года. Так, с 2012 года, когда машина появилась у российских дилеров, японский автопроизводитель реализовал только 400 купе. В прошлом году россияне купили вообще 14 таких машин.
Компактные бюджетники постепенно тоже теряют былую славу. К примеру, самый доступный легковой автомобиль в России - Ravon Matiz больше не будет продаваться, несмотря на то, что его стоимость начиналась от 314 тыс. рублей. Он предлагается с 0,8-литровым 3-цилиндровым бензиновым мотором мощностью 51 л. с. и 5-ступенчатой «механикой». Наконец, завершился выпуск модели Daewoo Nexia на заводе в узбекском городе Асаке. На смену популярной модели пришли Gentra, доработанный Chevrolet Aveo и Ravon.
Представители крупнейших автомобильных компаний уверяют: несмотря на такое количество исчезнувших машин, россиянам всегда будет что выбрать. Только в начале осени на рынке появились обновленный VW Amarok, рестайлинговый УАЗ Patriot, дешевый индийский квадрицикл Bajaj Qute, а также Citroen C4, С4 Picasso и Grand C4 Picasso. Кроме того, до потребителей добрались седан Genesis G90 и купе Audi S5. Как говорится, свято место пусто не бывает. Главное, чтобы экономическая обстановка в следующем году стала лучше, а кошельки наши толще.
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