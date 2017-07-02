2 июля 2017, 23:25

Проверяем, как протекают продажи Citroen C4 Sedan

Несмотря на 13-процентный рост продаж в мае, общая картина с реализацией новых «Ситроенов» в России продолжает оставаться не самой радужной. Неполные 300 машин на всю страну, согласитесь, не та цифра, которую заслуживает стильный французский бренд.
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  Проверяем, как протекают продажи Citroen C4 Sedan Citroen C4 Проверяем, как протекают продажи Citroen C4 Sedan Citroen C4 Проверяем, как протекают продажи Citroen C4 Sedan Citroen C4 Проверяем, как протекают продажи Citroen C4 Sedan Citroen C4 Проверяем, как протекают продажи Citroen C4 Sedan Citroen C4 Проверяем, как протекают продажи Citroen C4 Sedan
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Эксис Citroen на Выборгской набережной
Санкт-Петербург, Выборгский район, Выборгская наб., д. 57 к. 2
Отзывов: 17
Увы, ситуацию не спасает даже прошлогодний октябрьский запуск серийного производства C4 Sedan в Калуге. Интересный по всем статьям автомобиль, прошедший минувшей осенью через рестайлинг, довольно редко встретишь в городском потоке. О недостаточном спросе на него говорит и тот факт, что на площадках некоторых официальных дилеров Citroen еще присутствуют машины 2016 модельного года. Напоминаем: на дворе – почти середина лета 2017-го.

«Да, у нас есть 4 седана, выпущенных еще в прошлом году, - заявила в телефонном разговоре с корреспондентом 110km.ru представительница отдела продаж автоцентра «Эксис Ситроен на Выборгской набережной». – Это 2 бензиновых автомобиля и 2 – дизельных». Те, что работают на «тяжелом топливе», продавец оценил в 915 000 рублей. Уже из цены видно, что речь идет о простенькой комплектации Live. Бензиновые же машины представлены в средней комплектации Feel Edition – с 1,6-литровым 115-сильным мотором под капотом и механической КПП. Несмотря на это, стоимость подобных версий – 899 000 рублей.

По словам продавца, C4 Sedan 2017 модельного года в сопоставимой комплектации обойдется заметно дороже – не менее 1 025 000 рублей. Причем, таких машин на складе дилера нет, приедут со дня на день. А всех желающим ощутить разницу в управлении и динамике бензиновых и дизельной версий ждет дилерский тест-драйв, благо, что на него компания выставила сразу 3 машины.

Citroen
Санкт-Петербург, Московский район, Пулковское шоссе 70
Отзывов: 12
«Ситроен Центр Пулковский» держит для ознакомительных поездок 115-сильный «автоматический» вариант, а коллеги из автоцентра «Авто Премиум Ситроен на Хасанской» зазывают прокатиться на 150-сильной версии C4 Sedan. Какая из трех силовых модификаций автомобиля расходится лучше, ни один из опрошенных нами продавцов четко назвать не смог. Смеем предположить, что виной тому все те же слабые объемы продаж, с которых мы начали наш обзор.  

В «Пулковском» автоцентре седанов 2017 модельного года пока что нет – ждут со дня на день. Менеджер местного отдела продаж объяснил этот факт тем, что грядущие машины дооборудуются кнопками экстренного вызова «Эра-Глонасс», которые, как известно, обязательны к использованию на территории России с начала текущего года. 

В а/ц «Авто Премиум Ситроен на Хасанской» автомобили текущего модельного года присутствуют. Самый доступный из них (1,6 литра, 115 л.с., МКПП) оценен в 910 000 рублей. Правда, таких (стартовых) версий «живьем» нет – придется заказывать. Дилер обещает доставить машины в самые кратчайшие сроки. Озвучивается цифра в 2 недели, а по факту, как заявил местный менеджер, куда быстрее – всего 3-4 дня. Есть на площадке данного автоцентра и дизельный C4 Sedan 2016 модельного года – за 969 000 рублей

Citroen
Санкт-Петербург, Красногвардейский район, Хасанская ул, д.5, корп.2
Как обычно, дилерские компании стараются держать в наличии наиболее полно укомплектованные машины, но они, как водится, менее доступные. Зато степень оснащения подобных версий способна порадовать своих будущих владельцев.

