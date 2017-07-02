Проверяем, как протекают продажи Citroen C4 Sedan
«Да, у нас есть 4 седана, выпущенных еще в прошлом году, - заявила в телефонном разговоре с корреспондентом 110km.ru представительница отдела продаж автоцентра «Эксис Ситроен на Выборгской набережной». – Это 2 бензиновых автомобиля и 2 – дизельных». Те, что работают на «тяжелом топливе», продавец оценил в 915 000 рублей. Уже из цены видно, что речь идет о простенькой комплектации Live. Бензиновые же машины представлены в средней комплектации Feel Edition – с 1,6-литровым 115-сильным мотором под капотом и механической КПП. Несмотря на это, стоимость подобных версий – 899 000 рублей.
По словам продавца, C4 Sedan 2017 модельного года в сопоставимой комплектации обойдется заметно дороже – не менее 1 025 000 рублей. Причем, таких машин на складе дилера нет, приедут со дня на день. А всех желающим ощутить разницу в управлении и динамике бензиновых и дизельной версий ждет дилерский тест-драйв, благо, что на него компания выставила сразу 3 машины.
В «Пулковском» автоцентре седанов 2017 модельного года пока что нет – ждут со дня на день. Менеджер местного отдела продаж объяснил этот факт тем, что грядущие машины дооборудуются кнопками экстренного вызова «Эра-Глонасс», которые, как известно, обязательны к использованию на территории России с начала текущего года.
В а/ц «Авто Премиум Ситроен на Хасанской» автомобили текущего модельного года присутствуют. Самый доступный из них (1,6 литра, 115 л.с., МКПП) оценен в 910 000 рублей. Правда, таких (стартовых) версий «живьем» нет – придется заказывать. Дилер обещает доставить машины в самые кратчайшие сроки. Озвучивается цифра в 2 недели, а по факту, как заявил местный менеджер, куда быстрее – всего 3-4 дня. Есть на площадке данного автоцентра и дизельный C4 Sedan 2016 модельного года – за 969 000 рублей.
Напомним, что Citroen C4 Sedan предлагается с 2 бензиновыми и дизельным двигателями с рабочим объемом 1,6 литра. Первые комплектуются 6-ступенчатыми механическими и автоматическими коробками передач. Дизельный агрегат выступает исключительно с «механикой».
Базовое оснащение включает в себя: электронную систему стабилизации курсовой устойчивости (ESP), передние подушки безопасности водителя и пассажира, кондиционер, электропривод передних и задних стекол, зеркала заднего вида с электроприводом и подогревом, передние светодиодные фары дневного света, 16-дюймовые стальные диски, автоматическую блокировку дверей при скорости свыше 10 км/ч, металлическую защиту картера, крепления для детского кресла на заднем сидении, заднее сиденье, складывающееся в отношении 2/3.
В самой дорогой комплектации Shine Ultimate добавлены светодиодные противотуманные фары с функцией дополнительного освещения поворотов, бортовой компьютер с цветным 7-дюймовым дисплеем на центральной консоли, панель приборов с аналоговым и цифровым спидометром, с независимой регулировкой цвета подсветки и цвета символов (от белого до синего цвета), центральный замок + 2 ключа с дистанционным управлением, клавиша разблокировки замка на крышке багажника, подогрев всей поверхности лобового стекла, форсунок омывателя, датчик дождя, датчик света, самозатемняющееся салонное зеркало заднего вида и пр.
Через каждые 10 000 км пробега C4 Sedan меняется моторное масло (5 500-6 000 рублей), через каждые 20 000 км – плановое ТО (12-13 тыс. рублей – ТО1, порядка 17 тыс. рублей – ТО2).
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