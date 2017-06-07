Путепровод на Поклонногорской сдадут в эксплуатацию к концу 2017-го
Как информирует пресс-служба Комитета по развитию транспортной инфраструктуры, работы по строительству переправы выполнены на 50 %. В эти дни завершаются работы по переустройству инженерных коммуникаций. Рабочим осталось выполнить бетонирование плиты проезжей части, устройство подходов к путепроводу, асфальтобетонного покрытия и барьерного ограждения.
Долгожданный 387-метровый путепровод в створе Поклонногорской улицы соединит Приморский и Выборгский районы Северной столицы. Развяжет в 2 уровнях транспортный поток, следующий по Поклонногорской улице, а также создаст полноценный выход из Приморского района, дублирующий перегруженную трафиком Светлановскую площадь.
Его возведение началось 5 лет назад, однако, не все пошло гладко - ОАО «Мостотряд №19» (генподрядчик) не выполнило свои обязательства и остановило строительство.
В июле прошлого года «Дирекция транспортного строительства» заключила государственный контракт на завершение строительства путепровода с другой компанией - «ПО «Возрождение».
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