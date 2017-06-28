28 июня 2017, 18:04

Range Rover Velar оснастили новым двигателем

Бензиновый двигатель Ingenium, который поставят на новинку, обладает мощностью 300 л.с. На российском рынке такая модификация станет доступна осенью нынешнего года.
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2-литровый 4-цилиндровый бензиновый двигатель отличается крутящим моментом 400 Нм и способен разогнать автомобиль с 0 до 100 км/ч за 6 сек.
 
Напомним, что российские дилеры Jaguar Land Rover начали прием предварительных заказов на Velar в марте, продажи стартуют осенью. Стартовая стоимость модели составляет 3 880 000 рублей. На российском рынке новинка будет иметь комплектации Base, S, SE, R-Dynamic Base, R-Dynamic S, R-Dynamic SE, R-Dynamic HSE и ограниченную версию First Edition.
 
Базовая комплектация Range Rover Velar имеет два 10-дюймовых сенсорных дисплея высокого разрешения; систему доступа и пуска двигателя без ключа; светодиодные головные фары с дневными ходовыми огнями; рулевое колесо с отделкой кожей и функцией подогрева; сиденья с отделкой кожей Luxtec и замшей; 18-дюймовые колесные диски; функцию стояночного обогрева с дистанционным управлением; подогрев лобового стекла; систему адаптации к дорожным условиям Terrain Response; систему адаптивного управления подвеской Adaptive Dynamics; систему контроля давления в шинах; систему автономного экстренного торможения (AEB); предупреждение о выезде за пределы полосы движения; функцию помощи при трогании с места на скользкой поверхности Low Traction Launch.
 
Покупателям доступно 6 двигателей - от 2-литрового дизельного Ingenium мощностью 180 л.с. до V6 c нагнетателем объемом 3 литра и мощностью 380 л.с.
 
Отметим, что новый среднеразмерный внедорожник Velar – четвертый автомобиль в семействе Range Rover, который займет нишу между Evoque и Sport.

Комплектации и технические характеристики

Land Rover Range Rover Velar R-Dynamic SE 3.0 AT 4x4
Год выпуска, с2017
Год выпуска, по2018
Кузоввнедорожник
Количество дверей/мест5/5
Тип двигателябензиновый
Мощность, л.с./ об/мин380
Объем двигателя2995
Тип трансмисииАвтоматическая, 8-ступенчатая
Приводполный
Городской цикл12.7
Загородный цикл7.5
Смешанный цикл9.4
ТопливоАИ-95
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Range Rover Velar оснастили новым двигателем
2-литровый 4-цилиндровый бензиновый двигатель отличается крутящим моментом 400 Нм и способен разогнать автомобиль с 0 до 100 км/ч за 6 сек. Напомним, что российские дилеры Jaguar Land Rover начали прием предварительных заказов на Velar в марте, продажи стартуют осенью. Стартовая стоимость модели составляет 3 880 000 рублей. На российском рынке новинка будет иметь комплектации Base, S, SE, R-Dynamic Base, R-Dynamic S, R-Dynamic SE, R-Dynamic HSE и ограниченную версию First Edition. Базовая комплектация Range Rover Velar имеет два 10-дюймовых сенсорных дисплея высокого разрешения; систему доступа и пуска двигателя без ключа; светодиодные головные фары с дневными ходовыми огнями; рулевое колесо с отделкой кожей и функцией подогрева; сиденья с отделкой кожей Luxtec и замшей; 18-дюймовые колесные диски; функцию стояночного обогрева с дистанционным управлением; подогрев лобового стекла; систему адаптации к дорожным условиям Terrain Response; систему адаптивного управления подвеской Adaptive Dynamics; систему контроля давления в шинах; систему автономного экстренного торможения (AEB); предупреждение о выезде за пределы полосы движения; функцию помощи при трогании с места на скользкой поверхности Low Traction Launch. Покупателям доступно 6 двигателей - от 2-литрового дизельного Ingenium мощностью 180 л.с. до V6 c нагнетателем объемом 3 литра и мощностью 380 л.с. Отметим, что новый среднеразмерный внедорожник Velar – четвертый автомобиль в семействе Range Rover, который займет нишу между Evoque и Sport.
2017-06-28
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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