23 июня 2017, 13:39

Qoros выпустит 2 электрокара

Китайский машиностроительный бренд намерен увеличить присутствие на рынке посредством выпуска нового кроссовера и электрического седана. Шпионские снимки обнародованы некоторыми СМИ.
^
По информации китайских источников, под капотом кроссовера может разместиться 1,5-литровый бензиновый агрегат, который сочетается с роботизированной трансмиссией или «механикой». Есть вероятность, что новинку оборудуют переднеприводным механизмом.
 
Над новинками работали инженеры компаний Chery и Kenon. Возможно, что кроссовер построят на архитектуре Chery Tiggo 7, а базой для седана послужит Chery Arrizo 5. Поводом для предположения стало то, что указанный двигатель установлен на кроссовере Chery Tiggo 7, где его производительность достигает 147 или 152 л.с.
 
Электрический седан должен получит тот же мотор, что и Chery Arrizo 5e. Скорее всего, это будет силовая установка мощностью 122 л.с. Считается, что 4-дверная версия Qoros при полном заряде сможет преодолеть 350 км.
 
Премьера нового представителя SUV пройдет ближайшей осенью , а дата презентации седана не определена.

В избранное

Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Авторитет (автомобили с пробегом) | отзывы
ШАРЛАТАНЫ!!!!!! Заговорят и не заметите. Плохие отзывы подчищают. Максим, с виду приятный человек а на самом деле опасный человек. Подумали бы о своих близких - ведь наши проклятия на вас упадут рано или поздно. Прочитайте про этот автосалон на другом сайте. Муж заболел. Ведь даже предложили им аннулировать ...
Эльвира
Озвучена цена обновленного Haval H6
Конечно, +машина+не+плохая.+Но+ценник+бы+пониже.
Карабас
Первая машина: иномарка или убитый ВАЗ?
| Кому: Николай0808, Вам-то чего бояться плохих дорог на Хавале? Кроме всего прочего, там же, я наколько знаю, оцинковка кузова идет, даже если из-под колес других машин что-то будет вылетать, сколы ржаветь не будут.
Никитин
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры Аренда и прокат авто Автоклубы и форумы автозавчастей Автосервисы и магазины автозапчастей
Главные материалы
Тест-драйв BMW 520d xDrive: баварский рецепт
Больше прав для мото. Как обезопасить двухколесники?
Получаете ли Вы "письма счастья"?
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс F
Aston Martin Rapide и еще 14 моделей
Класс D Premium
Alfa Romeo Alfa 159 и еще 24 модели
Класс Купе спортивно-представительские
Aston Martin DBS и еще 27 моделей
Класс Среднеразмерные фургоны
Citroen Jumper и еще 12 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого, налог
 

в Москве
Рассчитать размер налога на автомобиль
Qoros выпустит 2 электрокара
По информации китайских источников, под капотом кроссовера может разместиться 1,5-литровый бензиновый агрегат, который сочетается с роботизированной трансмиссией или «механикой». Есть вероятность, что новинку оборудуют переднеприводным механизмом. Над новинками работали инженеры компаний Chery и Kenon. Возможно, что кроссовер построят на архитектуре Chery Tiggo 7, а базой для седана послужит Chery Arrizo 5. Поводом для предположения стало то, что указанный двигатель установлен на кроссовере Chery Tiggo 7, где его производительность достигает 147 или 152 л.с. Электрический седан должен получит тот же мотор, что и Chery Arrizo 5e. Скорее всего, это будет силовая установка мощностью 122 л.с. Считается, что 4-дверная версия Qoros при полном заряде сможет преодолеть 350 км. Премьера нового представителя SUV пройдет ближайшей осенью , а дата презентации седана не определена.
2017-06-23
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту Условия использования
Уфа Пенза Омск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007— 2017 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG