10 июля 2017, 20:40
Раритетный Opel Kadett 1938 года выпуска выставлен на продажу в Омске
Прошлый владелец приобрел редкий автомобиль в 2015 году в Новосибирске, но использовать транспорт по назначению не планировал. Редкая для наших дней модель использовалась в качестве декораций для развлекательного квеста. Поэтому ремонт коснулся лишь кузова авто.
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Салон 79-летнего раритета выполнен из искусственной замши. Под капотом автомобиля размещен топливный двигатель от отечественного «Москвича-412». Стоимость транспортного средства оценивается в 150 тысяч рублей. Сейчас автомобиль находится в помещении.
Opel Kadett — западногерманский автомобиль среднего класса, выпускавшийся подразделением корпорации General Motors Opel с 1937 по 1940 и с 1962 по 1992 год.
Комплектации и технические характеристики
|Opel Kadett 2.0 MT
|Год выпуска, с
|1984
|Год выпуска, по
|1991
|Кузов
|хэтчбек 5 дв.
|Количество дверей/мест
|5
|Тип двигателя
|бензин
|Мощность, л.с./ об/мин
|150 / 110 при 6000
|Объем двигателя
|1998
|Тип трансмисии
|механика 5
|Привод
|передний
|Городской цикл
|9.8
|Загородный цикл
|5.1
|Смешанный цикл
|7.2
|Топливо
|АИ-92
|Все характеристики
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Отзывы по теме
трамблер от девятки подошёл резина и диски от класики генератор от десятки
Спасибо за статью! А немецким инженерам за Опель! Мой "Кадетт" 1987 года выпуска долго служил мне верой и правдой! В 2001г. я выбрала для себя Деу Нексия именно из-за того, что ее прототипом был Опель Кадетт...
неплохой манёвренный автомобиль трудяга, со всеми опелевскими болезнями.
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