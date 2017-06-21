21 июня 2017, 14:25

Рабочим завода Ford выдали 3D-очки

Пока аксессуар поступил только на площадку в Набережных Челнах, где собирают EcoSport и Fiesta. Очки дополненной реальности необходимы для того, чтобы «оптимизировать процесс поставки необходимых деталей».
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  Рабочим завода Ford выдали 3D-очки Ford Рабочим завода Ford выдали 3D-очки
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Эксперимент соответствует технологии цифровой комплектации «Pick by vision» («склад в поле зрения»). По мысли инициаторов, он позволит повысить эффективность логистических процессов и оперативно адаптировать склад к новым задачам, например, к постановке на конвейер новых моделей бренда.
 
Работнику склада на стекло 3D-очков выводится требуемые детали, их количество. Здесь же, в поле зрения человека, указано место, откуда рабочий может взять отображаемую деталь, а навигационная стрелка указывает направление поиска необходимой ячейки. Взяв из нее деталь, оператор подтверждает выполнение операции голосом или жестами, например, произнеся вслух количество взятых изделий, чтобы потом повторить эту операцию уже со следующей ячейкой. Процесс выполнения заказа отображается на виртуальном дисплее, который доступен оператору в любой момент. Когда заказ собран, система делает соответствующее сообщение.
 
Эксперимент продлится до конца года. Если он окажется успешным, то 3D-очки отправят на другие предприятия Ford Sollers.
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Рабочим завода Ford выдали 3D-очки
Эксперимент соответствует технологии цифровой комплектации «Pick by vision» («склад в поле зрения»). По мысли инициаторов, он позволит повысить эффективность логистических процессов и оперативно адаптировать склад к новым задачам, например, к постановке на конвейер новых моделей бренда. Работнику склада на стекло 3D-очков выводится требуемые детали, их количество. Здесь же, в поле зрения человека, указано место, откуда рабочий может взять отображаемую деталь, а навигационная стрелка указывает направление поиска необходимой ячейки. Взяв из нее деталь, оператор подтверждает выполнение операции голосом или жестами, например, произнеся вслух количество взятых изделий, чтобы потом повторить эту операцию уже со следующей ячейкой. Процесс выполнения заказа отображается на виртуальном дисплее, который доступен оператору в любой момент. Когда заказ собран, система делает соответствующее сообщение. Эксперимент продлится до конца года. Если он окажется успешным, то 3D-очки отправят на другие предприятия Ford Sollers.
2017-06-21
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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