Напомним, что Citroen C4 Sedan предлагается с 2 бензиновыми и дизельным двигателями с рабочим объемом 1,6 литра. Первые комплектуются 6-ступенчатыми механическими и автоматическими коробками передач. Дизельный агрегат выступает исключительно с «механикой».

Базовое оснащение включает в себя: электронную систему стабилизации курсовой устойчивости (ESP), передние подушки безопасности водителя и пассажира, кондиционер, электропривод передних и задних стекол, зеркала заднего вида с электроприводом и подогревом, передние светодиодные фары дневного света, 16-дюймовые стальные диски, автоматическую блокировку дверей при скорости свыше 10 км/ч, металлическую защиту картера, крепления для детского кресла на заднем сидении, заднее сиденье, складывающееся в отношении 2/3.

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В самой ходовой комплектации Feel Edition дополнительно обнаружим бортовой компьютер с монохромным дисплеем, 2-зонный климат-контроль, пакет City (датчики парковки в заднем бампере + электрически cкладывающиеся зеркала заднего вида + хромированная вставка на заднем бампере), литые колесные диски R16.

В самой дорогой комплектации Shine Ultimate добавлены светодиодные противотуманные фары с функцией дополнительного освещения поворотов, бортовой компьютер с цветным 7-дюймовым дисплеем на центральной консоли, панель приборов с аналоговым и цифровым спидометром, с независимой регулировкой цвета подсветки и цвета символов (от белого до синего цвета), центральный замок + 2 ключа с дистанционным управлением, клавиша разблокировки замка на крышке багажника, подогрев всей поверхности лобового стекла, форсунок омывателя, датчик дождя, датчик света, самозатемняющееся салонное зеркало заднего вида и пр.

Через каждые 10 000 км пробега C4 Sedan меняется моторное масло (5 500-6 000 рублей), через каждые 20 000 км – плановое ТО (12-13 тыс. рублей – ТО1, порядка 17 тыс. рублей – ТО2).  

