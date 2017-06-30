ПТК и РАМК помогут в дороге
Чтобы принять участие в акции, нужно не меньше трех раз за период с 1 по 31 июля 2017 года приобрести топливо на сумму 500 рублей и более на любых АЗС ПТК Санкт-Петербурга и Ленинградской области.Регистрируйте полученные чеки на странице акции. Все три кассовых чека должны быть зарегистрированы единовременно в июле.
Получайте подарки от «Русского АвтоМотоКлуба», федерального оператора экстренной технической помощи и эвакуации на дорогах России и Европы. Во-первых, вас ждет гарантированный подарок – возможность в течение шести месяцев бесплатно пользоваться сервисом РАМК по подвозу топлива ПТК к местонахождению вашего авто.
Кроме того, каждый, зарегистрировавший чеки, автоматически становится участником розыгрыша 500 карт РАМК «Стандарт», которые включают весь комплекс услуг экстренной технической помощи и эвакуации, а также круглосуточную помощь автомехаников и автоюристов по телефону. Срок действия карты - три месяца с момента активации.
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