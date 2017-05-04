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4 мая 2017, 11:47

Range Rover Velar получил сервисные пакеты

Российское подразделение JLR анонсирует цены на сервисные пакеты для нового внедорожника Range Rover Velar, продажи которого начнутся во всех официальных дилерских центрах компании осенью этого года. Стартовая цена набора составит 102 тыс. рублей.
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Сервисные пакеты позволяют сократить затраты на обслуживание автомобиля до 50%. В течение 5 лет или до достижения пробега в 120 000 км (в зависимости от того, что наступит раньше) автовладелец может получать регулярное обслуживание машины без каких-либо дополнительных расходов. Также пакет позволяет проходить периодическое обслуживание в соответствии с установленным межсервисным интервалом и временем в любом официальном дилерском центре компании.

При этом такая опция покрывает все обязательные базовые операции в рамках регулярного технического обслуживания– в его стоимость включены как работы, так и запасные части. Все операции выполняются квалифицированными специалистами с использованием оригинальных запасных частей с предоставлением гарантии на них.

Стоимость сервисного пакета для Range Rover Velar фиксирована в зависимости от типа двигателя и оплачивается единовременно. При продаже автомобиля сервисный пакет может быть передан новому владельцу. Больше всех придется заплатить за пакет кроссовера с 3-литровым 300-сильным дизелем: 144 тыс. рублей.

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Range Rover Velar получил сервисные пакеты
Сервисные пакеты позволяют сократить затраты на обслуживание автомобиля до 50%. В течение 5 лет или до достижения пробега в 120 000 км (в зависимости от того, что наступит раньше) автовладелец может получать регулярное обслуживание машины без каких-либо дополнительных расходов. Также пакет позволяет проходить периодическое обслуживание в соответствии с установленным межсервисным интервалом и временем в любом официальном дилерском центре компании. При этом такая опция покрывает все обязательные базовые операции в рамках регулярного технического обслуживания– в его стоимость включены как работы, так и запасные части. Все операции выполняются квалифицированными специалистами с использованием оригинальных запасных частей с предоставлением гарантии на них.Стоимость сервисного пакета для Range Rover Velar фиксирована в зависимости от типа двигателя и оплачивается единовременно. При продаже автомобиля сервисный пакет может быть передан новому владельцу. Больше всех придется заплатить за пакет кроссовера с 3-литровым 300-сильным дизелем: 144 тыс. рублей.
2017-05-04
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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