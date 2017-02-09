9 февраля 2017, 16:47

PSA покажет кроссовер DS 7 в Женеве

Концерн Peugeot Citroen, которому принадлежит марка DS, привезет на автосалон среднеразмерный кроссовер. По некоторым данным, новинка DS 7 поступит в продажу в 2018 году и будет конкурировать с Audi Q5, BMW X3, Mercedes-Benz GLC, Lexus NX.
DS 7 будет построен на платформе EMP2 и станет флагманом линейки марки, в которую входят DS 3, DS 4 и DS5, а также DS 6, продающийся в Китае. Ожидается, что именно на DS 7 дебютирует новый 1,5-литровый дизель DVR и гибридная силовая установка. Кроме того, планируется применение на новом кроссовере 8-ступенчатого «автомата».
 
Автомобиль должен получить полностью цифровую панель приборов, систему полуавтономного вождения DS Pilot и новую подвеску. Дизайн экстерьера и интерьера нового DS 7 должен быть выполнен в стилистике концепт-кара DS Wild Rubis, который был показан в Шанхае в 2013 году.
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PSA покажет кроссовер DS 7 в Женеве
DS 7 будет построен на платформе EMP2 и станет флагманом линейки марки, в которую входят DS 3, DS 4 и DS5, а также DS 6, продающийся в Китае. Ожидается, что именно на DS 7 дебютирует новый 1,5-литровый дизель DVR и гибридная силовая установка. Кроме того, планируется применение на новом кроссовере 8-ступенчатого «автомата». Автомобиль должен получить полностью цифровую панель приборов, систему полуавтономного вождения DS Pilot и новую подвеску. Дизайн экстерьера и интерьера нового DS 7 должен быть выполнен в стилистике концепт-кара DS Wild Rubis, который был показан в Шанхае в 2013 году.
2017-02-09
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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