Range Rover Evoque II вышел на тесты

Фотошпионам удалось сделать снимки прототипа Range Rover Evoque II во время тестирования. Снимки новинки уже появились в сети. Предполагается, что презентация автомобиля состоится во втором полугодии 2018 года.
Машина будет выпускаться в гибридной и электрической модификациях, об этом будет говорить значок «Высокое напряжение». По предварительной информации, автомобиль получит 4-цилиндровыми бензиновый и дизельный двигатели Ingenium.
Модель будет основана на платформе с широкими арками. Расстояние между осями колес не изменится, однако задняя часть может приподняться.
Отметим, что авто появилось на рынке через 3 года после приобретения концерном Tata компании Jaguar Land Rover у Ford.
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Машина будет выпускаться в гибридной и электрической модификациях, об этом будет говорить значок «Высокое напряжение». По предварительной информации, автомобиль получит 4-цилиндровыми бензиновый и дизельный двигатели Ingenium. Модель будет основана на платформе с широкими арками. Расстояние между осями колес не изменится, однако задняя часть может приподняться. Отметим, что авто появилось на рынке через 3 года после приобретения концерном Tata компании Jaguar Land Rover у Ford.
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