28 июня 2017, 18:04
Range Rover Velar оснастили новым двигателем
Бензиновый двигатель Ingenium, который поставят на новинку, обладает мощностью 300 л.с. На российском рынке такая модификация станет доступна осенью нынешнего года.
2-литровый 4-цилиндровый бензиновый двигатель отличается крутящим моментом 400 Нм и способен разогнать автомобиль с 0 до 100 км/ч за 6 сек.
Напомним, что российские дилеры Jaguar Land Rover начали прием предварительных заказов на Velar в марте, продажи стартуют осенью. Стартовая стоимость модели составляет 3 880 000 рублей. На российском рынке новинка будет иметь комплектации Base, S, SE, R-Dynamic Base, R-Dynamic S, R-Dynamic SE, R-Dynamic HSE и ограниченную версию First Edition.
Базовая комплектация Range Rover Velar имеет два 10-дюймовых сенсорных дисплея высокого разрешения; систему доступа и пуска двигателя без ключа; светодиодные головные фары с дневными ходовыми огнями; рулевое колесо с отделкой кожей и функцией подогрева; сиденья с отделкой кожей Luxtec и замшей; 18-дюймовые колесные диски; функцию стояночного обогрева с дистанционным управлением; подогрев лобового стекла; систему адаптации к дорожным условиям Terrain Response; систему адаптивного управления подвеской Adaptive Dynamics; систему контроля давления в шинах; систему автономного экстренного торможения (AEB); предупреждение о выезде за пределы полосы движения; функцию помощи при трогании с места на скользкой поверхности Low Traction Launch.
Покупателям доступно 6 двигателей - от 2-литрового дизельного Ingenium мощностью 180 л.с. до V6 c нагнетателем объемом 3 литра и мощностью 380 л.с.
Отметим, что новый среднеразмерный внедорожник Velar – четвертый автомобиль в семействе Range Rover, который займет нишу между Evoque и Sport.
Комплектации и технические характеристики
|Land Rover Range Rover Velar R-Dynamic SE 3.0 AT 4x4
|Год выпуска, с
|2017
|Год выпуска, по
|2018
|Кузов
|внедорожник
|Количество дверей/мест
|5/5
|Тип двигателя
|бензиновый
|Мощность, л.с./ об/мин
|380
|Объем двигателя
|2995
|Тип трансмисии
|Автоматическая, 8-ступенчатая
|Привод
|полный
|Городской цикл
|12.7
|Загородный цикл
|7.5
|Смешанный цикл
|9.4
|Топливо
|АИ-95
|Все характеристики
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