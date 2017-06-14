14 июня 2017, 16:51

Range Rover Evoque и Land Rover Discovery Sport получили новые двигатели

2 двигателя Ingenium имеют 4 цилиндра и работают на бензине, мотор мощностью 240 л.с. – на «тяжелом» топливе. Ими будут оснащаться автомобили 2018 модельного года.
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Range Rover Evoque и Land Rover Discovery Sport получили новые двигатели Land Rover Discovery Sport, Land Rover Range Rover
Моторы Ingenium впервые становятся доступны для Land Rover. Предполагается, что они будут способствовать новым динамическим свойствам названных моделей, с другой стороны, соответствовать ужесточающимся экологическим правилам и нормам, в первую очередь, в европейских государствах.
 
Сборка новых бензиновых моторов налажена в специализированном центре по производству двигателей в британском Вулверхэмптоне.
 
Новая генерация Range Rover Evoque, напомним, в мае этого года начала проходить тесты. Новинка, судя по опубликованным в открытых источниках изображениям, получит немного увеличенные в сравнении предшественником габариты. Одновременно появится новая оптика, бампера и увеличенные воздухозаборники.
 
Под капотом модели расположится турбированный двигатель объемом 2 литра, который генерирует от 200 до 250 л.с. В дальнейшем будет предложена гибридная и электрическая модификации.
 
Официально Range Rover Evoque будет презентован в 2018 году, а в дилерские центры модель отправят в начале 2019 года.
 
Одновременно разработчики трудятся над «заряженной» модификацией Land Rover Discovery, имеющей индекс SVX. Она будет ориентирована на преодоление более тяжелого бездорожья, чем то, на которое рассчитан серийный автомобиль.
 
По мнению экспертов, Land Rover уже де-факто анонсировал новинку, представив в Женеве концепт Discovery Project Hero – прототип внедорожника, разработанного для австрийского Красного Креста. Сейчас концепт проходит суровые тесты в полевых условиях – он отправился на службу в рядах спасателей в австрийские горы.

Комплектации и технические характеристики

Land Rover Discovery Sport SE 2.2 AT 4x4Land Rover Range Rover Vogue SE 5.0 AT 4x4
Год выпуска, с2015 2015
Год выпуска, по2016 2016
Кузовкроссовер внедорожник
Количество дверей/мест5/7 5/5
Тип двигателядизельный бензиновый
Мощность, л.с./ об/мин150 510
Объем двигателя2179 4999
Тип трансмисииавтоматическая, 9-ступенчатая Автоматическая, 8-ступенчатая
Приводполный полный
Городской цикл7.2 20.6
Загородный цикл5.3 9.9
Смешанный цикл6.0 13.8
Топливодизель АИ-95
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Форум Land Rover Range Rover
Сильное признание от владельцы Рэнджровера - что для внедорожья у него другое авто :) ) )
Farion
Range Rover Long: внедорожный «лимузин»
Хороший автомобиль нареканий нет
Константин
Переезд из Европы в Россию.
Добрый день! Извиняюсь, если уже подобная тема обсуждалась. Прошу Вашего профессионального совета. Ситуация такая, мой жених гражданин Австрии и сейчас организовываем его переезд в Россию. Соответственно он хочет забрать машину с собой. Какие могу возникнуть трудности? И как лучше все организовать? И ...
Victoria)
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Range Rover Evoque и Land Rover Discovery Sport получили новые двигатели
Моторы Ingenium впервые становятся доступны для Land Rover. Предполагается, что они будут способствовать новым динамическим свойствам названных моделей, с другой стороны, соответствовать ужесточающимся экологическим правилам и нормам, в первую очередь, в европейских государствах. Сборка новых бензиновых моторов налажена в специализированном центре по производству двигателей в британском Вулверхэмптоне. Новая генерация Range Rover Evoque, напомним, в мае этого года начала проходить тесты. Новинка, судя по опубликованным в открытых источниках изображениям, получит немного увеличенные в сравнении предшественником габариты. Одновременно появится новая оптика, бампера и увеличенные воздухозаборники. Под капотом модели расположится турбированный двигатель объемом 2 литра, который генерирует от 200 до 250 л.с. В дальнейшем будет предложена гибридная и электрическая модификации. Официально Range Rover Evoque будет презентован в 2018 году, а в дилерские центры модель отправят в начале 2019 года. Одновременно разработчики трудятся над «заряженной» модификацией Land Rover Discovery, имеющей индекс SVX. Она будет ориентирована на преодоление более тяжелого бездорожья, чем то, на которое рассчитан серийный автомобиль. По мнению экспертов, Land Rover уже де-факто анонсировал новинку, представив в Женеве концепт Discovery Project Hero – прототип внедорожника, разработанного для австрийского Красного Креста. Сейчас концепт проходит суровые тесты в полевых условиях – он отправился на службу в рядах спасателей в австрийские горы.
2017-06-14
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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