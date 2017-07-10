10 июля 2017, 20:40

Раритетный Opel Kadett 1938 года выпуска выставлен на продажу в Омске

Прошлый владелец приобрел редкий автомобиль в 2015 году в Новосибирске, но использовать транспорт по назначению не планировал. Редкая для наших дней модель использовалась в качестве декораций для развлекательного квеста. Поэтому ремонт коснулся лишь кузова авто.
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Житель Омска приобрел автомобиль в очень плохом состоянии. Для того, чтобы модель стала украшением интерьера, пришлось заменить кузов и ряд заржавевших комплектующих, сварить дно. Но даже эти меры не помогли раритету быть на ходу. Владелец утверждает, что капитальный ремонт ходовой части решит эту проблему и Kadett вновь выйдет на на дорогу.

Салон 79-летнего раритета выполнен из искусственной замши. Под капотом автомобиля размещен топливный двигатель от отечественного «Москвича-412». Стоимость транспортного средства оценивается в 150 тысяч рублей. Сейчас автомобиль находится в помещении.

Opel Kadett — западногерманский автомобиль среднего класса, выпускавшийся подразделением корпорации General Motors Opel с 1937 по 1940 и с 1962 по 1992 год.

Комплектации и технические характеристики

Opel Kadett 2.0 MT
Год выпуска, с1984
Год выпуска, по1991
Кузовхэтчбек 5 дв.
Количество дверей/мест5
Тип двигателябензин
Мощность, л.с./ об/мин150 / 110 при 6000
Объем двигателя1998
Тип трансмисиимеханика 5
Приводпередний
Городской цикл9.8
Загородный цикл5.1
Смешанный цикл7.2
ТопливоАИ-92
Все характеристики
АвтоМудрость Опель Кадет

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Форум Opel Kadett
трамблер от девятки подошёл резина и диски от класики генератор от десятки
игорь
Opel – 75: от Kadett к Astra
Спасибо за статью! А немецким инженерам за Опель! Мой "Кадетт" 1987 года выпуска долго служил мне верой и правдой! В 2001г. я выбрала для себя Деу Нексия именно из-за того, что ее прототипом был Опель Кадетт...
atata921
Отзыв о Opel Kadett
неплохой манёвренный автомобиль трудяга, со всеми опелевскими болезнями.
ermilov3455
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Раритетный Opel Kadett 1938 года выпуска выставлен на продажу в Омске
{{material_119982}}Житель Омска приобрел автомобиль в очень плохом состоянии. Для того, чтобы модель стала украшением интерьера, пришлось заменить кузов и ряд заржавевших комплектующих, сварить дно. Но даже эти меры не помогли раритету быть на ходу. Владелец утверждает, что капитальный ремонт ходовой части решит эту проблему и Kadett вновь выйдет на на дорогу.Салон 79-летнего раритета выполнен из искусственной замши. Под капотом автомобиля размещен топливный двигатель от отечественного «Москвича-412». Стоимость транспортного средства оценивается в 150 тысяч рублей. Сейчас автомобиль находится в помещении.Opel Kadett — западногерманский автомобиль среднего класса, выпускавшийся подразделением корпорации General Motors Opel с 1937 по 1940 и с 1962 по 1992 год.
2017-07-10
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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