8 февраля 2017, 23:07

ПТК приглашает на нефтебазу

Вам интересно, как бензин попадает на АЗС? Желаете знать, как он хранится, перед тем как попасть в бак вашего автомобиля? Всё, что вы хотели знать о топливе, но не знали, у кого и как спросить.

12 февраля 2017 года специально для самых пытливых умов ПТК организовывает очередную экскурсию на нефтебазу «Ручьи». Компания расскажет о том:

- как работают современные АЗС;
- как производится приём и хранение топлива;
- что такое инновационные технологии в области приема, хранения и отпуска нефтепродуктов на нефтебазах и на автозаправочных комплексах
- как выглядит и работает лаборатория контроля качества.

Подробности о том, как попасть на экскурсию, – в группе ПТК в социальной сети «Вконтакте»: https://vk.com/ptk_ru

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ПТК приглашает на нефтебазу
12 февраля 2017 года специально для самых пытливых умов ПТК организовывает очередную экскурсию на нефтебазу «Ручьи». Компания расскажет о том:- как работают современные АЗС; - как производится приём и хранение топлива;- что такое инновационные технологии в области приема, хранения и отпуска нефтепродуктов на нефтебазах и на автозаправочных комплексах- как выглядит и работает лаборатория контроля качества.Подробности о том, как попасть на экскурсию, – в группе ПТК в социальной сети «Вконтакте»: https://vk.com/ptk_ru
2017-02-08
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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