PSA покажет кроссовер DS 7 в Женеве

Концерн Peugeot Citroen, которому принадлежит марка DS, привезет на автосалон среднеразмерный кроссовер. По некоторым данным, новинка DS 7 поступит в продажу в 2018 году и будет конкурировать с Audi Q5, BMW X3, Mercedes-Benz GLC, Lexus NX.
DS 7 будет построен на платформе EMP2 и станет флагманом линейки марки, в которую входят DS 3, DS 4 и DS5, а также DS 6, продающийся в Китае. Ожидается, что именно на DS 7 дебютирует новый 1,5-литровый дизель DVR и гибридная силовая установка. Кроме того, планируется применение на новом кроссовере 8-ступенчатого «автомата».
Автомобиль должен получить полностью цифровую панель приборов, систему полуавтономного вождения DS Pilot и новую подвеску. Дизайн экстерьера и интерьера нового DS 7 должен быть выполнен в стилистике концепт-кара DS Wild Rubis, который был показан в Шанхае в 2013 году.
Нормальный автосалон, месяц назад купил тут NISSAN SENTRA за 900тыс 1,6 л 117 л.с. 5MT. Отличная машина, ухоженная, надежная, едет без проблем. Я доволен полностью своей покупкой. Не жалею, что купил с этого салона. Ребята тут отлично работают, да и выбор машин достойный. Все показали, рассказали, предоставили ...
Привет всем!У меня такая проблема на магнуме 440,2005года, когда пробуксовывает заднее колесо на панеле засвечивается знак стоп впоследствии чего неработает автомат и притормажевает колесо, но стоит выключить зажигание и включить обратно проблема изчезает.Но даже если не пробуксовывать, а просто нажать ...
DS 7 будет построен на платформе EMP2 и станет флагманом линейки марки, в которую входят DS 3, DS 4 и DS5, а также DS 6, продающийся в Китае. Ожидается, что именно на DS 7 дебютирует новый 1,5-литровый дизель DVR и гибридная силовая установка. Кроме того, планируется применение на новом кроссовере 8-ступенчатого «автомата». Автомобиль должен получить полностью цифровую панель приборов, систему полуавтономного вождения DS Pilot и новую подвеску. Дизайн экстерьера и интерьера нового DS 7 должен быть выполнен в стилистике концепт-кара DS Wild Rubis, который был показан в Шанхае в 2013 году.
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