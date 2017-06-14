14 июня 2017, 16:51
Range Rover Evoque и Land Rover Discovery Sport получили новые двигатели
2 двигателя Ingenium имеют 4 цилиндра и работают на бензине, мотор мощностью 240 л.с. – на «тяжелом» топливе. Ими будут оснащаться автомобили 2018 модельного года.
Моторы Ingenium впервые становятся доступны для Land Rover. Предполагается, что они будут способствовать новым динамическим свойствам названных моделей, с другой стороны, соответствовать ужесточающимся экологическим правилам и нормам, в первую очередь, в европейских государствах.
Сборка новых бензиновых моторов налажена в специализированном центре по производству двигателей в британском Вулверхэмптоне.
Новая генерация Range Rover Evoque, напомним, в мае этого года начала проходить тесты. Новинка, судя по опубликованным в открытых источниках изображениям, получит немного увеличенные в сравнении предшественником габариты. Одновременно появится новая оптика, бампера и увеличенные воздухозаборники.
Под капотом модели расположится турбированный двигатель объемом 2 литра, который генерирует от 200 до 250 л.с. В дальнейшем будет предложена гибридная и электрическая модификации.
Официально Range Rover Evoque будет презентован в 2018 году, а в дилерские центры модель отправят в начале 2019 года.
Одновременно разработчики трудятся над «заряженной» модификацией Land Rover Discovery, имеющей индекс SVX. Она будет ориентирована на преодоление более тяжелого бездорожья, чем то, на которое рассчитан серийный автомобиль.
По мнению экспертов, Land Rover уже де-факто анонсировал новинку, представив в Женеве концепт Discovery Project Hero – прототип внедорожника, разработанного для австрийского Красного Креста. Сейчас концепт проходит суровые тесты в полевых условиях – он отправился на службу в рядах спасателей в австрийские горы.
Комплектации и технические характеристики
|Land Rover Discovery Sport SE 2.2 AT 4x4
|Land Rover Range Rover Vogue SE 5.0 AT 4x4
|Год выпуска, с
|2015
|2015
|Год выпуска, по
|2016
|2016
|Кузов
|кроссовер
|внедорожник
|Количество дверей/мест
|5/7
|5/5
|Тип двигателя
|дизельный
|бензиновый
|Мощность, л.с./ об/мин
|150
|510
|Объем двигателя
|2179
|4999
|Тип трансмисии
|автоматическая, 9-ступенчатая
|Автоматическая, 8-ступенчатая
|Привод
|полный
|полный
|Городской цикл
|7.2
|20.6
|Загородный цикл
|5.3
|9.9
|Смешанный цикл
|6.0
|13.8
|Топливо
|дизель
|АИ-95
|Перейти к сравнению и всем характеристикам
Читайте по теме
Компания Jaguar Land Rover анонсирует запуск сервис-пакетов для всего модельного ряда
20.03.2017, 03:43
«Jaguar Land Rover Россия» представляет уникальные условия покупки Range Rover Evoque и Range Rover Sport
13.03.2017, 16:23
Что значил 2016 год для Jaguar Land Rover Россия
12.10.2016, 11:10
На «Ленд Роверах», да по доломитовому карьеру
06.06.2016, 21:55
Jaguar Land Rover построил крупнейший в Европе учебный автодром
20.10.2015, 09:17
Полное погружение в мир Jaguar Land Rover
13.09.2014, 09:12
Читайте по теме
Компания Jaguar Land Rover анонсирует запуск сервис-пакетов для всего модельного ряда
20.03.2017, 03:43
«Jaguar Land Rover Россия» представляет уникальные условия покупки Range Rover Evoque и Range Rover Sport
13.03.2017, 16:23
Что значил 2016 год для Jaguar Land Rover Россия
12.10.2016, 11:10
На «Ленд Роверах», да по доломитовому карьеру
06.06.2016, 21:55
Jaguar Land Rover построил крупнейший в Европе учебный автодром
20.10.2015, 09:17
Полное погружение в мир Jaguar Land Rover
13.09.2014, 09:12
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
Сильное признание от владельцы Рэнджровера - что для внедорожья у него другое авто :) ) )
Хороший автомобиль нареканий нет
Добрый день! Извиняюсь, если уже подобная тема обсуждалась. Прошу Вашего профессионального совета. Ситуация такая, мой жених гражданин Австрии и сейчас организовываем его переезд в Россию. Соответственно он хочет забрать машину с собой. Какие могу возникнуть трудности? И как лучше все организовать? И ...
Интересные разделы
АвтоМосква Land Rover Автомудрость Land Rover АвтоПитер Land Rover Дизайн и тюнинг Land Rover Новинки и концепт кары Land Rover Новости и акции автосалонов Land Rover Автосалоны и дилеры марки Land Rover Аренда и прокат авто марки Land Rover Автоклубы и форумы автозавчастей марки Land Rover Автосервисы и магазины автозапчастей марки Land Rover
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого, налог
в Москве
в Москве
В избранное