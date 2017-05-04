Range Rover Velar получил сервисные пакеты
Сервисные пакеты позволяют сократить затраты на обслуживание автомобиля до 50%. В течение 5 лет или до достижения пробега в 120 000 км (в зависимости от того, что наступит раньше) автовладелец может получать регулярное обслуживание машины без каких-либо дополнительных расходов. Также пакет позволяет проходить периодическое обслуживание в соответствии с установленным межсервисным интервалом и временем в любом официальном дилерском центре компании.
При этом такая опция покрывает все обязательные базовые операции в рамках регулярного технического обслуживания– в его стоимость включены как работы, так и запасные части. Все операции выполняются квалифицированными специалистами с использованием оригинальных запасных частей с предоставлением гарантии на них.
Стоимость сервисного пакета для Range Rover Velar фиксирована в зависимости от типа двигателя и оплачивается единовременно. При продаже автомобиля сервисный пакет может быть передан новому владельцу. Больше всех придется заплатить за пакет кроссовера с 3-литровым 300-сильным дизелем: 144 тыс. рублей.
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