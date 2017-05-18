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18 мая 2017, 10:55

Ранняя Пасха в Европе повлияла на продажи основных игроков рынка

В апреле текущего года рынок новых легковых автомобилей Евросоюза составил 1 191 034 ед. - это на 6,6% меньше показателя апреля 2016-го. Причина, по данным Европейской ассоциации автопроизводителей (ACEA), заключается в следующем: Пасха на сей раз была в апреле, и продажи в отчетном месяце оказались ниже.
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Ранняя Пасха в Европе повлияла на продажи основных игроков рынка

О падении своих рынков заявили все  крупнейшие авторынки ЕС: Великобритания (-19,8%), Германия (-8%), Франция (-6%) и Италия (-4,6%). Исключение составил разве что испанский рынок (+1,1%). При этом положительный вклад (+8,2) внесли и т.н. страны ЕС-12, вступившие в ЕС после 2004 года.

В списке лидеров без изменений, самым крупным автомобильным рынком ЕС остается ФРГ – в апреле бюргеры сообща приобрели 290 697 легковушек и кроссоверов. На 2 месте - Франция, жители которой в апреле приобрели 171 871 ед. На 3 позиции - Италия (160 359 ед.).

Традиционно сложившейся можно охарактеризовать картину автопроизводителей ЕС. Здесь доминирует Volkswagen Group (293 608 ед.), но зарегистрировано падение продаж в размере 8,8%. Renault Group по-прежнему на 2 месте: апрельский результат - 128 013 авто, или -2,6%. 3-я строчка у PSA Group – 124 994 ед. (-6,4%).

Пуская апрель автопроизводители и их дилеры провели в «минусе», спрос на новые легковые автомобили за первые 4 месяца 2017 года все же остался положительным. С января по май в странах ЕС было зарегистрировано 5 332 854 машин (+4,7%).

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Ранняя Пасха в Европе повлияла на продажи основных игроков рынка
О падении своих рынков заявили все  крупнейшие авторынки ЕС: Великобритания (-19,8%), Германия (-8%), Франция (-6%) и Италия (-4,6%). Исключение составил разве что испанский рынок (+1,1%). При этом положительный вклад (+8,2) внесли и т.н. страны ЕС-12, вступившие в ЕС после 2004 года.В списке лидеров без изменений, самым крупным автомобильным рынком ЕС остается ФРГ – в апреле бюргеры сообща приобрели 290 697 легковушек и кроссоверов. На 2 месте - Франция, жители которой в апреле приобрели 171 871 ед. На 3 позиции - Италия (160 359 ед.).Традиционно сложившейся можно охарактеризовать картину автопроизводителей ЕС. Здесь доминирует Volkswagen Group (293 608 ед.), но зарегистрировано падение продаж в размере 8,8%. Renault Group по-прежнему на 2 месте: апрельский результат - 128 013 авто, или -2,6%. 3-я строчка у PSA Group – 124 994 ед. (-6,4%).Пуская апрель автопроизводители и их дилеры провели в «минусе», спрос на новые легковые автомобили за первые 4 месяца 2017 года все же остался положительным. С января по май в странах ЕС было зарегистрировано 5 332 854 машин (+4,7%).
2017-05-18
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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