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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум Citroen C4
Если поставить в место 16 радиуса 18 будет ли тереть
Сергей
У дилеров появился особенный Citroen С4
Чем он особенный?
rdhjamxo
Citroen представил обновленный C4
Старый С4купе был круче и более узнаваем
Дмитрий
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Проверяем, как протекают продажи Citroen C4 Sedan
{{guide_49}} Увы, ситуацию не спасает даже прошлогодний октябрьский запуск серийного производства C4 Sedan в Калуге. Интересный по всем статьям автомобиль, прошедший минувшей осенью через рестайлинг, довольно редко встретишь в городском потоке. О недостаточном спросе на него говорит и тот факт, что на площадках некоторых официальных дилеров Citroen еще присутствуют машины 2016 модельного года. Напоминаем: на дворе – почти середина лета 2017-го.«Да, у нас есть 4 седана, выпущенных еще в прошлом году, - заявила в телефонном разговоре с корреспондентом 110km.ru представительница отдела продаж автоцентра «Эксис Ситроен на Выборгской набережной». – Это 2 бензиновых автомобиля и 2 – дизельных». Те, что работают на «тяжелом топливе», продавец оценил в 915 000 рублей. Уже из цены видно, что речь идет о простенькой комплектации Live. Бензиновые же машины представлены в средней комплектации Feel Edition – с 1,6-литровым 115-сильным мотором под капотом и механической КПП. Несмотря на это, стоимость подобных версий – 899 000 рублей.По словам продавца, C4 Sedan 2017 модельного года в сопоставимой комплектации обойдется заметно дороже – не менее 1 025 000 рублей. Причем, таких машин на складе дилера нет, приедут со дня на день. А всех желающим ощутить разницу в управлении и динамике бензиновых и дизельной версий ждет дилерский тест-драйв, благо, что на него компания выставила сразу 3 машины.{{guide_7399}} «Ситроен Центр Пулковский» держит для ознакомительных поездок 115-сильный «автоматический» вариант, а коллеги из автоцентра «Авто Премиум Ситроен на Хасанской» зазывают прокатиться на 150-сильной версии C4 Sedan. Какая из трех силовых модификаций автомобиля расходится лучше, ни один из опрошенных нами продавцов четко назвать не смог. Смеем предположить, что виной тому все те же слабые объемы продаж, с которых мы начали наш обзор.   В «Пулковском» автоцентре седанов 2017 модельного года пока что нет – ждут со дня на день. Менеджер местного отдела продаж объяснил этот факт тем, что грядущие машины дооборудуются кнопками экстренного вызова «Эра-Глонасс», которые, как известно, обязательны к использованию на территории России с начала текущего года.  В а/ц «Авто Премиум Ситроен на Хасанской» автомобили текущего модельного года присутствуют. Самый доступный из них (1,6 литра, 115 л.с., МКПП) оценен в 910 000 рублей. Правда, таких (стартовых) версий «живьем» нет – придется заказывать. Дилер обещает доставить машины в самые кратчайшие сроки. Озвучивается цифра в 2 недели, а по факту, как заявил местный менеджер, куда быстрее – всего 3-4 дня. Есть на площадке данного автоцентра и дизельный C4 Sedan 2016 модельного года – за 969 000 рублей. {{guide_123906}} Как обычно, дилерские компании стараются держать в наличии наиболее полно укомплектованные машины, но они, как водится, менее доступные. Зато степень оснащения подобных версий способна порадовать своих будущих владельцев. Напомним, что Citroen C4 Sedan предлагается с 2 бензиновыми и дизельным двигателями с рабочим объемом 1,6 литра. Первые комплектуются 6-ступенчатыми механическими и автоматическими коробками передач. Дизельный агрегат выступает исключительно с «механикой». Базовое оснащение включает в себя: электронную систему стабилизации курсовой устойчивости (ESP), передние подушки безопасности водителя и пассажира, кондиционер, электропривод передних и задних стекол, зеркала заднего вида с электроприводом и подогревом, передние светодиодные фары дневного света, 16-дюймовые стальные диски, автоматическую блокировку дверей при скорости свыше 10 км/ч, металлическую защиту картера, крепления для детского кресла на заднем сидении, заднее сиденье, складывающееся в отношении 2/3.{{material_116226}} В самой ходовой комплектации Feel Edition дополнительно обнаружим бортовой компьютер с монохромным дисплеем, 2-зонный климат-контроль, пакет City (датчики парковки в заднем бампере + электрически cкладывающиеся зеркала заднего вида + хромированная вставка на заднем бампере), литые колесные диски R16. В самой дорогой комплектации Shine Ultimate добавлены светодиодные противотуманные фары с функцией дополнительного освещения поворотов, бортовой компьютер с цветным 7-дюймовым дисплеем на центральной консоли, панель приборов с аналоговым и цифровым спидометром, с независимой регулировкой цвета подсветки и цвета символов (от белого до синего цвета), центральный замок + 2 ключа с дистанционным управлением, клавиша разблокировки замка на крышке багажника, подогрев всей поверхности лобового стекла, форсунок омывателя, датчик дождя, датчик света, самозатемняющееся салонное зеркало заднего вида и пр. Через каждые 10 000 км пробега C4 Sedan меняется моторное масло (5 500-6 000 рублей), через каждые 20 000 км – плановое ТО (12-13 тыс. рублей – ТО1, порядка 17 тыс. рублей – ТО2).  
2017-07-02
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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