23 июня 2017, 13:39
Qoros выпустит 2 электрокара
Китайский машиностроительный бренд намерен увеличить присутствие на рынке посредством выпуска нового кроссовера и электрического седана. Шпионские снимки обнародованы некоторыми СМИ.
По информации китайских источников, под капотом кроссовера может разместиться 1,5-литровый бензиновый агрегат, который сочетается с роботизированной трансмиссией или «механикой». Есть вероятность, что новинку оборудуют переднеприводным механизмом.
Над новинками работали инженеры компаний Chery и Kenon. Возможно, что кроссовер построят на архитектуре Chery Tiggo 7, а базой для седана послужит Chery Arrizo 5. Поводом для предположения стало то, что указанный двигатель установлен на кроссовере Chery Tiggo 7, где его производительность достигает 147 или 152 л.с.
Электрический седан должен получит тот же мотор, что и Chery Arrizo 5e. Скорее всего, это будет силовая установка мощностью 122 л.с. Считается, что 4-дверная версия Qoros при полном заряде сможет преодолеть 350 км.
Премьера нового представителя SUV пройдет ближайшей осенью , а дата презентации седана не определена.
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