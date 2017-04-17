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17 апреля 2017, 14:38

Путепровод на М-11 построят из прочных бетонных блоков

Бетонный блок для строительства путепровода на 6-м этапе трассы М-11 «Москва – Санкт-Петербург» успешно прошел все испытания. Исследования проводились на специальном образце, имеющем две стороны для тестирования.
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Первая спроектирована как полноразмерная модель участка переходной плиты и испытывалась на изгиб для подтверждения расчетных параметров, принятых при ее проектировании. Вторая – образец для изучения работы конструкции с продольной и поперечной стеклопластиковой арматурой при нагрузке в условиях преобладающего действия поперечной силы.

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Эксперимент показал соответствие образца проекту по параметрам прочности, трещиностойкости и деформативности. Это позволит использовать аналогичные конструкции при строительстве путепровода на 513 км новой скоростной магистрали М-11 «Москва – Санкт-Петербург». Установка блоков запланирована на весну-лето 2017 года.

Применение в конструкции композитной арматуры позволит увеличить срок службы конструкций и, соответственно, снизит эксплуатационные затраты. Это достигается, прежде всего, за счет более высокой коррозионной стойкости арматуры. В дальнейшем, когда конструкции с композитной арматурой будут полностью исследованы, специалисты попробуют уменьшить расход арматуры.

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Путепровод на М-11 построят из прочных бетонных блоков
Первая спроектирована как полноразмерная модель участка переходной плиты и испытывалась на изгиб для подтверждения расчетных параметров, принятых при ее проектировании. Вторая – образец для изучения работы конструкции с продольной и поперечной стеклопластиковой арматурой при нагрузке в условиях преобладающего действия поперечной силы. {{material_118773}}Эксперимент показал соответствие образца проекту по параметрам прочности, трещиностойкости и деформативности. Это позволит использовать аналогичные конструкции при строительстве путепровода на 513 км новой скоростной магистрали М-11 «Москва – Санкт-Петербург». Установка блоков запланирована на весну-лето 2017 года. Применение в конструкции композитной арматуры позволит увеличить срок службы конструкций и, соответственно, снизит эксплуатационные затраты. Это достигается, прежде всего, за счет более высокой коррозионной стойкости арматуры. В дальнейшем, когда конструкции с композитной арматурой будут полностью исследованы, специалисты попробуют уменьшить расход арматуры.
2017-04-17
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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