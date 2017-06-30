30 июня 2017, 16:47

ПТК и РАМК помогут в дороге

ПТК и «Русский АвтоМотоКлуб» (РАМК) объединились, чтобы доставить топливо с АЗС ПТК доставят прямо к вашему автомобилю. Теперь можно не беспокоиться о том, что бак опустел в дороге.
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Чтобы принять участие в акции, нужно не меньше трех раз за период с 1 по 31 июля 2017 года  приобрести топливо на сумму 500 рублей и более на любых АЗС ПТК Санкт-Петербурга и Ленинградской области.Регистрируйте полученные чеки на странице акции. Все три кассовых чека должны быть зарегистрированы единовременно в июле.

Получайте подарки от «Русского АвтоМотоКлуба», федерального оператора экстренной технической помощи и эвакуации на дорогах России и Европы. Во-первых, вас ждет гарантированный подарок – возможность в течение шести месяцев бесплатно пользоваться сервисом РАМК по подвозу топлива ПТК к местонахождению вашего авто.

Кроме того, каждый, зарегистрировавший чеки, автоматически становится участником розыгрыша 500 карт РАМК «Стандарт», которые включают весь комплекс услуг экстренной технической помощи и эвакуации, а также круглосуточную помощь автомехаников и автоюристов по телефону. Срок действия  карты - три месяца с момента активации.

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Отзывы по теме
Исток Мастер в Митино
Мчались на прошлых выходных по трассе и камушек в стекло попал, в итоге...ремонт лобового стекла потребовался. Как всегда выручили ребята из этого автосервиса. Работают быстро, качественно и недорого. Так что автосервис хороший , всем довольны.
Liyovkin
загорелось brake и аккумулятор на панели
Причина найдена. Это предохранитель ALT S 10 A.
Полина.
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ПТК и РАМК помогут в дороге
Чтобы принять участие в акции, нужно не меньше трех раз за период с 1 по 31 июля 2017 года  приобрести топливо на сумму 500 рублей и более на любых АЗС ПТК Санкт-Петербурга и Ленинградской области.Регистрируйте полученные чеки на странице акции. Все три кассовых чека должны быть зарегистрированы единовременно в июле. Получайте подарки от «Русского АвтоМотоКлуба», федерального оператора экстренной технической помощи и эвакуации на дорогах России и Европы. Во-первых, вас ждет гарантированный подарок – возможность в течение шести месяцев бесплатно пользоваться сервисом РАМК по подвозу топлива ПТК к местонахождению вашего авто.Кроме того, каждый, зарегистрировавший чеки, автоматически становится участником розыгрыша 500 карт РАМК «Стандарт», которые включают весь комплекс услуг экстренной технической помощи и эвакуации, а также круглосуточную помощь автомехаников и автоюристов по телефону. Срок действия  карты - три месяца с момента активации.
2017-06-30
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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