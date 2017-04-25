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25 апреля 2017, 09:21
Range Rover Velar тестируют в Нюрбургринге
Свидетелями испытаний «заряженной» модификации модели стали фотошпионы, которые распространили новые изображения новинки. Под плотным камуфляжем можно рассмотреть некоторые детали кузова.
Предполагается, что Range Rover Velar получит увеличенные воздухозаборники, особого облика колёсные диски и усиленные тормоза. На опубликованных фотошпионами снимках некоторые разглядели кожаные сидения. Под капотом проходящей испытания версии Velar SVR установлен 5-литровый 567-сильный мотор, имеющий 680 Нм крутящего момента. Такой ДВС можно встретить на соплатформеннике Jaguar F-Pace SVR.
Напомним, что в Россию «обычная» версия Velar поступит осенью 2017 года. Уже известна минимальная цена новинки – 3 800 000 рублей. Уточним также, что в модельной линейке бренда новинка занимает место между Evoque и Sport. Velar.
Модель презентовалась в марте на Женевском автосалоне.
Добавим также, что по данным «Ассоциации европейского бизнеса» в 2016 году российские официальные дилеры Land Rover реализовали 9 122 автомобиля — продажи компании сократились на 21 % в сравнении с предшествующим годом.
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13.03.2017, 16:23
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Отзывы по теме
Сильное признание от владельцы Рэнджровера - что для внедорожья у него другое авто :) ) )
Хороший автомобиль нареканий нет
Добрый день! Извиняюсь, если уже подобная тема обсуждалась. Прошу Вашего профессионального совета. Ситуация такая, мой жених гражданин Австрии и сейчас организовываем его переезд в Россию. Соответственно он хочет забрать машину с собой. Какие могу возникнуть трудности? И как лучше все организовать? И ...
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