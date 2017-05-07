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7 мая 2017, 08:30
«Леер-2» на шасси «Тигра» поступил на вооружение ульяновских десантников
Российская армия продолжает пополняться новейшими мобильными автоматизированными комплексами радиоэлектронной борьбы «Леер-2». Свежую партию бронеавтомобилей, оборудованных данной системой РЭБ, получила Ульяновская десантно-штурмовая бригада ВДВ.
Комплекс «Леер-2» базируется на шасси бронеавтомобиля «Тигр-М». Экипаж – 2 человека. Он предназначен для радиоразведки источников радиоизлучений, постановки помех и радиоподавления радиоэлектронных средств противника, в том числе и систем мобильной связи. Также «Леер-2» создает помеховую обстановку по время перемещения техники, оценивает электромагнитную обстановку.
Данный комплекс, смонтированный на шасси «Тигра», по оценке представителей Минобороны, не имеет аналогов за рубежом. При этом в распоряжение воинских частей армии уже начала поступать система следующего поколения «Леер-3», построенная на базе «КамАЗ-5350» и работающая в паре с несколькими беспилотниками.
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Надо ли обкатывать летние шины сразу после покупки?
28.04.2017, 10:59
Проезд по выделенкам могут сделать свободным
28.04.2017, 09:34
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27.04.2017, 11:20
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27.04.2017, 09:29
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