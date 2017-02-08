ПТК приглашает на нефтебазу

Вам интересно, как бензин попадает на АЗС? Желаете знать, как он хранится, перед тем как попасть в бак вашего автомобиля? Всё, что вы хотели знать о топливе, но не знали, у кого и как спросить.
12 февраля 2017 года специально для самых пытливых умов ПТК организовывает очередную экскурсию на нефтебазу «Ручьи». Компания расскажет о том:
- как работают современные АЗС; - как производится приём и хранение топлива; - что такое инновационные технологии в области приема, хранения и отпуска нефтепродуктов на нефтебазах и на автозаправочных комплексах - как выглядит и работает лаборатория контроля качества.
Подробности о том, как попасть на экскурсию, – в группе ПТК в социальной сети «Вконтакте»: https://vk.com/ptk_ru
Привет всем!У меня такая проблема на магнуме 440,2005года, когда пробуксовывает заднее колесо на панеле засвечивается знак стоп впоследствии чего неработает автомат и притормажевает колесо, но стоит выключить зажигание и включить обратно проблема изчезает.Но даже если не пробуксовывать, а просто нажать ...
12 февраля 2017 года специально для самых пытливых умов ПТК организовывает очередную экскурсию на нефтебазу «Ручьи». Компания расскажет о том:- как работают современные АЗС; - как производится приём и хранение топлива;- что такое инновационные технологии в области приема, хранения и отпуска нефтепродуктов на нефтебазах и на автозаправочных комплексах- как выглядит и работает лаборатория контроля качества.Подробности о том, как попасть на экскурсию, – в группе ПТК в социальной сети «Вконтакте»: https://vk.com/ptk_ru
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