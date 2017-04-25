23
25 апреля 2017, 09:21

Range Rover Velar тестируют в Нюрбургринге

Свидетелями испытаний «заряженной» модификации модели стали фотошпионы, которые распространили новые изображения новинки. Под плотным камуфляжем можно рассмотреть некоторые детали кузова.
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Предполагается, что Range Rover Velar получит увеличенные воздухозаборники, особого облика колёсные диски и усиленные тормоза. На опубликованных фотошпионами снимках некоторые разглядели кожаные сидения. Под капотом проходящей испытания версии Velar SVR установлен 5-литровый 567-сильный мотор, имеющий 680 Нм крутящего момента. Такой ДВС можно встретить на соплатформеннике Jaguar F-Pace SVR.
 
Напомним, что в Россию «обычная» версия Velar поступит осенью 2017 года. Уже известна минимальная цена новинки – 3 800 000 рублей. Уточним также, что в модельной линейке бренда новинка занимает место между Evoque и Sport. Velar.
 
Модель презентовалась в марте на Женевском автосалоне.
 
Добавим также, что по данным «Ассоциации европейского бизнеса» в 2016 году российские официальные дилеры Land Rover реализовали 9 122 автомобиля — продажи компании сократились на 21 % в сравнении с предшествующим годом.
Новинки и концепт кары Лендровер, Лэнд Ровер, Ленд Ровер Рендж Ровер

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Range Rover Velar тестируют в Нюрбургринге
Предполагается, что Range Rover Velar получит увеличенные воздухозаборники, особого облика колёсные диски и усиленные тормоза. На опубликованных фотошпионами снимках некоторые разглядели кожаные сидения. Под капотом проходящей испытания версии Velar SVR установлен 5-литровый 567-сильный мотор, имеющий 680 Нм крутящего момента. Такой ДВС можно встретить на соплатформеннике Jaguar F-Pace SVR. Напомним, что в Россию «обычная» версия Velar поступит осенью 2017 года. Уже известна минимальная цена новинки – 3 800 000 рублей. Уточним также, что в модельной линейке бренда новинка занимает место между Evoque и Sport. Velar. Модель презентовалась в марте на Женевском автосалоне. Добавим также, что по данным «Ассоциации европейского бизнеса» в 2016 году российские официальные дилеры Land Rover реализовали 9 122 автомобиля — продажи компании сократились на 21 % в сравнении с предшествующим годом.
2017-04-25
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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